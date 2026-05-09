TO WARTO WIEDZIEĆ Umowa SAFE podpisana, trzydniowy rozejm, nowe ustalenia po śmierci Litewki Oprac. Adam Styczek |

Podpisanie umowy SAFE Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Polska podpisała umowę SAFE

Polski rząd podpisał umowę SAFE, w ramach której Polska otrzyma od Unii Europejskiej pożyczkę w wysokości 43,7 miliarda euro na wzmocnienie sektora zbrojeniowego. - Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach (…) o 180 miliardów złotych - powiedział premier Donald Tusk. Jak dodał, "Polska dzisiaj nadaje ton tym pozytywnym zmianom".

Polska podpisała umowę SAFE Źródło: Marcin Obara/PAP/EPA

Pełnomocniczka rządu do spraw tego programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka opisała w "Faktach po Faktach" w TVN24, jak będą wyglądały kolejne kroki w tej sprawie. Powiedziała też, co z pieniędzmi dla służb wobec weta prezydenta.

2. Trzydniowy rozejm Rosji z Ukrainą

Prezydent USA Donald Trump ogłosił trzydniowy rozejm między Rosją i Ukrainą od 9 do 11 maja. Rozejm obejmie między innymi wymianę łącznie dwóch tysięcy więźniów.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził te informacje i zasugerował, że ostatecznie zgodził się na rozejm po to, by umożliwić powrót ukraińskich więźniów z Rosji. Zgodę na taką formę rozejmu przyjęła także Rosja, co potwierdził doradca Putina ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow.

3. Ustalenia prokuratury w sprawie śmierci Litewki

Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu, prokuratorzy precyzyjnie ustalili moment zderzenia samochodu z rowerem posła Łukasza Litewki. Dzięki analizie połączeń telefonicznych i monitoringowi wiadomo, że poseł nie trzymał telefonu w ręce w czasie jazdy.

Śledczy mają też wyniki badania krwi posła Litewki. Potwierdziły one, że nie był on pod wpływem alkoholu. Prokuratura czeka jeszcze na kompleksowe badania krwi kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku.

4. Nowy szef BBN

Bartosz Grodecki został nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego - ogłosił prezydent Karol Nawrocki. Pod koniec kwietnia z tej funkcji zrezygnował Sławomir Cenckiewicz.

Nazwisko Grodeckiego pojawia się w raporcie NIK w kontekście przepisów wizowych, co jest jednym z powodów, dla których jest krytykowany przez media związane z PiS.

5. Szef GIS ostrzega przed hantawirusem

Świat obserwuje każdy ruch wycieczkowca MV Hondius, na którym pod koniec kwietnia stwierdzono zakażenie hantawirusem. Główny Inspektor Sanitarny Paweł Grzesiowski w TVN24 zwrócił uwagę, że w przypadku wycieczkowca przebywają tam osoby z 23 krajów, które muszą do nich wrócić i, jak przypomniał, "część z nich zresztą już to zrobiła (...), co też stanowi poważny problem".

Grzesiowski ostrzegł, że to jest "poważna choroba". - Statystyka mówi, że nawet co trzeci pacjent może zginąć, jeżeli ma chorobę w płucach, czyli jest ta postać martwiczo-krwotocznego uszkodzenia płuc. Wówczas to przebiega naprawdę analogicznie do ciężkiego COVID-u - tłumaczył.

6. Kolejny przystanek na urodzinowej trasie

W sobotę widzowie TVN24 mają okazję zobaczyć kulisy naszej pracy i spotkać się z dziennikarzami. Tym razem w Łodzi. Miasto jest kolejnym przystankiem urodzinowej trasy "Jesteśmy stąd".

Zapraszamy w godzinach 8-16 do Miasta Kultury Łódź EC1, Hali Maszyn.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kolejny urodzinowy przystanek. Co dla was przygotowaliśmy

OGLĄDAJ: TVN24