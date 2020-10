"Premier powinien powiedzieć: Dość tego wszystkiego. Podejmujemy męską decyzję"

My tak naprawdę oczekujemy, że ta decyzja będzie dotyczyła uczniów klas od 1 do 8. Nie możemy patrzeć na sprawę dziecka przez pryzmat księgowego - powiedział w czwartek we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński. Odniósł się do zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, zgodnie z którą wyższe klasy szkoły podstawowej będą uczyć się zdalnie lub w systemie hybrydowym.