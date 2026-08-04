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TO WARTO WIEDZIEĆ

Problemy z alarmami, ułaskawienia Nawrockiego, rosyjski samolot nad Bałtykiem

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Służby w miejscu upadku rosyjskiej rakiety
Wojewoda lubelski: czynnik ludzki może być tym słabszym elementem, który wydłuża nam cały proces
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP/EPA
Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podsumował działania organów państwowych po naruszeniu polskiej przestrzeni przez rosyjską rakietę. Piotr Pytel jest wśród osób ułaskawionych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Polskie samoloty przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 4 sierpnia.

1. Problemy z alarmami. Najnowsze ustalenia w sprawie rosyjskiej rakiety nad Polską

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podsumował na konferencji działania organów państwowych po naruszeniu polskiej przestrzeni przez rosyjską rakietę. Poinformował, że alarmem zostało objętych 17 powiatów, a 10 z nich opóźniło ten proces lub nie włączyło syren.

- Z odpowiedzi, które uzyskaliśmy, wynika po prostu, że czynnik ludzki może być tym słabszym elementem, który wydłuża nam cały proces - powiedział wojewoda.

2. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby

Karol Nawrocki wydał w środę trzy postanowienia w zakresie stosowania prawa łaski. Jedną z ułaskawionych osób jest Piotr Pytel, co potwierdził jego adwokat. Historię mężczyzny opowiedział reporter Maciej Zalewski w materiale "Osadzony. Podwójna rzeczywistość" w TVN24+.

Prezydent tego samego dnia ułaskawił Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej skazanego na sześć miesięcy pozbawienia wolności za zniesławienie adwokata i posła KO Romana Giertycha.

Nawrocki ułaskawił też kibica Piotra "Starucha" Staruchowicza. Mężczyzna został skazany za wykroczenie, którego dopuścił się w marcu 2025 roku podczas wyjazdowego meczu Legii Warszawa z Motorem Lublin. Sąd nałożył wówczas na niego dwuletni zakaz stadionowy za "przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności".

3. Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem

Polskie samoloty przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 - przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON poinformował, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Minister sprecyzował, że do zdarzenia doszło 60 kilometrów na północny zachód od Łeby. "Maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni bez planu lotu i włączonego transpondera" - napisał szef MON.

4. Ekstremalne upały w Polsce

Wtorek przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na zachodzie oraz wschodzie kraju będzie ono przejściowo duże z przelotnymi opadami deszczu. Krótkotrwałe burze niewykluczone są również w centrum kraju oraz w Karpatach. Temperatura wyniesie od 25 st. C na Kaszubach, przez 28 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, po 34 st. C w centrum kraju, a nawet 37-38 st. C na południu.

W środę i czwartek temperatura w Polsce zbliży się do 39-40 stopni Celsjusza lub osiągnie ten pułap, szczególnie na południu kraju. Jednocześnie falujący nad Polską front atmosferyczny uaktywni się głównie na północy i zachodzie, przynosząc przelotne opady i wyładowania.

5. Sondaż: Konfederacja blisko PiS

Koalicja Obywatelska odnotowała poparcie na poziomie 27,5 procent, tracąc w porównaniu z czerwcowym badaniem pół punktu procentowego - wynika z nowego badania IBRiS dla Polsat News.

Na drugim miejscu, z poparciem na poziomie 16,9 procent, znajduje się PiS. Tu spadek, po ostatnim rozłamie jest znaczący (o 7,2 punktów procentowych) - w czerwcu chęć głosowania na tę partię deklarowało bowiem 24,1 procent badanych. Podium zamyka Konfederacja z poparciem 14,4 procent uczestników sondażu (wzrost o 0,7 punktu procentowego).

Wyniki badania skomentował rzecznik PiS Rafał Bochenek. "Rozpoczęła się gra sondażami, po to, aby uzasadnić szkodliwy rozłam i wlewać w zatrwożone dusze rozłamowców nadzieję… niestety fałszywą" - napisał w serwisie X. Wymienił też, jego zdaniem, "smutne wnioski". Według Bochenka takie wyniki to "spadek realnej liczby mandatów po stronie prawicowej o ok. 30 posłów".

6. Premier Węgier o sytuacji energetycznej

Premier Węgier Peter Magyar zapowiedział, że elektrownia jądrowa w Paksu może pracować z ograniczoną mocą. Ze względu na spodziewany dalszy spadek poziomu wody w Dunaju - wywołany falą upałów - nadal istnieje ryzyko wyłączenia elektrowni.

Trwają jednak starania, by utrzymać pracę ostatniej turbiny tak długo, jak to możliwe, przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Najważniejsze informacjeRosjaKarol NawrockiUpałSondażeWęgry
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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