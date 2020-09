Szkoły i przedszkola zamknięte z powodu koronawirusa. Sprawdzamy, gdzie dzieci uczą się w domu

W czwartek 17 września 204 placówki pracowały w trybie mieszanym, a 64 w zdalnym - wynika z najnowszych danych resortu edukacji. W tvn24.pl sprawdzamy, co to za szkoły i przedszkola.

By w szkole wprowadzić nauczanie na odległość (w całości lub częściowo, czyli w tzw. trybie hybrydowym), trzeba mieć pozytywną opinię sanepidu oraz zgodę organu prowadzącego placówkę, czyli lokalnego samorządu. - W przytłaczającej większości szkół nauka będzie odbywała się w sposób tradycyjny - zapowiadał na początku sierpnia Dariusz Piontkowski, minister edukacji. I liczby to potwierdzają - spośród ponad 48 tysięcy placówek oświatowych większość działa normalnie. Równocześnie jednak szkół i przedszkoli pracujących w systemie mieszanym lub zdalnym stale przybywa.

Na zakończenie pierwszego tygodnia szkoły w piątek 4 września Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że w 54 przypadkach szkoły pracują w trybie zdalnym, w 22 - w trybie mieszanym.

Tydzień później 11 września - zdalnie pracowało 50 szkół, a 134 korzystały z formy hybrydowej.

Z danych MEN przekazanych na początku trzeciego tygodnia nauki, czyli 14 września, wynikało, że szkół, które nie pracują tradycyjnie, jest nieco mniej niż pod koniec drugiego tygodnia. W poniedziałek zdalnie pracowały 43 placówki, a w systemie mieszanym 134. 15 września 54 szkoły pracowały zdalnie, a 133 prowadziły naukę w systemie mieszanym (łącznie 187 placówek).

Liczba działających w inny niż tradycyjny sposób stale rośnie - 16 września było ich 231 - 170 placówek pracowały w trybie mieszanym, a 61 w zdalnym.

Z najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w czwartek 17 września wynika, że szkół, które nie pracują w systemie tradycyjnym jest 268 - 204 placówki pracują w systemie mieszanym, a 64 w zdalnym.

MEN nie publikuje listy tych placówek, w tvn24.pl stale sprawdzamy jednak, gdzie się znajdują. Znamy lokalizację 67 spośród nich.

Śląskie: Mysłowice, Pisarzowice, Częstochowa

W ubiegłym tygodniu prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz poinformował o przypadku zakażenia koronawirusem w Szkole Podstawowej nr 13 w Mysłowicach. Przez najbliższe dwa tygodnie nauka w "Trzynastce" odbywać się będzie w trybie zdalnym - czytamy w komunikacie tamtejszego magistratu. Dzieci nie wrócą do szkoły aż do 23 września.

Szkoła podstawowa w Mysłowicach uczy zdalnie TVN24

Do 17 września zdalnie uczy się się grupa 19 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach. Koronawirusa potwierdzono u nauczycielki i uczennicy.

Dwie szkoły przeszły na nauczanie zdalne w Częstochowie - w Szkole Podstawowej nr 38 zakażony jest szóstoklasista, jego koledzy i nauczyciele będą na kwarantannie do 25 września. Na pracę zdalną przeszła też grupa uczniów w Technicznych Zakładach Naukowych.

Małopolska: Borzęcin Górny, Kraków, Bukowno

Ognisko koronawirusa stwierdzono również w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Noblistów Polskich w Krakowie, gdzie zajęcia zawieszone są do 18 września.

"W związku z ogniskiem koronawirusa SARS-CoV-2 w Miejskim Przedszkolu w Bukownie, po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Bukowno oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu, decyzją Dyrektora Przedszkola czasowo ogranicza się funkcjonowanie Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Niepodległości 11 i Oddziale przy ul. Sławkowskiej 133 poprzez zawieszenie zajęć, które będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od 14.09.2020 r. do 25.09.2020 r." - czytamy na stronie placówki.

Mazowieckie: Radom, Warszawa

Koronawirusa wykryto też u jednej z nauczycielek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 w Radomiu. Na kwarantannę trafili zarówno nauczyciele jak i uczniowie i ich rodzice. W szkole wprowadzono nauczanie hybrydowe.

W piątek 11 września potwierdzono, że zakażony koronawirusem jest jeden z nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 na radomskich Malenicach. Kilka klas i część nauczycieli pracuje zdalnie.

W stolicy zajęcia stacjonarne są zawieszone w Międzyszkolnym Ośrodku Wychowawczym (do 19 września). Zamknięte jest Przedszkole nr 214 przy ul. Czumy na Bemowie. Już raz zamknięte było w sierpniu, bo był tam przypadek koronawirusa. Teraz zachorowało sześciu pracowników. "W związku z pojawieniem się kolejnych dodatnich wyników testów na COVID-19, zarówno wśród pracowników przedszkola jak i wśród dzieci, Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny podjął decyzję o zawieszeniu zajęć w całym przedszkolu do 21 września włącznie” - czytamy na stronie przedszkola.

