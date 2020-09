MEN policzyło szkoły i przedszkola zamknięte z powodu koronawirusa. Sprawdzamy, kto uczy zdalnie

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że w poniedziałek 7 września 45 spośród placówek oświatowych z powodu epidemii COVID-19 prowadziło naukę zdalną, a kolejnych 35 działało w trybie mieszanym. Sprawdzamy, co to za szkoły i przedszkola.

W przytłaczającej większości szkół nauka będzie odbywała się w sposób tradycyjny - powtarza od początku sierpnia Dariusz Piontkowski, minister edukacji. Liczby to potwierdzają - spośród ponad 48 tysięcy placówek oświatowych większość działa normalnie. Jednak pojawiają się kolejne, które prowadzą naukę zdalną lub mieszaną. By w szkole wprowadzić nauczanie na odległość, trzeba mieć pozytywną opinię sanepidu oraz zgodę organu prowadzącego placówkę, czyli lokalnego samorządu.

Jak wyglądał pierwszy tydzień nauki?

Ministerstwo Edukacji Narodowej regularnie - jak dotąd, w każdy dzień roboczy - publikuje łączne dane liczbowe dotyczące trybu pracy placówek.

W środę 2 września podało, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od kuratorów oświaty, w trybie mieszanym pracowało 12 placówek oświatowych, natomiast w 47 przypadkach nauka realizowana była w trybie zdalnym. Kolejnego dnia, w czwartek 3 września 54 placówki pracowały zdalnie, a 15 w trybie mieszanym. Pierwszy tydzień roku szkolnego zakończył się w piątek 4 września następującym bilansem: 54 placówki pracowały zdalnie, a 22 w trybie mieszanym.

Ministerstwo nie podaje listy placówek, nam udało się w pierwszym tygodniu nauki ustalić lokalizację 25 spośród nich.

Drugi tydzień szkoły i nowe zachorowania

Drugi tydzień edukacji zaczął się od zmniejszenia liczby placówek pracujących zdalnie z 54 do 45, ogólna liczba placówek pracujących w trybie innym niż tradycyjny jednak wzrosła, bo już nie 22, ale 35 prowadzi edukację mieszaną. Podobnie jak poprzednio, MEN nie podało ich listy.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej w Białymstoku szef resortu przekazał, że część placówek, które w ubiegłym tygodniu przeszły na nauczanie zdalne po decyzji sanepidu, "wróciła od poniedziałku do nauczania stacjonarnego". Z kraju napływają jednak sygnały o placówkach oświatowych, które - zacząwszy rok szkolny w trybie stacjonarnym - przechodzą na nauczanie zdalne lub mieszane. W tvn24.pl ustaliliśmy lokalizację dziewiętnastu, które są obecnie zamknięte w całości lub częściowo.

Podkarpacie: Bieździedza, Kołaczyce

Od 2 września "zawieszono działalność" Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy. Jeszcze tydzień temu na stronie szkoły cieszono się: "Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele z radością przyjęli możliwość powrotu do stacjonarnej nauki, mimo że wiąże się to z wieloma ograniczeniami". Kilka dni później tym samym miejscu poinformowano, że u jednego z pracowników potwierdzono zakażenie koronawirusem. Dzieci mają wrócić do normalnych zajęć 8 września. "Zapraszamy wszystkich uczniów zgodnie z ich planem lekcji" - czytamy na stronie.

Zajęcia tradycyjne zawieszono też w Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach. "Forma prowadzenia zajęć będzie taka sama jak w ubiegłym roku" - poinformowano. W weekend na stronie szkoły pojawił się komunikat, że zajęcia mają zostać wznowione 8 września.

Śląsk: Świętochłowice, Katowice

2 września do listy zamkniętych placówek dołączyło Przedszkole Miejskie nr 1 w Świętochłowicach. Decyzję podjęto ze względu na obecność na zajęciach dziecka zakażonego koronawirusem. "Dziecko przebywało w placówce podczas dyżuru wakacyjnego do piątku 28 sierpnia" - czytamy na stronie internetowej Świętochłowic. Na kwarantannę zostało skierowanych 18 dzieci oraz siedmiu pracowników wraz z rodzinami. Według nowych przepisów kwarantanna wspomnianych osób potrwa do 7 września i w przypadku niewykazania objawów zostanie zakończona bez wykonywania testów. Placówka ma zostać otwarta 8 września.

