TO WARTO WIEDZIEĆ Problemy z alarmami, ułaskawienia Nawrockiego, rosyjski samolot nad Bałtykiem Oprac. Adam Styczek |

Wojewoda lubelski: czynnik ludzki może być tym słabszym elementem, który wydłuża nam cały proces Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

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1. Problemy z alarmami. Najnowsze ustalenia w sprawie rosyjskiej rakiety nad Polską

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podsumował na konferencji działania organów państwowych po naruszeniu polskiej przestrzeni przez rosyjską rakietę. Poinformował, że alarmem zostało objętych 17 powiatów, a 10 z nich opóźniło ten proces lub nie włączyło syren.

- Z odpowiedzi, które uzyskaliśmy, wynika po prostu, że czynnik ludzki może być tym słabszym elementem, który wydłuża nam cały proces - powiedział wojewoda.

2. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby

Karol Nawrocki wydał w środę trzy postanowienia w zakresie stosowania prawa łaski. Jedną z ułaskawionych osób jest Piotr Pytel, co potwierdził jego adwokat. Historię mężczyzny opowiedział reporter Maciej Zalewski w materiale "Osadzony. Podwójna rzeczywistość" w TVN24+.

Prezydent tego samego dnia ułaskawił Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej skazanego na sześć miesięcy pozbawienia wolności za zniesławienie adwokata i posła KO Romana Giertycha.

Nawrocki ułaskawił też kibica Piotra "Starucha" Staruchowicza. Mężczyzna został skazany za wykroczenie, którego dopuścił się w marcu 2025 roku podczas wyjazdowego meczu Legii Warszawa z Motorem Lublin. Sąd nałożył wówczas na niego dwuletni zakaz stadionowy za "przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności".

3. Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem

Polskie samoloty przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 - przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON poinformował, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Minister sprecyzował, że do zdarzenia doszło 60 kilometrów na północny zachód od Łeby. "Maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni bez planu lotu i włączonego transpondera" - napisał szef MON.

4. Ekstremalne upały w Polsce

Wtorek przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na zachodzie oraz wschodzie kraju będzie ono przejściowo duże z przelotnymi opadami deszczu. Krótkotrwałe burze niewykluczone są również w centrum kraju oraz w Karpatach. Temperatura wyniesie od 25 st. C na Kaszubach, przez 28 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, po 34 st. C w centrum kraju, a nawet 37-38 st. C na południu.

W środę i czwartek temperatura w Polsce zbliży się do 39-40 stopni Celsjusza lub osiągnie ten pułap, szczególnie na południu kraju. Jednocześnie falujący nad Polską front atmosferyczny uaktywni się głównie na północy i zachodzie, przynosząc przelotne opady i wyładowania.

5. Sondaż: Konfederacja blisko PiS

Koalicja Obywatelska odnotowała poparcie na poziomie 27,5 procent, tracąc w porównaniu z czerwcowym badaniem pół punktu procentowego - wynika z nowego badania IBRiS dla Polsat News.

Na drugim miejscu, z poparciem na poziomie 16,9 procent, znajduje się PiS. Tu spadek, po ostatnim rozłamie jest znaczący (o 7,2 punktów procentowych) - w czerwcu chęć głosowania na tę partię deklarowało bowiem 24,1 procent badanych. Podium zamyka Konfederacja z poparciem 14,4 procent uczestników sondażu (wzrost o 0,7 punktu procentowego).

Wyniki badania skomentował rzecznik PiS Rafał Bochenek. "Rozpoczęła się gra sondażami, po to, aby uzasadnić szkodliwy rozłam i wlewać w zatrwożone dusze rozłamowców nadzieję… niestety fałszywą" - napisał w serwisie X. Wymienił też, jego zdaniem, "smutne wnioski". Według Bochenka takie wyniki to "spadek realnej liczby mandatów po stronie prawicowej o ok. 30 posłów".

6. Premier Węgier o sytuacji energetycznej

Premier Węgier Peter Magyar zapowiedział, że elektrownia jądrowa w Paksu może pracować z ograniczoną mocą. Ze względu na spodziewany dalszy spadek poziomu wody w Dunaju - wywołany falą upałów - nadal istnieje ryzyko wyłączenia elektrowni.

Trwają jednak starania, by utrzymać pracę ostatniej turbiny tak długo, jak to możliwe, przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.