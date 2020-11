Niektóre dzieci wrócą do szkół już w poniedziałek. Rozporządzenie podpisane

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie, które przedłuża naukę zdalną do 3 stycznia. Są jednak wyjątki. Część zajęć będzie mogła odbywać się w wybranych szkołach sportowych oraz prowadzących kształcenie zawodowe. Tak wynika z rozporządzenia szefa MEN.

Od kilku dni wiadomo, że dzieci w tym roku kalendarzowym już nie wrócą do zajęć stacjonarnych. Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o zawieszeniu tradycyjnych zajęć aż do przerwy świątecznej. Jednak zajęcia w tradycyjnej formie nie rozpoczną się też od początku 2021 roku, bo 4 stycznia dla wszystkich uczniów w Polsce zaczną się ferie. Wcześniej zimową przerwę od nauki planowano przeprowadzić turnusami - co dwa tygodnie ferie zaczynała młodzież w kolejnych województwach.