Statut szkoły zakazywał uczniom ubrań "promujących mniejszości seksualne". Został zmieniony

O statucie Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy zrobiło się głośno pod koniec stycznia. Uczniowie zgodnie z tym dokumentem mieli przestrzegać zasad higieny osobistej i dbać o stosowny wygląd. To ostatnie oznaczało m.in., że "ubrania i ozdoby nie mogą propagować treści zabronionych prawem, faszystowskich, nazistowskich, promujących nałogi, mniejszości seksualne, obrażających godność człowieka".

Treść zawierającego tę regulację punktu 13 łęczyckiego statutu nagłośniła Alina Czyżewska z Sieci Obywatelskiej - Watchdog Polska. - Ten statut jest homofobiczny i łamie prawo – skomentowała w rozmowie z tvn24.pl. Zauważyła, że dokument łamie przepisy m.in. konstytucji oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przypomniała, że z konstytucji wynika, iż wszyscy mają prawo do równego traktowania i nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

W sprawie interweniowali też uczniowie oraz posłanka Lewicy Paulina Matysiak. Informacja trafiła do kuratorium oświaty, bo to ono ma obowiązek sprawdzania szkolnych statutów pod kątem zgodności z prawem.

Dyrektor dotrzymuje słowa

12 lutego w piśmie do Czyżewskiej poinformował, że już do tego doszło. "Pragnę poinformować, że po zgłoszeniu nam informacji o kontrowersyjnym zapisie w Statucie podjęliśmy działania, aby usunąć niefortunny zapis. Po konsultacjach z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców w dniu 12 lutego 2020 r. Rada pedagogiczna podjęła uchwałę o zmianie w Statucie" – napisał dyrektor Saganik.

Po co szkołom statuty?

Szkolny statut to jeden z najważniejszych szkolnych dokumentów. Reguluje organizację pracy, cele i zadania placówki. Od 2017 roku to, co szkolny statut powinien zawierać, reguluje ustawa Prawo oświatowe, a nie - jak wcześniej - rozporządzenie.