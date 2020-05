Kiedy wrócą normalne lekcje? Ministerstwo odpowiada

Uczniowie przestali chodzić do szkół 12 marca, a niemal dwa tygodnie później - 25 marca, rozpoczęła się w Polsce oficjalnie edukacja na odległość. Początkowo przerwa miała potrwać tylko dwa tygodnie, ale ze względu na epidemię stale była przedłużana. Ostatnią datą, do której zawieszone miały być zajęcia dydaktyczne w placówkach, był 25 maja. Dziś oficjalnie przedłużono zamknięcie o kolejne dni. Z rozporządzenia opublikowanego w piątek przez resort edukacji wynika, że ograniczenie funkcjonowania pracy szkół potrwa co najmniej do 7 czerwca.

Jeszcze w czwartek rząd rozważał, by to ograniczenie przedłużyć do 26 czerwca i ewentualnie skrócić, jeśli sytuacja związana z koronawirusem będzie się poprawiać. - Zabezpieczamy się, wprowadzając taką możliwość do końca roku, by w razie potrzeby nie musieć co chwilę wydawać kolejnych rozporządzeń. Nie ma zaś żadnych problemów, by obowiązywanie tego rozporządzenia skrócić, jeśli zapadnie decyzja o posłaniu wszystkich uczniów do szkół - tłumaczył w rozmowie z tvn24.pl Piotr Mueller, rzecznik rządu.