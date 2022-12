Szlachetna Paczka. Joanna Sadzik: jesteśmy za półmetkiem

Trwa "Weekend cudów" Szlachetnej Paczki. - W tym momencie jesteśmy za półmetkiem. 62 procent dostarczonych paczek, czyli 9601 rodzin już się cieszy - mówiła w rozmowie z TVN24 Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna. Paczki trafią łącznie do blisko 15,5 tysiąca rodzin w Polsce.

W sobotę rozpoczął się "Weekend cudów" - wolontariusze Szlachetnej Paczki po raz 22. ruszyli z pomocą dla najbardziej potrzebujących. Dotrą oni do blisko 15,5 tysięcy rodzin w całym kraju.

Sadzik: jesteśmy za półmetkiem

W rozmowie z TVN24 Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, organizatora Szlachetnej Paczki, przyznała, że początek tygodnia był trudny. - Porównywaliśmy liczbę rodzin, która potrzebuje pomocy i liczbę osób, która się zgłosiła zrobić paczki do ubiegłorocznej i było bardzo smutno. Szczególnie, że odbieraliśmy takie informacje po apelach w mediach od naszych dotychczasowych darczyńców: "słuchajcie, ja w tym roku paczki nie zrobię, bo spłacam kredyt i ten kredyt mnie przygniótł" - mówiła.

- Obmyślaliśmy plan B i C. Jeszcze wtedy mówiliśmy o tym, czy jak zostanie tysiąc rodzin w piątek to jak to rozwiązać, czy może zrobić "Weekend cudów bis". Ale na szczęście, w dużej mierze dzięki państwu, udało się, ostatnia rodzina została wybrana chwilę po godzinie 20 w piątek. To jest rodzina, która otrzyma pomoc - zaznaczyła.

- W tym momencie jesteśmy za półmetkiem. 62 procent dostarczonych paczek, czyli 9601 rodzin już się cieszy - powiedziała.

Sadzik zaznaczyła, że w tym roku ze względu na inflację "trafiamy do osób, które przez całe życie uczciwie pracowały". - W tym momencie odstają emeryturę i jak wzrosły opłaty, jak wzrosły koszty jedzenia, to nawet na to im nie starcza - mówiła.

"Pokonać biedę". Debata w TVN24

Joanna Sadzik będzie gościem niedzielnej debaty "Pokonać biedę" w TVN24. Przy tej okazji prowadzący debatę Marcin Zaborski zwrócił uwagę na raport Szlachetnej Paczki o biedzie w Polsce.

- Ten raport jest niesamowitym źródłem informacji o biedzie, bo on nie pokazuje tylko statystyk. One są oczywiście bardzo ważne. Wiemy, że 1,6 miliona osób w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie, ale bieda to nie są tylko wykresy, tabele i statystyki, to są po prostu ludzie, twarze, historie konkretnych ludzi - mówił.

Debata rozpocznie się w niedzielę o godzinie 20. Program będzie można oglądać na antenie TVN24, a także w internecie w TVN24 GO.

