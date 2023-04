Wielu uczniów nie ma chęci do życia, prawie 9 procent podjęło próby samobójcze. Raport Fundacji Unaweza

Co piąty uczeń myślał o samobójstwie, co piąty nie ma chęci do życia, a prawie dziewięć procent podjęło próbę samobójczą - to wstrząsające wyniki raportu o stanie zdrowia młodzieży Fundacji Unaweza. Młodzi ludzie są bardzo krytyczni wobec siebie. Dotyka ich depresja, stany lękowe, obojętność albo nadmierna kontrola dorosłych. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Angelika Friedrich ma 22 lata i jak mówi - to o siedem więcej, niż planowała. - Zmagałam się z kryzysem, z depresją i anoreksją, z zaburzeniami odżywiania i były po prostu sytuacje, w których nie chciało mi się żyć – przyznaje.

Osób zmagających się z podobnym problemami jest znacznie więcej. Fundacja Unaweza Martyny Wojciechowskiej opublikowała raport o zdrowiu psychicznym młodych ludzi. - Wyniki tego raportu są wstrząsające – podkreśla Wojciechowska.

- Młodzi ludzie czują się tak, jakby byli w pułapce. Ponad 80 procent z nich mówi "nie wiem, jak znaleźć rozwiązanie w różnych codziennych sytuacjach, nic nie znaczę, czuje się osamotniony" i okazuje się, że sięgają do możliwie najgorszego rozwiązania, czyli próby samobójczej – dodaje dziennikarka i podróżniczka.

Raport o zdrowiu psychicznych młodych ludzi

Próbę samobójczą podjął prawie co dziesiąty uczeń - w praktyce oznacza, że problem ten dotyczy 340 tysięcy dzieci. Jednej piątej nie chce się żyć i planuje samobójstwo. Co trzeci ma objawy depresji.

- Hasłem naszej kampanii Młode Głowy "Otwarcie o zdrowiu psychicznym" jest też przede wszystkim to, żeby zacząć rozmawiać o zdrowiu psychicznym otwarcie, bo to jest temat tabu, temat zamiatany pod dywan – wyjaśnia Martyna Wojciechowska.

Prawie połowa dzieci przyznaje, że się głodzi. Co drugie czuje się bezużyteczne, a co dziesiąte - niekochane przez rodziców. - Rodzice w Polsce wymagają wsparcia. Są jednymi z najbardziej wypalonych rodzicielsko rodziców na świecie – zwraca uwagę psycholog Joanna Flis.

- Spośród 14 innych krajów jesteśmy na pierwszym miejscu. To oznacza, że jako rodzice jesteśmy zmęczeni, zdystansowani emocjonalnie, zawstydzeni, mamy standardy, których nie potrafimy osiągnąć – dodaje.

Wstrząsający raport o zdrowiu psychicznym młodych ludzi Antonio Guillem/Shutterstock

Pomóc mogą tylko kompleksowe działania. Fundacja Unaweza przygotowała gotowe rozwiązania: program profilaktyczny dla dzieci i rodziców oraz ofertę edukacyjną dla szkół. - Właśnie szkoła uratowała mi życie i dlatego też projekt stał się dla mnie ważny, bo chciałabym, żeby w każdej szkole tak mogło być – podkreśla Angelika Friedrich.

Obecnie nie zawsze tak jest. Dzieci nie szukają pomocy u nauczycieli. Jedynie co dwudziesty w trudnej sytuacji zgodziłby się też pójść do psychologa. - To badanie pokazuje, że one nie mają szansy pokazywać emocji na zewnątrz w sposób swobodny, z pełną ufnością, że te komunikaty zostaną zrozumiane – mówi Joanna Flis.

Rzecznika Praw Dziecka zawiadamia policję

W badaniu wzięło udział 180 tysięcy dzieci w wieku od 10 do 19 lat z 2000 szkół. To pierwsze tego typu badanie na taką skalę. – Wiem, że jest to ostatni dzwonek i wiem, że trzeba działać teraz – mówi Martyna Wojciechowska.

Rzecznik Praw Dziecka zawiadomił policję o badaniu Fundacji, tłumacząc, że nie sprawdziła, czy jej współpracownicy są w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, co jest wymagane do prowadzenia działań w szkole. Oburzył się też, że fundacja użyła w kampanii oskarżanej o szpiegostwo aplikacji Tik Tok.

Tyle że to nie Fundacja prowadziła badania, tylko nauczyciele, za zgodą rodziców uczniów. - Wystosowałam pismo do Rzecznika Praw Dziecka o zaniechanie rozpowszechnia nieprawdziwych informacji – poinformowała Martyna Wojciechowska. - Tik Tok nie był inicjatorem badania, nie wykonywał tego badania, nie miał żadnego wpływu na badania ani nie ma danych, szczególnie danych wrażliwych dzieci – zapewnia.

Tik Tok ma za to wpływ na zachowanie dzieci, które z tej aplikacji korzystają - a to rozumienie ich świata może być dla nich pomocne.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Sylwia Piestrzyńska

Źródło: TVN24