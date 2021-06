Sześciu byłych wychowanków broni księdza Króla. Gutowski: należało się tego spodziewać

Reporter TVN24 Marcin Gutowski przyjrzał się działalności polonijnego seminarium w Orchard Lake niedaleko Detroit w Stanach Zjednoczonych, gdzie kształcą się polscy klerycy. Na rektorze seminarium księdzu Mirosławie Królu ciążą oskarżenia o molestowanie seksualne. Dziennikarz TVN24 dotarł do jego ofiar - byłych wychowanków, a także zbadał powiązania księdza Króla z polskimi biskupami, w tym z kardynałem Stanisławem Dziwiszem.

Reportaż "KRÓLestwo" można już teraz oglądać w TVN24 GO . W środę wieczorem zostanie wyemitowany w "Czarno na białym" na antenie TVN24.

"KRÓLestwo" w Orchard Lake. "To skandal Kościoła katolickiego". Pierwsza część nowego cyklu Marcina Gutowskiego

Oświadczenie byłych wychowanków księdza Króla

Po premierze reportażu w TVN24 GO Katolicka Agencja Informacyjna opublikowała oświadczenie, podpisane przez sześciu księży, byłych wychowanków księdza Mirosława Króla, którzy bronią duchownego.

Gutowski: należało się spodziewać takiego oświadczenia

- Ja się spodziewałem tego typu oświadczenia. Bardzo chętnie porozmawiałbym z tymi księżmi i zapytał ich, w jaki sposób są w stanie zbić czy odeprzeć fakty, które udało mi się ustalić i co - poza przekonaniem i deklarowaną sympatią do księdza kanclerza Mirosława Króla - nimi kieruje - skomentował w TVN24 Marcin Gutowski. Zapowiedział, że będzie próbował skontaktować się z byłymi podopiecznymi Króla, którzy podpisali się pod oświadczeniem.

- Tych księży jest sześciu. Dla mnie znamienne jest to, że już w czasie realizacji tego reportażu zgłosiło się do nas więcej ofiar, więcej kleryków zarzucających różnego rodzaju nadużycia Mirosławowi Królowi. Po wczorajszej premierze naszego reportażu w TVN24 GO kolejnych kilka osób zgłosiło się, twierdząc, że zostało skrzywdzonych przez księdza Mirosława Króla, także seksualnie - mówił reporter TVN24.