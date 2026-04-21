Odpowiedź na oskarżenia szefa PKOl, Macron w Gdańsku, prośba Słowaków

Prezes PKOl Radosław Piesiewicz uderzył w ABW w związku ze sprawą Zondacrypto, odpowiedział mu rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Mateusz Morawiecki spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. Emmanuel Macron przyjechał do Gdańska. Słowacy wnioskują o zgodę na przelot samolotu premiera Słowacji Roberta Ficy do Moskwy. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 21 kwietnia.

1. "Kłamstwo" Piesiewicza w sprawie afery z Zondacrypto

Prezes PKOl Radosław Piesiewicz podczas briefingu dotyczącego sytuacji związanej z Zondacrypto, sponsorem Komitetu, uderzył między innymi w ABW. Stwierdził, że nikt nie ostrzegł PKOl przed ewentualnymi konsekwencjami wynikającymi z zawarcia umowy z tą firmą, a przede wszystkim nie poinformował o jej "domniemanych powiązaniach z rosyjską mafią".

W serwisie X odpowiedział mu rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. "Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz kłamie i manipuluje" - zaczął swój wpis. "W piśmie z 17 października 2025 roku skierowanym do ABW, PKOl nie pyta o firmę Zondacrypto ani o kryptowaluty" - napisał.

2. Macron w Polsce

Emmanuel Macron spotkał się z Donaldem Tuskiem, Lechem Wałęsą oraz mieszkańcami Gdańska.

Rozmowy dwustronne dotyczyły współpracy w zakresie bezpieczeństwa, także w kosmosie, oraz energetyki - przekazał na konferencji prasowej szef polskiego rządu.

Tusk ogłosił rozpoczęcie etapu rozpoznawczego dla budowy drugiej elektrowni atomowej w Polsce. Choć jednym z faworytów jest francuski gigant EDF, szef rządu podkreślił, że przetarg wygra "najatrakcyjniejsza oferta".

3. Morawiecki spotkał się z Kaczyńskim

Były premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkali się w poniedziałek wieczorem w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Jak informował reporter TVN24 Paweł Łukasik, spotkanie miało dotyczyć sytuacji w ugrupowaniu, a dokładniej formuły, w jakiej działać ma stowarzyszenie Rozwój Plus powołane przez Morawieckiego.

W środku nocy eurodeputowany PiS Adam Bielan opublikował zdjęcie z tego spotkania. "Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi" - napisał w serwisie X.

4. Premier Słowacji prosi o przelot nad Polską

Polska otrzymała wniosek o zgodę na przelot samolotu premiera Słowacji Roberta Ficy do Moskwy - poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór, dodając, że jest analizowany.

Wcześniej szef MSZ Estonii oświadczył, że jego kraj nie zezwoli na przelot słowackiej delegacji na paradę 9 maja. Z wypowiedzi premiera Słowacji wynika, że zgody nie wydały mu również Litwa i Łotwa.

Chce lecieć do Moskwy. Polska otrzymała wniosek o zgodę na przelot
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Chce lecieć do Moskwy. Polska otrzymała wniosek o zgodę na przelot

Świat

5. Delegacja USA leci do Pakistanu

Delegacja USA na rozmowy pokojowe z Iranem jest w drodze do Pakistanu - wynika z wywiadu udzielonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa amerykańskim mediom. Wiceprezydent USA J.D. Vance wyruszy do Pakistanu we wtorek rano - ustalił portal Axios.

Mimo to Iran nie zmienił swojej decyzji o wstrzymaniu się od rozmów - zauważa BBC, powołując się na półoficjalną irańską agencję prasową Tasnim.

Upływa termin rozejmu. Trump znów grozi: wybuchnie mnóstwo bomb
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Upływa termin rozejmu. Trump znów grozi: wybuchnie mnóstwo bomb

Świat

6. Prorosyjska partia wygrywa w Bułgarii

Centralna Komisja Wyborcza w Bułgarii podała ostateczne wyniki wyborów. Wygrała je prorosyjska Postępowa Bułgaria byłego prezydenta Rumena Radewa, zdobywając 44,6 procent głosów. Według prognoz będzie miała od 129 do 131 mandatów w 240-osobowym parlamencie.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Głos rozsądku czy pionek Moskwy?

