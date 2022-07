Emerytury dla sędziów z Izby Dyscyplinarnej. "Ci panowie nie przepracowali w legalnym sądzie ani jednego dnia"

Ci panowie nie przepracowali w legalnym sądzie ani jednego dnia, ten stan spoczynku im się nie należy - powiedział w "Faktach po Faktach" ekspert Instytutu Strategii 2050 Stanisław Zakroczymski, odnosząc się do kwestii emerytur dla sędziów z Izby Dyscyplinarnej, którzy przechodzą w stan spoczynku. A dr hab. Sebastian Gajewski, ekspert Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, ocenił, w jaki sposób będzie można przywrócić sytuację do poprzedniego stanu. - Mam daleko idące wątpliwości, czy można to zrobić jedną ustawą - stwierdził.