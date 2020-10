Uczniowie zostali w domu już drugi raz, a kłopoty jak za pierwszym

Dlaczego e-dziennik nie działa?

Ministerstwo się tym nie zajmuje

Ministerstwu Edukacji Narodowej jednak nic do tego, że e-dzienniki padają, bo platformy, o których mówią rodzice, to rozwiązania komercyjne. MEN na czas pandemii przygotowało jedynie platformę epodreczniki.pl, gdzie znajdują się materiały edukacyjne do wykorzystania na lekcji. Do niedawna brakowało tam jednak funkcjonalności umożliwiających prowadzenie zajęć zdalnych. Zmieniło się to dopiero 26 sierpnia, gdy uruchomiono na tej platformie narzędzie do spotkań online. Do tego czasu wiele szkół zdążyło już jednak przeszkolić nauczycieli z innych, komercyjnych rozwiązań.