500 złotych w bonie dla nauczycieli. Czarnek przedstawia warunki dofinansowania

- Tylko w zakresie wsparcia informatycznego rząd wydał już około pół miliarda złotych, teraz dokładamy do tego kolejne około 300 milionów złotych, które trafią bezpośrednio do nauczycieli inwestujących w sprzęt - poinformował w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, zapowiadając ustanowienie bonu, który ma posłużyć nauczycielom między innymi do pokrycia kosztów zakupu sprzętu informatycznego.

"Nauczyciele sami najlepiej wiedzą, co jest im najbardziej potrzebne"

- Wsparciem zostaną objęcie nauczyciele wszystkich klas, od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy ponadpodstawowej - zapowiedział Czarnek. To nauczyciele pracujący we wszystkich placówkach, które już pracują zdalnie lub będą tak pracować, począwszy od poniedziałku 9 listopada. - Nauczyciele sami najlepiej wiedzą, co jest im najbardziej potrzebne - podkreślał minister.