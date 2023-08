Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 6 sierpnia

W miejscowości Sobiczewy w województwie kujawsko-pomorskim doszło do rozszczelnienia rurociągu. Naczelna Izba Lekarska złoży zawiadomienie do prokuratury "w związku z możliwością popełnienia przestępstwa" przez ministra zdrowia. Zamachowiec zastrzelił w Tel Awiwie 42-letniego strażnika miejskiego, a Rosjanie zaatakowali ośrodek krwiodawstwa w Kupiańsku. Oto sześć rzeczy, które warto dziś wiedzieć.

1. Rozszczelnienie rurociągu

W miejscowości Sobiczewy w województwie kujawsko-pomorskim doszło do rozszczelnienia rurociągu. Ropa wylała się na pole uprawne, z jednego domu ewakuowano dwie osoby. Mieszkańcy miejscowości mówili przed kamerą TVN24, że na zewnątrz unosił się zapach, jakby "coś się paliło".

- Wylała się ropa, ale ten wylew jest na polu buraczanym, tej ropy nie widać. Być może ona spłynie z powodu ukształtowania terenu. Siły PERN-u zostały poinformowane, jedna jednostka jest już na miejscu. Będą usuwać skutki tego zdarzenia swoimi siłami - przekazał starszy brygadier Grzegorz Jankowski z Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Podkreślił, że "zagrożenia nie ma".

Sobiczewy. Rozszczelniony rurociąg TVN24

2. Naczelna Izba Lekarska o "utracie zaufania środowiska" do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i zawiadomieniu do prokuratury

Naczelna Izba Lekarska składa zawiadomienie do prokuratury "w związku z możliwością popełnienia przestępstwa" przez ministra zdrowia.

Chodzi o ujawnienie przez Adama Niedzielskiego imienia i nazwiska lekarza oraz tego, jakie kategorie leków sobie przepisał. NIL przekazała też, że złoży zawiadomienia do trzech innych instytucji. Izba poinformowała o przekazaniu pisma do premiera, w którym zaznaczono, że "środowisko lekarskie ostatecznie utraciło zaufanie" do ministra zdrowia i "uznaje dalszą współpracę za niemożliwą".

Minister zdrowia w sobotę po południu wydał w tej sprawie oświadczenie. Napisał, że według niego "nie doszło do naruszenia jakichkolwiek przepisów".

Po wpisie ministra zdrowia w sprawie wystawienia recepty przez lekarza. Pisula: zaniemówiłem w pierwszej chwili TVN24

3. Atak w centrum Tel Awiwu. Nie żyje 42-letni strażnik miejski, napastnik został zastrzelony

W sobotę wieczorem w centrum Tel Awiwu doszło do zamachu terrorystycznego. Palestyński terrorysta otworzył ogień do strażników miejskich na ruchliwej ulicy w centrum miasta, po czym został zabity.

Mężczyzna wzbudził podejrzenia strażników miejskich i został przez nich zatrzymany do kontroli. W tym momencie wyciągnął broń i oddał strzał do jednego z nich, wtedy drugi strażnik strzelił do napastnika, zabijając go na miejscu.

Napastnik zaatakował w centrum Tel Awiwu Reuters

4. 35 serii leków wycofanych z obrotu, w tym ibuprofen i paracetamol

Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju aż 35 serii różnych leków, między innymi ibuprofenu i paracetamolu. Powodem decyzji jest zanieczyszczenie midazolamem. "Chociaż ryzyko jest niskie, nie można wykluczyć reakcji alergicznych" - czytamy w uzasadnieniu.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował, że wpłynęła do niego informacja z systemu Rapid Alert od Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege (Heski Krajowy Urząd ds. Zdrowia i Opieki). Dotyczy ona stwierdzenia "krzyżowego zanieczyszczenia roztworów do infuzji serii produktów leczniczych w stosunku do których podmiotem odpowiedzialnym jest: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Niemcy".

5. Zakończenie Pol'and'Rock Festival

Na lotnisku pod Czaplinkiem (Zachodniopomorskie) zakończył się 29. Pol'and'Rock Festival. Koncerty trwały do późnej nocy z soboty na niedzielę.

Pol'and'Rock Festival na lotnisku Czaplinek-Broczyno na Pomorzu Zachodnim to letnie spotkanie wolontariuszy i sympatyków WOŚP. Na scenie wystąpił m.in. Krzysztof Zalewski, Monika Brodka czy Kwiat Jabłoni, który otrzymał nagrodę dla najlepszego zespołu na festiwalu. Gośćmi Akademii Sztuk Przepięknych były między innymi Katarzyna Kolenda-Zaleska z "Faktów" TVN i Marta Kuligowska z TVN24. Festiwalowicze mogli też zobaczyć się z Borysem Szycem, Karolem Wójcickim czy Martyną Wojciechowską.

6. Rocznica wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie

Minutą ciszy uczczono w niedzielę rano czasu miejscowego w Hiroszimie pamięć ofiar bomby atomowej zrzuconej na to miasto 78 lat temu przez USA. Mer Hiroszimy zaapelował o eliminację broni jądrowej. Koncepcję odstraszania nuklearnego nazwał "szaleństwem". Podczas rocznicowych uroczystości z udziałem około 50 tysięcy osób mer miasta Kazumi Matsui powiedział, że majowy szczyt przywódców państw grupy G7 w Hiroszimie i ich wizyta w Parku Pokoju jest dowodem na to, że "dotarł do nich duch Hiroszimy". Przywódcy G7 wydali wówczas oświadczenie, w którym wyrazili zaangażowanie na rzecz rozbrojenia, ale też stwierdzili, że dopóki istnieje broń nuklearna, powinna ona służyć odstraszaniu agresji i zapobieganiu wojnie.

Wybuch bomby atomowej w Hiroszimie, 6 sierpnia 1945 roku TVN24

