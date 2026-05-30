Reakcja na decyzję Zełenskiego, kontrola po wypadku na kolei, pożar na Mazowszu

|
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Szef MON o decyzji Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Christine Olsson/PAP/EPA
Najważniejsi polscy politycy reagują na decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA". W wypadku samochodowym zginął chirurg, profesor Marcin Kozakiewicz. Pożar lasu w powiecie mińskim i wołomińskim został opanowany, ale nadal występuje duże zagrożenie ze względu na suszę i silny wiatr - przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 30 maja.

1. Spór o nazwę jednostki wojskowej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię "bohaterów UPA". Wyjaśnił, że uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Źródło zdjęcia: Christine Olsson/PAP/EPA

Decyzja Zełenskiego wywołała falę krytyki w Polsce. Premier Donald Tusk ocenił ją jako niepokojącą, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jako nie do przyjęcia. Oburzenie wyraziło MSZ.

Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że Zełenskiemu powinien zostać odebrany Order Orła Białego. Zaproponował, by 8. czerwca było to jednym z punktów posiedzenia Kapituły Orderu.

Decyzja nie była wymierzona w Polaków - skomentował rzecznik MSZ Ukrainy. Ocenił, że "na sporach między Ukraińcami a Polakami korzysta wyłącznie Moskwa".

2. Nie żyje profesor Kozakiewicz

Prof. Marcin Kozakiewicz, kierownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zginął w wypadku samochodowym na autostradzie A1. Samochód, którym podróżował lekarz, zderzył się z jadącym pod prąd kierowcą.

O śmierci prof. Kozakiewicza poinformował Uniwersytet Medyczny w Łodzi. "Profesor Kozakiewicz był wybitnym chirurgiem, cenionym naukowcem i wykładowcą, dla którego praca była przede wszystkim wielką pasją. Trudno pogodzić się z myślą, że odszedł tak nagle, w okolicznościach, które pozostawiają poczucie wielkiej straty i niedowierzania" - czytamy w komunikacie.

Łódź

3. Porażające wyniki kontroli w Kolejach Mazowieckich

Po wypadku na kolei, w którym w lutym 17-latek stracił nogi i część dłoni, Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę w Kolejach Mazowieckich. Z ustaleń Radia dla Ciebie wynika, że nieprawidłowości wykryto w pracy kierownika oraz maszynisty. Łącznie wykazano aż 24 nieprawidłowości.

Jak wymienił w rozmowie z radiem rzecznik UTK Tomasz Frankowski, chodzi między innymi o "brak właściwej obserwacji peronu za pomocą kamer zewnętrznych przez maszynistę, rozmowy z wykorzystaniem urządzeń radiołączności pociągowej niezgodne z obowiązującymi przepisami, ale także o brak właściwego prowadzenia dokumentacji pociągowej".

4. Pożar opanowany

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował w piątek wieczorem, że ogromny pożar lasu w powiatach mińskim i wołomińskim jest "na tę chwilę opanowany, ale nadal duże zagrożenie ze względu na suszę i silny wiatr".

Ogień objął łącznie około 300 hektarów lasu. W piątek wieczorem na miejscu pracowało 295 zastępów (PSP + OSP) oraz 1127 ratowników.

MAZOWSZE

5. Urodziny w Zakopanem

Już dziś spotkamy się z widzami w Zakopanem. To kolejny przystanek na urodzinowej trasie TVN24 "Jesteśmy stąd". Co przygotowaliśmy na 30 maja? Od wczesnego rana, bo już od godziny 6:00 będziemy czekać na widzów na Placu Niepodległości.

O godzinie 12.00 widzowie będą mogli obejrzeć na żywo program "Loża prasowa", który poprowadzi jego gospodyni Małgorzata Łaszcz. W wyjątkowej edycji programu, który w tym roku również obchodzi swoje 25-lecie, oprócz Bertolda Kittela zobaczymy człowieka instytucję na Podhalu - Jerzego Jureckiego z "Tygodnika Podhalańskiego", rodowitego Zakopiańczyka i "legendę" tego miejsca Macieja Pałahickiego z RMF oraz pochodzącą z Krakowa Katarzynę Kolendę-Zaleską, jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek naszej stacji.

25 lat TVN24

6. Polka walczy o awans do czwartej rundy French Open

Siódmy dzień wielkoszlemowej imprezy na kortach ziemnych w Paryżu zapowiada się bardzo ciekawie szczególnie w rywalizacji singlowej kobiet. Debiutująca na kortach Rolanda Garrosa Maja Chwalińska podejmie dziś próbę awansu do czwartej rundy. Jej rywalką będzie Maria Sakkari. Wcześniej awans do 1/8 finału uzyskała Iga Świątek.

Tego dnia zaprezentuje się jeszcze jedna polska tenisistka. Magda Linette i Ukrainka Julia Starodubcewa w deblu zmierzą się ze Słowaczką Terezą Mihalikovą i Brytyjką Olivią Nicholls.

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport


