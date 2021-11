Rusza 21. edycja Szlachetnej Paczki. Baza rodzin potrzebujących pomocy otwarta

Akcja Szlachetnej Paczki wystartowała w sobotę. Rano otwarto bazę rodzin, które oczekują pomocy. Trafi ona od darczyńców za miesiąc. Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, organizatora akcji wyraziła nadzieję, że Paczka po raz kolejny zjednoczy Polaków, a pomagających nie będzie mniej tylko więcej. To już 21. edycja Szlachetnej Paczki.

Lista tysięcy potrzebujących rodzin wraz z opisem ich historii jest dostępna od godziny 8 rano. Przez cztery tygodnie można będzie wybrać jedną z nich i stworzyć dla niej Szlachetną Paczkę. Wolontariusze Szlachetnej Paczki w ostatnich tygodniach odwiedzili ponad 10 tysięcy domów osób samotnych, seniorów, chorych i rodzin w trudnym położeniu, by zebrać informacje, czego najbardziej potrzebują. Tak powstała baza licząca w tym momencie ponad 5 tysięcy opisów z ponad 600 lokalizacji. Jest dostępna na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl i nadal będzie poszerzana.

- Mamy nadzieję odwiedzić w tym roku blisko 20 tysiącom rodzin. Codziennie spotykamy się z kolejnymi osobami i baza będzie uzupełniana do ostatniego momentu. Nie chcemy zostawiać nikogo bez pomocy – powiedziała Joanna Sadzik. Jak dodała, pomoc ma różny wymiar: najczęściej materialny, ale są też osoby, którym bardzo doskwiera samotność.

Joanna Sadzik: liczymy na dotychczasowych darczyńców

Paczkę, w której znajdą się produkty potrzebne dla rodziny można przygotować samodzielnie, z przyjaciółmi, rodziną, w firmie albo w szkole. Ważne jest, aby spełnić te potrzeby, która rodzina określiła jako najpilniejsze. - Mamy obawę, czy nie jesteśmy zbyt zmęczeni wszystkim, co dzieje się dookoła, żeby znaleźć jeszcze siłę na to, żeby mądrze pomóc i zrobić paczkę. Liczymy na naszych dotychczasowych darczyńców, ale wiemy, że pandemia zmieniła sytuację wielu z nich. Dużym wyzwaniem będzie zmobilizowanie nowych osób, której do tej pory nie angażowały się w Szlachetną Paczkę – powiedziała Joanna Sadzik.