Na drugim miejscu uplasował się GERB byłego premiera Bojko Borisowa (13,4 procent), prozachodnia koalicja Kontynuujemy Zmiany–Demokratyczna Bułgaria (12,6 procent), DPS-Nowy Początek oligarchy Deliana Peewskiego (7 procent) oraz nacjonalistyczne Odrodzenie (4,3 procent).

Czytaj także:
Zdjęcie Marsa wykonane przez sondę Viking 1
Ten grzyb może przetrwać lot na Marsa
METEO
Jeden na jeden - Ryszard Petru
Petru: według mojej wiedzy mamy do czynienia z czystą kradzieżą
Polska
gaz rury gazociąg rurociąg
Ropa znów popłynie na Zachód. Europa czeka na sygnał
BIZNES
Pożar hali w miejscowości Bramki
Wielki pożar pod Warszawą. 250 strażaków, jeden ranny
WARSZAWA
Narkotyki w przesyłce z Kanady
W przesyłce z Kanady miały być panele ledowe, było coś jeszcze
WARSZAWA
imageTitle
Świątek i były trener znów razem na korcie. Wyjątkowy trening
EUROSPORT
Centrum Kongresowe ICE Kraków
Radna straszy "konwentem satanistów". Miasto reaguje
Bartłomiej Plewnia
warszawa shutterstock_2589249035
Nieufność wśród firm. Polska traci na tym miliardy
BIZNES
52 min
pc
"Orban nie szanował PiS, uważał ich za nieudaczników"
Kultura polityczna
27 min
braun repo cnb 2
Premiera"Duchowa kradzież" i "bojowy różaniec". W imię Brauna
Artur Zakrzewski
Miał podrobione dokumenty, kupił je w sieci (zdj. ilustracyjne)
Zapłacił trzy tysiące euro. Z fałszywkami poszedł do urzędu
WARSZAWA
Donald Trump w Białym Domu
Chaos w przekazie Trumpa. "Nie można ufać jego wypowiedziom"
BIZNES
Przymrozek
Mroźny poranek. Ostrzeżenia w wielu województwach
METEO
Szef FBI Kash Patel
"Rażące upojenie alkoholowe". Szef FBI pozywa
imageTitle
Linette i Fręch na pierwszy ogień. Wiadomo, kiedy ich mecze w Madrycie
EUROSPORT
imageTitle
Świątek pod wrażeniem nowego trenera
EUROSPORT
stacja paliw, benzyna, tankowanie
Tyle kosztuje dzisiaj paliwo
BIZNES
Strażnicy miejscy zatrzymali grafficiarza
Bazgroły na filarach. 22-latek o "zakodowanej" informacji
WARSZAWA
Kierowca stracił prawo jazdy za nadmierną prędkość
21-latek zapłaci pięć tysięcy złotych i odpocznie od prowadzenia auta
WARSZAWA
Barbara Nowacka i Zbigniew Izdebski
Co począć, gdy seks jest nieobowiązkowy?
Justyna Suchecka
Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński i Adam Bielan
Morawiecki spotkał się z Kaczyńskim. Jest zdjęcie i pierwszy komentarz
Polska
Poprószy śnieg
W części kraju będzie zimowo
METEO
imageTitle
Reprezentant Polski może znów odetchnąć z ulgą. Bez odwołania
EUROSPORT
John Ternus
Przełom w Apple. To on wkrótce pokieruje firmą
shutterstock_2706925383
Atak w pobliżu słynnej piramidy. Zabici i ranni
Piosenkarz D4vd oskarżony o brutalne morderstwo
Zwłoki nastolatki w bagażniku. Piosenkarz oskarżony o brutalną zbrodnię
imageTitle
Obawy o stan zdrowia Alcaraza. "Sam to miałem"
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi w Japonii
Ostrzeżenie przed megatrzęsieniem ziemi
METEO
10-latek ranny podczas prac w sadzie (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje chłopiec, który wypadł z balkonu na piątym piętrze
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Klub ekstraklasy rozstał się z trenerem
EUROSPORT

