Odpowiedź na oskarżenia szefa PKOl, Macron w Gdańsku, prośba Słowaków

Piesiewicz: nie zrezygnuję

1. "Kłamstwo" Piesiewicza w sprawie afery z Zondacrypto

Prezes PKOl Radosław Piesiewicz podczas briefingu dotyczącego sytuacji związanej z Zondacrypto, sponsorem Komitetu, uderzył między innymi w ABW. Stwierdził, że nikt nie ostrzegł PKOl przed ewentualnymi konsekwencjami wynikającymi z zawarcia umowy z tą firmą, a przede wszystkim nie poinformował o jej "domniemanych powiązaniach z rosyjską mafią".

W serwisie X odpowiedział mu rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. "Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz kłamie i manipuluje" - zaczął swój wpis. "W piśmie z 17 października 2025 roku skierowanym do ABW, PKOl nie pyta o firmę Zondacrypto ani o kryptowaluty" - napisał.

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz kłamie i manipuluje.

W piśmie z 17 października 2025 roku skierowanym do ABW, PKOl nie pyta o firmę Zondacrypto ani o kryptowaluty. — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) April 20, 2026

2. Macron w Polsce

Emmanuel Macron spotkał się z Donaldem Tuskiem, Lechem Wałęsą oraz mieszkańcami Gdańska.

— Donald Tusk (@donaldtusk) April 20, 2026

Rozmowy dwustronne dotyczyły współpracy w zakresie bezpieczeństwa, także w kosmosie, oraz energetyki - przekazał na konferencji prasowej szef polskiego rządu.

Tusk ogłosił rozpoczęcie etapu rozpoznawczego dla budowy drugiej elektrowni atomowej w Polsce. Choć jednym z faworytów jest francuski gigant EDF, szef rządu podkreślił, że przetarg wygra "najatrakcyjniejsza oferta".

3. Morawiecki spotkał się z Kaczyńskim

Były premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkali się w poniedziałek wieczorem w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Jak informował reporter TVN24 Paweł Łukasik, spotkanie miało dotyczyć sytuacji w ugrupowaniu, a dokładniej formuły, w jakiej działać ma stowarzyszenie Rozwój Plus powołane przez Morawieckiego.

W środku nocy eurodeputowany PiS Adam Bielan opublikował zdjęcie z tego spotkania. "Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi" - napisał w serwisie X.

Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi. — Adam Bielan (@AdamBielan) April 21, 2026

4. Premier Słowacji prosi o przelot nad Polską

Polska otrzymała wniosek o zgodę na przelot samolotu premiera Słowacji Roberta Ficy do Moskwy - poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór, dodając, że jest analizowany.

Wcześniej szef MSZ Estonii oświadczył, że jego kraj nie zezwoli na przelot słowackiej delegacji na paradę 9 maja. Z wypowiedzi premiera Słowacji wynika, że zgody nie wydały mu również Litwa i Łotwa.

5. Delegacja USA leci do Pakistanu

Delegacja USA na rozmowy pokojowe z Iranem jest w drodze do Pakistanu - wynika z wywiadu udzielonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa amerykańskim mediom. Wiceprezydent USA J.D. Vance wyruszy do Pakistanu we wtorek rano - ustalił portal Axios.

Mimo to Iran nie zmienił swojej decyzji o wstrzymaniu się od rozmów - zauważa BBC, powołując się na półoficjalną irańską agencję prasową Tasnim.

6. Prorosyjska partia wygrywa w Bułgarii

Centralna Komisja Wyborcza w Bułgarii podała ostateczne wyniki wyborów. Wygrała je prorosyjska Postępowa Bułgaria byłego prezydenta Rumena Radewa, zdobywając 44,6 procent głosów. Według prognoz będzie miała od 129 do 131 mandatów w 240-osobowym parlamencie.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Głos rozsądku czy pionek Moskwy?

Na drugim miejscu uplasował się GERB byłego premiera Bojko Borisowa (13,4 procent), prozachodnia koalicja Kontynuujemy Zmiany–Demokratyczna Bułgaria (12,6 procent), DPS-Nowy Początek oligarchy Deliana Peewskiego (7 procent) oraz nacjonalistyczne Odrodzenie (4,3 procent).

