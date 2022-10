Potrzebni wolontariusze Szlachetnej Paczki. Szefowa fundacji zachęca: to może zmienić nastawienie do życia

Wolontariusze chcący nieść pomoc w tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki pilnie poszukiwani. - Wciąż szukamy ponad 4,5 tysiąca osób. A bycie wolontariuszem to bardzo pozytywna sprawa, może zmienić nastawienie do życia - zachęcała w TVN24 szefowa Szlachetnej Paczki Joanna Sadzik. Proces rejestracji - dodała - jest bardzo prosty.

- Brakuje wolontariuszy. Wciąż szukamy ponad 4,5 tysiąca wolontariuszy - mówiła Joanna Sadzik na antenie TVN24. Tłumaczyła, że wolontariuszem "może być każdy powyżej 17. roku życia", ale połowa spośród nich "to osoby już bardzo, bardzo dorosłe". - Ktoś, kto po prostu ma kilka godzin na to, by poświęcić czas drugiemu człowiekowi - wyjaśniła.

Sadzik: bycie wolontariuszem to bardzo pozytywna sprawa

Szefowa Szlachetnej Paczki przekonywała, że "w tym zwariowanym świecie, świecie inflacji, w którym się martwimy o to, co będzie za moment z naszymi rachunkami, jak sobie poradzimy, pójście do takiej rodziny, która ma gorzej i znalezienie dla niej darczyńcy, przyniesienie szlachetnej paczki to jest przywrócenie sobie wpływu".

- Można odnaleźć radość, nadzieję, że jeżeli ja też kiedyś będę w słabszej sytuacji, to znajdzie się ktoś, kto do mnie przyjdzie i mi pomoże. Bycie wolontariuszem to bardzo pozytywna sprawa, może zmienić nastawienie do życia - powiedziała.

Jak zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki

Aby zarejestrować się na wolontariusza, wystarczy wejść na stronę szlachetnapaczka.pl i wypełnić krótki formularz. - My się później odzywamy i zapraszamy na szkolenie - mówiła Sadzik.

Swoje zgłoszenia można przesyłać do końca dnia w poniedziałek.

Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka jest organizowana od 2001 roku. W zeszłym roku podczas finału 20. edycji Szlachetnej Paczki pomoc materialną otrzymało ponad 17 tysięcy rodzin.

Autor:ads//rzw

Źródło: TVN24