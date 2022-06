Szlachetna Paczka dla uchodźców. Ruszyła Baza Rodzin Solidarnej Paczki

Szlachetna Paczka uruchomiła w sobotę Bazę Rodzin Solidarnej Paczki. Specjalna odsłona akcji charytatywnej jest skierowana do uchodźców - ma pomagać osobom, które uciekły do Polski przed wojną w Ukrainie.

Sadzik: ich świat skurczył się do rozmiaru jednej walizki

- Świat uchodźców wojennych z Ukrainy skurczył się do rozmiaru jednej walizki. Dlatego potrzebują pomocy, solidarności, naszej obecności i poczucia, że są u nas mile widzianymi gośćmi - mówiła przedstawicielka Wiosny.

Ludzie, którzy uciekli z Ukrainy - przypomniała Sadzik - wiedli życie podobne do naszego, mieli bliskich, domy, ulubione kawiarnie, przyjaciół, ich dzieci miały znajomych z podwórka, ulubione ciastka i zabawki. - Teraz mają tak niewiele. Patrząc na nich, widzimy siebie, bo to przecież mogliśmy być my - dodała.