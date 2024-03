1. Przeszukania w domach polityków

2. Zarzuty i zatrzymania w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości

W związku z działalnością Funduszu Sprawiedliwości zatrzymanych zostało we wtorek pięć osób - to czworo byłych i obecnych urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ksiądz, który był beneficjentem funduszu. Trzy osoby usłyszały już zarzuty.

3. Dochodzenie ws. byłej małopolskiej kurator oświaty

4. Polska jedzie na Euro

5. Zawalony most w Baltimore

- To, co możemy powiedzieć już z prawie stuprocentową pewnością, to fakt, że wykluczono jakiekolwiek podejrzenia związane z terroryzmem. To nie było działanie zaplanowane. To nie było działanie świadome - przekazał korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona podczas relacji z miejsca zdarzenia. - Mamy do czynienia z wypadkiem - dodał.