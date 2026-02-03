Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Szkoły zamykane z powodu mrozów. Co w takiej sytuacji mogą zrobić rodzice

|
Szkoły zamykane z powodu mrozów
Szkoły zamykane z powodu mrozów. Co w takiej sytuacji mogą zrobić rodzice
Źródło: TVN24
Z powodu mrozów placówki edukacyjne w części województw są zamykane albo ograniczają działalność. Co w takiej sytuacji mogą zrobić rodzice? Jakie prawa im przysługują? Co mówią przepisy? Materiał magazynu "Polska i Świat".

Z powodu niskich temperatur odwołano zajęcia w ponad 330 szkołach w Polsce. Sytuacja dotyczy aż ośmiu województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego, lubelskiego i wielkopolskiego.

W tak trudnych warunkach i niskiej temperaturze dyrektorzy szkół, w porozumieniu z organem prowadzącym, mogą zawiesić szkoły na określony czas: do dwóch dni, gdyby ten czas się wydłużał, szkoła ma obowiązek organizacji edukacji zdalnej 

- wskazuje rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" na TVN24+ >>>

Zgodnie z rozporządzeniem w placówkach, w których odbywają się zajęcia, temperatura powinna wynosić co najmniej 18 stopni Celsjusza.

Dyrektor może też zawiesić zajęcia, jeżeli temperatura zewnętrzna, mierzona o godzinie 21 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć, wynosi minus 15 stopni Celsjusza.

- Zauważmy, że taka zima, jak w tym roku, rzadko nam się zdarzała w ostatnich latach - podkreśla wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. - Uważam, że w sytuacji, kiedy uczniowie są narażeni na wychłodzenie, kiedy jest ryzyko, że coś może im się stać w czasie drogi do szkoły, żeby dyrekcja podejmowała te decyzje świadomie i czasami odważnie - dodaje.

Ponad 300 szkół zamkniętych z powodu mrozu. Ministra apeluje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ponad 300 szkół zamkniętych z powodu mrozu. Ministra apeluje

Zamknięte szkoły w województwie mazowieckim

Najwięcej szkół, które odwołały zajęcia, jest w województwie mazowieckim. W samej Warszawie zajęcia odwołano je w 46 placówkach. - Więc nie tak wiele, bo Warszawa to ponad 800 placówek oświatowych - mówi wiceprezydent m.st. Warszawy Renata Kaznowska.

W stolicy tylko cztery zamknięcia spowodowane były zbyt niską temperaturą w pomieszczeniach. - Cała reszta to przede wszystkim zamknięcia w szkołach ponadpodstawowych, gdzie sporo dzieci dojeżdża spoza Warszawy - wyjaśnia Renata Kaznowska.

Mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska podkreśla, że "dla tych uczniów dojazd może być utrudniony". - Nawet postanie chwilę na takim mrozie jest bardzo niebezpieczne - podkreśla.

Szkoły zamykane z powodu mrozów
Szkoły zamykane z powodu mrozów
Źródło: TVN24

Nauczanie zdalne i zajęcia w świetlicach na Pomorzu

Trudna sytuacja jest też w województwie pomorskim. W Gdańsku ze względu na awarię elektrociepłowni zajęcia zostały zawieszone w większości szkół podstawowych, a we wszystkich szkołach ponadpodstawowych wprowadzono nauczanie zdalne do czwartku włącznie.

- W każdej szkole podstawowej zorganizujemy opiekę dla dzieci w salach świetlicowych. Tu jesteśmy także po ustaleniach z gdańskim przedsiębiorstwem energetyki cieplnej - stwierdza prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - Wszędzie tam, gdzie te temperatury są niewystarczające, będziemy dostarczali dodatkowe źródła ciepła - dodaje.

Podobnie będzie w Kwidzynie w pięciu szkołach publicznych. - W związku z bardzo niskimi temperaturami podjęliśmy decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 i 3 lutego - przekazuje burmistrz Kwidzyna Sebastian Kasztelan. - Zaoferowaliśmy również zajęcia opiekuńcze dla dzieci, które nie mają zapewnionej opieki ze strony rodziców - wskazuje.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zajęcia zawieszone w Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana K. Norwida
Szkoły odwołują lekcje. Powodem silny mróz. Lista
WARSZAWA
W Sopocie stanął namiot, gdzie można się ogrzać
Szkoły w Sopocie zamknięte, mieszkańcy mogą wypożyczyć grzejnik
Trójmiasto
Aleksandra Dulkiewicz
Awaria w Gdańsku i Sopocie. Prezydentka przekazała nowe informacje
Trójmiasto

Na Podlasiu też problem

W województwie podlaskim na odwołanie zajęć zdecydowano się w połowie placówek oświatowych. - Dwa dni z rzędu spodziewamy się bardzo niskich temperatur - zwraca uwagę dyrektor zespołu szkół w Mońkach Alicja Halicka-Pochodowicz.