Łódzkie: Łódź

W Szkole Podstawowa nr 42 w Łodzi potwierdzono przypadek zakażenia u nauczyciela. W związku z tym zdecydowano o 10 dniach zdalnego nauczania dla klas od czwartej do ósmej czyli 313 uczniów. Pozostali mają zajęcia w szkole, ponieważ nie mieli styczności z osobą zakażoną.

W systemie mieszanym pracuje też łódzka Szkoła Podstawowa nr 48. Tam 10 uczniów i 10 nauczycieli znalazło się na kwarantannie do 26 września. Decyzją sanepidu wdrożone zostało zdalne nauczanie dla klasy szóstej. Do 20 września zdalne nauczanie mają pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 110.

Lubelskie: Łuków, Lublin, Kobylany, Świdnik, Janów Lubelski, Tomaszów Lubelski

W minioną niedzielę zakażenie koronawirusem wykryto u jednego z uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie. W związku z tym jedna z klas pracuje w trybie zdalnym. I tak ma być do 18 września. Podobnie wygląda sytuacja w IX LO w Lublinie. A od czwartku lekcje w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego odbywają się tylko w trybie zdalnym (co najmniej do 24 września).

W środę normalną naukę przerwano w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Czwartaków w Lublinie, a w tamtejszej Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Roztocze na zdalne nauczanie przeszli uczniowie jednej z klas ósmych.

Do 30 września w trybie mieszanym będzie pracować Technikum Lider w Lublinie, a do 20 września Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie. Zakażenie koronawirusem potwierdzono także u ucznia czwartej klasy Technikum Samochodowego przy ul. Długosza i jego klasa ma nauczanie zdalne.

W tym tygodniu nauczanie hybrydowe odbywa się również w Szkole podstawowej w Kobylanach, w Technikum nr 1 w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, w I LO w Janowie Lubelskim oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Tomaszowie Lubelskim.

W Łukowie Miejskie Przedszkole w systemie mieszanym pracować będzie do 19 września, a lokalne I Liceum Ogólnokształcące do 18 września. Do tego dnia potrwa też nauka mieszana w II Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie.

Zachodniopomorskie: Koszalin, Darłowo, Świnoujście, Police, Kołobrzeg, Szczecin

Koronawirusa wykryto również u nauczycielki z Przedszkola nr 19 w Koszalinie. Miała ona kontakt z dziećmi z dwóch grup, które zostały objęte kwarantanną (potrwa do 23 września). Pozostałe grupy uczą się normalnie.

W Zespole Szkół Morskich w Darłowie w związku z zakażeniem u ucznia, wprowadzono nauczanie zdalne do 20 września dla 23 klas Technikum Morskiego. 10-dniową kwarantanną objęto 24 uczniów, 7 nauczycieli i rodziny każdej z osób. Ponadto wydzielono miejsce odbywania kwarantanny w internacie dla trojga uczniów.

Zakażenie wirusem potwierdzono także u ucznia w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu. Wprowadzono zdalne nauczanie dla klasy Technikum Logistycznego do 20 września. W internacie, w wydzielonej części budynku, 10-dniową kwarantannę odbywa 12 dzieci.

W komunikacie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Policach czytamy, że: "Zostały podjęte natychmiastowe kroki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników polickiej placówki. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach po przeprowadzeniu wywiadu epidemiologicznego podjął decyzję o nałożeniu 10-dniowej – do 20 września 2020 r. – kwarantanny na 70 uczniów, 6 nauczycieli i 2 wychowawców w internacie wraz z rodzinami". W tym czasie w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach będzie prowadzona nauka hybrydowa.

Nauczanie zdalne prowadzone jest też dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu.

Przedszkole Publiczne nr 43 w Szczecinie zostało czasowo zamknięte. Na kwarantannie jest 23 dzieci z grupy trzylatków, ich rodziny i czterech pracowników. Pozostałe dzieci uczęszczające do placówki są pod nadzorem epidemiologicznym (do Przedszkola nr 43 łącznie chodzi 125 dzieci). Placówka będzie nieczynna do 25 września.

Podkarpacie: Będziemyśl, Olchowa, Rzeszów, Kielnarowa, Bukowiec, Leżajsk, Jaślany, Przemyśl

W tym tygodniu zajęcia są też zawieszone w dwóch rzeszowskich niepublicznych przedszkolach. Pierwsze to Przedszkole Niebieski Motylek (zajęcia zawieszone do 20 września), a drugie zamknięte od poniedziałku to Akademia Przedszkolaka Montessori. Tam na kwarantannie jest 23 przedszkolaków, ich rodziny i nauczyciele. Zajęcia zawieszono do 20 września.

Do 20 września tradycyjne zajęcia zawieszono również w Publicznym Przedszkolu w Bukowcu.

Do 18 września hybrydowy system nauczania obowiązuje w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku oraz II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu, a zdalne nauczanie w Zespole Szkół w Jaślanach.

