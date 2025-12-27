Gołoledź zbiera żniwa, ważna rozmowa z Trumpem, nie żyje Cezary Miżejewski

Karambol dziewięciu samochodów na S8 Źródło: TVN24

1. Nie żyje Cezary Miżejewski

W dniu swoich 61. urodzin zmarł Cezary Miżejewski - polityk, społecznik, były poseł i wiceminister pracy oraz wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu.

Za działalność na rzecz kultury niezależnej otrzymał odznakę Zasłużony Działacz Kultury oraz Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy. W 2014 został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

2. Ostrzeżenia IMGW i liczne wypadki

Na drogach w prawie całym kraju zrobiło się ślisko, a kierowcy musieli się zmierzyć z trudnymi i niebezpiecznymi warunkami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla kilkunastu województw ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź.

Z powodu gołoledzi doszło do wielu wypadków, które spowodowały utrudnienia na drogach. Do największego doszło na drodze ekspresowej S8 pod Rawą Mazowiecką w województwie łódzkim, gdzie dziewięć samochodów osobowych uczestniczyło w karambolu. Poszkodowanych zostało dziewięć osób, w tym pięcioro dzieci w wieku od 3 do 10 lat

3. Ruch Rosji na wschodzie Białorusi

Agencja Reuters - powołując się na amerykańskich badaczy Jeffreya Lewisa i Deckera Eveletha - przekazała, że Rosja najprawdopodobniej rozmieszcza nowe, zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych hipersoniczne rakiety balistyczne we wschodniej Białorusi.

Naukowcy dokonali analizy zdjęć satelitarnych i na ich podstawie podali, że pociski będą umieszczone w pobliżu Krzyczewa, około 300 kilometrów na wschód od stolicy kraju - Mińska.

4. Spotkanie na linii Trump-Zełenski

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że planuje spotkać się w niedzielę na Florydzie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. - To spotkanie ma na celu finalizację wszystkiego w takim stopniu, w jakim będzie to możliwe - mówił.

Rozmowy między prezydentami mają dotyczyć między innymi gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zełenski przekazał, iż porozumienie w tej sprawie zostało już prawie osiągnięte, a 20-punktowy plan pokojowy jest gotowy "w 90 procentach".

5. Szczegóły rozmowy Nawrockiego i Trumpa

Karol Nawrocki odbył telefoniczną rozmowę z Donaldem Trumpem. Jak przekazała prezydencka kancelaria, przywódcy złożyli sobie życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Dalsza część rozmowy dotyczyła między innymi stanu relacji transatlantyckich, bezpieczeństwa w regionie w związku z toczącą się wojną na Ukrainie, wywołaną przez Federację Rosyjską czy udziału Polski w pracach grupy G20.

6. Zmarł Perry Bamonte

Muzyk Perry Bamonte zmarł w wieku 65 lat. Pożegnali go członkowie zespołu The Cure, podkreślając, że był "niezbędną częścią historii" grupy. Przekazano, że Bamonte "zmarł po przebyciu krótkiej choroby w swoim domu w trakcie Świąt Bożego Narodzenia".

Artysta grał na gitarze, sześciostrunowym basie i keyboardzie. Był współautorem albumów "Wish", "Wild Mood Swings", "Bloodflowers", "Acoustic Hits" i "The Cure". Do 2005 roku, kiedy opuścił zespół, zagrał z nim ponad 400 koncertów.

