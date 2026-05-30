Warto wiedzieć Reakcja na decyzję Zełenskiego, kontrola po wypadku na kolei, pożar na Mazowszu

Szef MON o decyzji Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA"

1. Spór o nazwę jednostki wojskowej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię "bohaterów UPA". Wyjaśnił, że uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Decyzja Zełenskiego wywołała falę krytyki w Polsce. Premier Donald Tusk ocenił ją jako niepokojącą, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jako nie do przyjęcia. Oburzenie wyraziło MSZ.

Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że Zełenskiemu powinien zostać odebrany Order Orła Białego. Zaproponował, by 8. czerwca było to jednym z punktów posiedzenia Kapituły Orderu.

Decyzja nie była wymierzona w Polaków - skomentował rzecznik MSZ Ukrainy. Ocenił, że "na sporach między Ukraińcami a Polakami korzysta wyłącznie Moskwa".

2. Nie żyje profesor Kozakiewicz

Prof. Marcin Kozakiewicz, kierownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zginął w wypadku samochodowym na autostradzie A1. Samochód, którym podróżował lekarz, zderzył się z jadącym pod prąd kierowcą.

O śmierci prof. Kozakiewicza poinformował Uniwersytet Medyczny w Łodzi. "Profesor Kozakiewicz był wybitnym chirurgiem, cenionym naukowcem i wykładowcą, dla którego praca była przede wszystkim wielką pasją. Trudno pogodzić się z myślą, że odszedł tak nagle, w okolicznościach, które pozostawiają poczucie wielkiej straty i niedowierzania" - czytamy w komunikacie.

3. Porażające wyniki kontroli w Kolejach Mazowieckich

Po wypadku na kolei, w którym w lutym 17-latek stracił nogi i część dłoni, Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę w Kolejach Mazowieckich. Z ustaleń Radia dla Ciebie wynika, że nieprawidłowości wykryto w pracy kierownika oraz maszynisty. Łącznie wykazano aż 24 nieprawidłowości.

Jak wymienił w rozmowie z radiem rzecznik UTK Tomasz Frankowski, chodzi między innymi o "brak właściwej obserwacji peronu za pomocą kamer zewnętrznych przez maszynistę, rozmowy z wykorzystaniem urządzeń radiołączności pociągowej niezgodne z obowiązującymi przepisami, ale także o brak właściwego prowadzenia dokumentacji pociągowej".

4. Pożar opanowany

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował w piątek wieczorem, że ogromny pożar lasu w powiatach mińskim i wołomińskim jest "na tę chwilę opanowany, ale nadal duże zagrożenie ze względu na suszę i silny wiatr".

Ogień objął łącznie około 300 hektarów lasu. W piątek wieczorem na miejscu pracowało 295 zastępów (PSP + OSP) oraz 1127 ratowników.

5. Urodziny w Zakopanem

6. Polka walczy o awans do czwartej rundy French Open

Siódmy dzień wielkoszlemowej imprezy na kortach ziemnych w Paryżu zapowiada się bardzo ciekawie szczególnie w rywalizacji singlowej kobiet. Debiutująca na kortach Rolanda Garrosa Maja Chwalińska podejmie dziś próbę awansu do czwartej rundy. Jej rywalką będzie Maria Sakkari. Wcześniej awans do 1/8 finału uzyskała Iga Świątek.

Tego dnia zaprezentuje się jeszcze jedna polska tenisistka. Magda Linette i Ukrainka Julia Starodubcewa w deblu zmierzą się ze Słowaczką Terezą Mihalikovą i Brytyjką Olivią Nicholls.