Nauczanie hybrydowe wprowadzono w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Katowicach. To efekt zakażenia koronawirusem u jednego z uczniów.

Małopolska: Krempachy, Borzęcin Górny

Już po rozpoczęciu roku szkolnego okazało się, że normalnych lekcji nie ma w Szkole Podstawowej w Krempachach. Wójt gminy Nowy Targ zdecydował, że zajęcia zaczną się zdalnie - wstępnie mają być w tej formie kontynuowane do 11 września, a od 14 września, dzieci będą miały już normalne lekcje.

Z powodu koronawirusa zamknięto Przedszkole im. Świętego Jana Pawła II w Borzęcinie Górnym - poinformował sanepid w Brzesku. Koronawirusa wykryto u dwójki dzieci chodzących do tej placówki. Przedszkole zamknięte jest do 14 września. Kwarantanną objęci zostali jego pracownicy, dzieci oraz ich rodzice.

Pomorskie: Kiełpino, Kościerzyna, Gdynia

Normalnych zajęć nie mają nadal dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kiełpinie. Zgodnie z zaleceniami sanepidu w Kartuzach wszyscy tamtejsi nauczyciele trafili na kwarantannę domową, która potrwa do 14 września. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na terenie placówki zostało odwołane. "W dniu 1 września wychowawcy klas skontaktują się z uczniami/rodzicami poprzez dziennik elektroniczny celem przekazania szczegółowych informacji", a do 14 września szkoła będzie prowadziła kształcenie zdalne - poinformowała dyrektorka szkoły Jolanta Kosznik.

"W dalszym ciągu prowadzimy zajęcia edukacyjne w formie nauczania zdalnego. Na pewno w trybie zdalnym będziemy pracować w poniedziałek i wtorek (7-8.09)" - można przeczytać na stronie I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie. Większość tamtejszej kadry nauczycielskiej objęta została kwarantanną. W czwartek przed rozpoczęciem roku szkolnego w tej placówce odbyła się rada pedagogiczna, a u jednego z nauczycieli potwierdzono koronawirusa.

U dwojga uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni potwierdzono koronawirusa. Część uczniów i nauczycieli szkoły oraz członkowie rodzin zakażonych zostali skierowani na kwarantannę. Sanepid przychylił się do wniosku dyrekcji i do 11 września placówka wprowadziła zdalne nauczanie.

Mazowsze: Warszawa, Radom

2 września zamknięta została Szkoła Podstawowa numer 210 im. Bohaterów Pawiaka przy ulicy Karmelickiej na warszawskim Muranowie. Na stronie szkoły poinformowano: "Z powodu podejrzenia zachorowania jednego z pracowników szkoły, zgodnie z procedurami COVID-19 i decyzją Sanepidu, zajęcia stacjonarne zostają zawieszone w dniach 3-7 września 2020 roku".

W tym tygodniu lekcje przez internet będą mieli uczniowie szkoły przy Krasnołęckiej w Warszawie - to Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych. Jeszcze w ubiegłym tygodniu szkoła zastosowała tę formę edukacji wyłącznie dla jednej klasy. Szkoła ma prowadzić nauczanie zdalne co najmniej do 12 września.

Do 11 września zdalne lekcje dla wszystkich uczniów poprowadzi kolejne stołeczne technikum. To Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół numer 39 przy Bełskiej na Mokotowie. Początkowo planowano tu naukę zdalną dla pięciu klas, ostatecznie przechodzi na nią cała szkoła.

Do końca tygodnia uczniowie klasy z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Radomiu, w której u jednego z uczniów wykryto zakażenie koronawirusem, będą się uczyć zdalnie. Na nauczanie online, ale w szkole, przechodzą klasy od czwartej do ósmej. Formuła jest nietypowa - dzieci mają przychodzić do szkoły, a online będą łączyć się z nimi nauczyciele.

"Doświadczenie w zdalnym nauczaniu mamy ogromne, także jestem przekonany, że w tej kwestii będzie wszystko OK. Wszystkim Wam chciałem podziękować za wsparcie mnie w tej nowej, całkowicie nieplanowanej rzeczywistości. Dziękuję również za wyrozumiałość oraz zachowanie zdrowego rozsądku" - napisał na profilu szkoły jej dyrektor Łukasz Zawistowski.

Kujawsko-Pomorskie: Bydgoszcz, Unisław

Normalne lekcje zostały zawieszone w Szkole Podstawowej nr 47 w Bydgoszczy. 30 sierpnia Tomasz Wierzewski, dyrektor szkoły dowiedział się, że pozytywny wynik testu na koronawirusa otrzymał jeden z pracowników pedagogicznych. "Ze względu na odbywające się w ciągu kilku ostatnich dni prace związane z przygotowaniem roku szkolnego, kontakt z ww. osobą mieli wszyscy pracownicy naszej szkoły. Niepokojące objawy u drugiego pracownika szkoły zadecydowały o tym, iż na mój wniosek, po uzyskaniu pozytywnej opinii ze strony Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, za zgodą organu prowadzącego zajęcia edukacyjne w budynku szkoły zostają zawieszone na okres do 7 września włącznie".

Już po rozpoczęciu roku szkolnego okazało się, że koronawirusem zakażona jest nauczycielka z Zespołu Szkół w Unisławiu. Dyrektor, który sam trafił na kwarantannę, nie dostał zgody na zdalne nauczanie, ale zawiesił zajęcia dydaktyczne, korzystając z puli dni wolnych do dyspozycji dyrektora szkoły. Wśród osób na kwarantannie są uczniowie. W tym tygodniu okazało się, że PSSE w Chełmnie potwierdziło zakażenie koronawirusem u kolejnego nauczyciela. "Zostaliśmy również poinformowani, że w związku z tym wszyscy nauczyciele uczestniczący w posiedzeniach Rad Pedagogicznych w dniu 31 sierpnia br. i 28 sierpnia br. zostaną poddani kwarantannie, która wg wstępnej informacji może potrwać do 10 września br. Na wynik badania oczekuje również dyrektor ZS" - czytamy na stronie szkoły, która ostatecznie dostała zgodę na zawieszenie zajęć tradycyjnych od 7 września do końca nauczycielskiej kwarantanny.

Podlasie: Białystok

W białostockim VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Warszawskiej zakażona jest jedna uczennica. Cała jej klasa skierowana została na kwarantannę do 11 września. Do tego czasu będzie miała nauczanie zdalne.

Łódzkie: Byszewo

5 września zapadła decyzja o zamknięciu Szkoły Podstawowej w Byszewie (powiat kutnowski). Lekcje online będą tam prowadzone na razie do 11 września. Na kwarantannę skierowano 15 nauczycieli, ośmiu pracowników obsługi i administracji oraz 12 uczniów i ich rodziców.

Lubelskie: Lublin

Część zajęć w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie będzie odbywać się zdalnie. Powodem jest koronawirus u jednego z uczniów. Zajęcia zostały zawieszone do 14 września. Dotyczy to wszystkich uczniów jednej z klas trzecich oraz chłopców w dwóch innych klasach.

"W okresie zawieszenia zajęcia wyżej wymienionych uczniów będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" - napisała w oświadczeniu opublikowanym na stronie II LO dyrektor szkoły Małgorzata Klimczak.

Lubuskie: Nowa Sól

Zakażony koronawirusem jest rodzic dwójki uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowej Soli. Sanepid wyraził zgodę na zdalne nauczanie w dwóch klasach tej szkoły. Decyzja obowiązuje do czasu otrzymania wyników testu u dwojga dzieci.

"Niestety musimy się przyzwyczaić do obecności wirusa w otaczającej nas rzeczywistości i wspólnie reagować adekwatnie do zaistniałej sytuacji. Gorąco apeluję: W dalszym ciągu stosujmy się do wszystkich zaleceń higieniczno-sanitarnych. Bardzo, ale to bardzo Państwa proszę o Odpowiedzialność przez duże 'O'. Dbajmy o siebie, ale jak zawsze bądźmy dobrej myśli" - napisał prezydent Nowej Soli Jacek Milewski.