Tu także, mimo odwołanych zajęć, szkoła jest przygotowana na przyjęcie tych uczniów, którzy jednak w szkole się pojawią.

Rodzicom przysługuje wolne i zasiłek

Rodzice w takiej sytuacji mogą skorzystać z urlopu na żądanie, zwolnienia z powodu siły wyższej lub z dodatkowych dni do opieki nad dzieckiem do 14 roku życia.

Co więcej, zgodnie z przepisami, sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w razie nieprzewidzianego zamknięcia szkoły stanowi usprawiedliwioną nieobecność w pracy. Jest to nieobecność, za którą pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, ale przysługuje mu zasiłek opiekuńczy.

- W przypadku zasiłku opiekuńczego na dziecko do 8. roku życia rodzic składa wniosek do ZUS i otrzymuje zasiłek opiekuńczy w wysokości 80 procent wynagrodzenia - tłumaczy Zuzanna Kosiorowska z Kancelarii Kopeć i Zaborowski.

Informacje o tym, kiedy zajęcia w danej szkole zostaną wznowione, będą przekazywane przez dyrektorów placówek.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
MrózSzkołaMinisterstwo Edukacji i NaukiPolska i Świat
Ewelina Kwiatkowska
Ewelina Kwiatkowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Elon Musk
Musk łączy swoje firmy. Rekordowa fuzja
BIZNES
Wykolejenie pociągu towarowego pod Warszawą
Wykolejenie pociągu towarowego pod Warszawą. Jest wstępna przyczyna
Polska
Żołnierze USA w Polsce
Trump: Europa musi uważać
Świat
Korek po zderzeniu na trasie S2
Zderzenie na S2. Drogowcy dozują wjazd do tunelu, tworzą się potężne korki
WARSZAWA
Awaria sieci ciepłowniczej na warszawskim Żoliborzu
Na mrozie walczą z awariami. "Nie mamy przerwy na spanie"
Ewa Wagner
imageTitle
Sensacja. Padło "polskie" Porto
EUROSPORT
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Trump ogłasza wielki projekt. "By nie było żadnych problemów"
BIZNES
47 min
Dzieło Banksy'ego przed Centre Point w Londynie
Prowokuje i ośmiesza. Żaden artysta nie wbił politykom tylu szpil
Kultura polityczna
Karetka pogotowia (zdjęcie ilustracyjne)
Miał to na dysku od lat. "Kiedy opadały emocje, czułem do siebie wstręt"
Olga Mildyn
Mróz, mroźna noc
Lodowata noc. Tu było blisko -30 stopni
METEO
Polska podnosi VAT na gaz w 2023 roku
Od dziś wchodzą nowe zakazy. "Przyjęte pod przykrywką"
BIZNES
imageTitle
Minionki zakazane. Olimpijczyk w opałach
EUROSPORT
imageTitle
Wyjątkowe rodzeństwo na igrzyskach
EUROSPORT
Silny mróz
Mróz zagrażający zdrowiu i życiu. Gdzie dziś będzie najzimniej
METEO
Nocny atak na Kijów (03.02.2026)
"Głośne eksplozje" w Ukrainie. Polska poderwała myśliwce
Świat
Zatrzymany Ralf G.
Akcja FBI w Polsce, zaproszenie od Zełenskiego, ułaskawienia Nawrockiego
Polska
Zima, śnieg, mróz
Tam mogą powrócić opady śniegu
METEO
imageTitle
Cristiano Ronaldo odmówił gry w meczu z troski o klub
EUROSPORT
imageTitle
"Kiepskie żarty", porządna afera. Szef FIFA przeprasza
EUROSPORT
Spacerowicze i łyżwiarze na zamarzniętej rzece Motławie w Gdańsku
"Prosi się o to, żeby doszło do tragedii". Apel o rozsądek
Polska
Noc, mróz, zimno
Mróz w Polsce. Tam już jest lodowato, a będzie jeszcze zimniej
METEO
shutterstock_2584105519
"Wampiry energetyczne". Różnica to nawet 70 procent
BIZNES
fpf
"Polityka ma swoje granice". Wicepremier o groźbach pod swoim adresem
Fakty po Faktach
Deszczowa pogoda w Hawanie na Kubie
Kraj w kryzysie, według Trumpa wkrótce upadnie. "Sprawa dotyczy fundamentalnej pomocy"
BIZNES
Pijany kierowca potrącił kobietę i dziecko w Czersku
Potrącił kobietę i dziecko. Był pijany
Trójmiasto
imageTitle
Cracovia zagrała dla Legii. Wymarzony debiut Hiszpana
EUROSPORT
Antoni Dudek
"Nie wiem, co musiałby Trump zrobić, żeby PiS go skrytykowało"
Kropka nad i
shutterstock_1233484615
USA jak Rosja? Bruksela tłumaczy
BIZNES
imageTitle
Powrót legendy. Były gracz NBA w ŁKS
EUROSPORT
Karol Nawrocki w Davos
Prezydent ułaskawił trzy osoby. Znamy uzasadnienia
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica