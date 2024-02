Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 3 lutego

1. Odwet Amerykanów w Iraku i Syrii

Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz , pytana w programie "#BezKitu" o to, kiedy środki z KPO trafią do Polski, odpowiedziała, że stanie się to "najprawdopodobniej na początku kwietnia". - Trwa normalny proces ocenienia wniosku, potem konsultacji wewnątrz Komisji Europejskiej i powinny być pieniądze - dodała.

Piotr Zieliński nie znalazł się na liście piłkarzy Napoli zgłoszonych przez klub do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. To potwierdza dobitnie, że reprezentant Polski wkrótce odejdzie do nowej drużyny. Wiele wskazuje na to, że Zieliński zagra w Interze Mediolan.