Świętokrzyskie: Łopuszno

Trzy osoby pracujące w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie zakażone są koronawirusem. "Zarządzam zajęcia w systemie zdalnym w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie w okresie od dnia 09.09.2020 do dnia 14.09.2020 r. Zarządzenie dotyczy całej szkoły w zakresie wszystkich zajęć" - można było przeczytać w zeszłym tygodniu na stronie szkoły. W weekend dyrekcja szkoły poinformowała o wydłużeniu tej przerwy do 18 września. Koronawirusa potwierdzono bowiem u kolejnych 15 pracowników tej placówki.

Koronawirus w szkole w Łopusznie TVN24

Opolskie: Opole

W miniony czwartek okazało się, że również uczeń czwartej klasy Technikum Elektrycznego w Opolu otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Na kwarantannę zostali też wysłani jego koledzy z klasy i nauczyciele. Będą uczyć się zdalnie.

Dolny Śląsk: Jelenia Góra, Wałbrzych, Pieszkowice Kłodzkie, Strzelno, Bogatynia

Nauczanie hybrydowe wprowadzono również w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, gdzie jeden z uczniów ma potwierdzonego koronawirusa. Lekcje zdalne ma jedna z klas pierwszych.

Kilka szkół pracujących hybrydowo znajduje w Wałbrzychu. Tak jest w klasach Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Ogrodowej, Technikum nr 5 przy al. Wyzwolenia i Szkole Podstawowej Specjalnej nr 3 przy ul. Batorego.

W Pieszkowicach Kłodzkich w całości zawieszono działalność dwóch placówek. Chodzi o Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy i Niepubliczną Szkołę Specjalną. Zamknięte będą do 17 września.

W Świdnicy model mieszany wprowadziło Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie.

Jedna z klas w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Brzegowej w Strzelnie uczy się zdalnie po tym, jak koronawirusa zdiagnozowano u uczennicy.

W Bogatyni w ograniczonym zakresie działają Przedszkole nr 5 przy ul. Chopina i Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Wyczółkowskiego.

Wielkopolska: Baranowo, Licheń Stary

W miniony weekend potwierdzono zakażenie koronawirusem u jednego z uczniów Akademii Pitagorasa - Publicznej Szkoły Podstawowej w Baranowie. W związku z tym, że na kwarantannę została skierowana większość nauczycieli tej placówki, od 14 września klasy od 4 do 6 uczą się zdalnie.

Zakażenie koronawirusem potwierdzono u nauczycielki Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym. Niemal 110 osób jest objętych kwarantanną, a szkoła przeszła na zdalne nauczanie.

Wielkopolska: część szkół ogranicza zajęcia z powodu epidemii TVN24

Warmińsko-mazurskie: Giżycko, Olsztyn

Na pracę zdalną w trzecim tygodniu nauki przeszedł Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.

We wtorek podobną informację otrzymali uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie. Na stronie internetowej szkoły czytamy: "W związku z podejrzeniem zakażenia wirusem COVID-19 w dniu dzisiejszym szkoła przechodzi na nauczanie zdalne. Uczniowie, którzy rozpoczęli zajęcia w godzinach porannych, muszą wrócić do domów. W związku z tym rodzice uczniów niepełnoletnich proszeni są o odebranie dzieci ze szkoły. Uczniowie mieszkający w bursie proszeni są o opuszczenie bursy i powrót do domów".

Od poniedziałku zdalnie uczą się dzieci z dwóch klas Szkoły Podstawowej nr 33 przy ulicy Jeziołowicza w Olsztynie. W każdej z nich wykryto po jednym przypadku zakażenia koronawirusem.

We wtorek potwierdzono koronawirusa w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, w którym wprowadzono zdalne nauczanie. Tego samego dnia zamknięto również Liceum Ogólnokształcące nr 4 w Olsztynie. Koronawirusa potwierdzono u jednej uczennicy, ale miała kontakt z tak wieloma nauczycielami, których skierowano teraz na kwarantannę, że cała szkoła musiała przejść na zdalne nauczanie.

Kujawsko-pomorskie: Wąbrzeźno, Włocławek, Bydgoszcz

"W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II zawieszone zostały zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w trybie stacjonarnym w klasach IV – VIII na okres od 15 września do 18 września 2020 r. Zajęcia dla ww. oddziałów klasowych prowadzone będą zdalnie za pośrednictwem dziennika Librus. Zajęcia dla oddziałów przedszkolnych i klas I – III odbywać się będą zgodnie z planem w trybie stacjonarnym" - czytamy na stronie szkoły w Wąbrzeźnie.

W systemie mieszanym pracuje kilka szkół we Włocławku. Po jednej klasie uczy się zdalnie w: Szkole Podstawowej nr 22, Szkole Podstawowej nr 20 oraz w Zespole Szkół Technicznych. Do 20 września zajęcia zdalne mają wszyscy uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 23. Do 25 września zamknięte jest Przedszkole Publiczne nr 27.

Jedna z klas Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy przebywa na kwarantannie. Placówka przechodzi na nauczanie hybrydowe, bo kwarantannie poddanych zostało też 11 nauczycieli.

Pomorskie: Gdynia

U ucznia Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdyni stwierdzono zakażenie koronawirusem. Do 21 września zdalnym nauczaniem zostały objęte trzy klasy.

Autor:Justyna Suchecka

Źródło: tvn24.pl