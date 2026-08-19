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Sześć rzeczy, które warto dziś wiedzieć

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Marcin Romanowski
Tusk: służby innych państw z regionu potwierdziły, że Marcin Romanowski znajduje się na 99 procent w Naddniestrzu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Michał Meissner/PAP
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Donald Tusk poinformował, że według służb innych państw, Marcin Romanowski na 99 procent znajduje się w Naddniestrzu. Węgierski sąd aresztował na 30 dni polskiego kierowcę autokaru, który w niedzielę w nocy wpadł do rowu na autostradzie M3. W wieku 99 lat zmarła bohaterka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Oto rzeczy, które warto wiedzieć w środę 19 sierpnia.

Tusk i prokuratura o miejscu pobytu Romanowskiego

Służby innych państw potwierdziły nam, że Marcin Romanowski znajduje się na 99 procent w Naddniestrzu, w Tyraspolu - powiedział premier Donald Tusk. Niemal w tym samym czasie prokuratura opublikowała oświadczenie, w którym przekazała, że "brak jest jakichkolwiek podstaw" do uwzględnienia wniosku Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Śledczy podali, że nie mają potwierdzonego miejsca pobytu Romanowskiego.

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak ocenił, że nie ma rozbieżności między informacjami prokuratury a tym, co powiedział premier Donald Tusk.

Marcin Romanowski
Marcin Romanowski
Źródło zdjęcia: Michał Meissner/PAP

Aresztowany kierowca autokaru

Sąd w Miszkolcu na Węgrzech zdecydował o aresztowaniu na 30 dni polskiego kierowcy autokaru, który w niedzielę w nocy wpadł do rowu na autostradzie M3. W wypadku zginęło 12 Polaków.

Drugi z kierowców został przesłuchany w niedzielę przez policję i zwolniony. Gdy doszło do wypadku, spał w specjalnej kabinie. - Kiedy autobus zaczyna się przechylać i uderza, w tej kabinie zaczynają się dziać ze mną rzeczy jak w pralce. Zorientowałem się, że jest tragedia, jest wypadek - opisywał w TVN24 Grzegorz Wojtoń, który był również organizatorem wyjazdu do Bośni i Hercegowiny. Opowiedział też o ratowaniu pasażerów:

Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska

Odeszła nasza Bohaterka. Kochana Pani Wanda Traczyk-Stawska ps. "Pączek" - poinformowało na platformie X miasto Warszawa. Żołnierka Powstania Warszawskiego miała 99 lat. Hołd złożył jej m.in. prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Wanda Traczyk-Stawska była legendą Powstania Warszawskiego i aktywistką społeczną, nagrodzoną między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, tytułem Honorowej Obywatelki Warszawy oraz Warszawianki Roku 2021.

Wielki atak na Moskwę

Mer Moskwy Siergiej Sobianin, cytowany przez agencję AFP, napisał w komunikatorze Telegram, że w kierunku rosyjskiej stolicy wystrzelono 620 dronów. 180 z nich miało zostać zestrzelonych nad miastem. Jak pisze Reuters, był to jeden z największych ukraińskich ataków na stolicę Rosji.

Gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobiow przekazał, że bezzałogowce ukraińskiej armii zaatakowały magazyn firmy Wildberries w pobliżu stolicy. Na skutek ataku wybuchł pożar.

Atak na ukraińskich nastolatków w Bydgoszczy

Podczas posiedzenia Rady Ministrów Donald Tusk odniósł się do ataku na dwoje ukraińskich nastolatków, do którego doszło w piątek w Bydgoszczy. Zaapelował do sprawców, by sami zgłosili się na policję. W przeciwnym razie do końca tygodnia zostaną zatrzymani.

Tuż po godzinie 13 policja poinformowała o zatrzymaniu dwóch osób: 46-letniej kobiety i 34-letniego mężczyzny. Kobieta usłyszała zarzuty.

"Nowe terytorium" USA

Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych grafikę, na której cieśnina Ormuz jest oznaczona jako "nowe terytorium USA".

Nastąpiło to po zapowiedziach amerykańskiego prezydenta o przejęciu kluczowego szlaku. Iran też zabrał głos w sprawie Ormuzu. Informuje, że nie da się ot tak przejąć tego terytorium i stawia USA warunki.

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Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Marcin RomanowskiWęgryWojna w UkrainieBydgoszczDonald TrumpNajważniejsze informacje
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