Zarzuty po śmierci posła, negocjacje w Pakistanie, TVN24 w Kazimierzu Dolnym

Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej
Prokurator Bartosz Kilian, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu o przesłuchaniu kierowcy
Prokuratura postawiła zarzuty 57-letniemu kierowcy, który śmiertelnie potrącił posła Łukasza Litewkę. W związku z atakiem Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało prewencyjnie myśliwce. Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff i Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa wybierają się na negocjacje pokojowe do Islamabadu. Z okazji 25-lecia TVN24 spotkamy się w sobotę z państwem w Kazimierzu Dolnym. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 25 kwietnia.

1. Zarzuty dla kierowcy po śmierci posła Litewki

Z wyników sekcji zwłok wynika, że przyczyną śmierci posła Łukasza Litewki były rozległe obrażenia nóg, jakich doznał w wyniku wypadku.

57-letni kierowca samochodu osobowego usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Prokuratura złożyła wniosek o areszt.

Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej
2. Polska poderwała myśliwce

W związku z rosyjskimi atakami na terytorium Ukrainy, polskie wojsko prewencyjnie poderwało myśliwce. "Operują między innymi myśliwce dyżurne oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan wyższej gotowości" - poinformowano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych po 2 w nocy.

Przed 6 wojsko podało, że operowanie samolotów zostało już zakończone.

3. Witkoff i Kushner lecą do Pakistanu

Biały Dom poinformował, że na negocjacje z władzami Iranu udadzą się specjalny wysłannik USA Steve Witkoff i Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa.

Według CNN wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował z udziału w delegacji, gdyż w Islamabadzie ma zabraknąć przewodniczącego parlamentu Iranu, Mohammada Baghera Ghalibafa.

4. TVN24 w Kazimierzu Dolnym

Z okazji 25-lecia TVN24 ruszyła w wyjątkową trasę po Polsce. Już dziś spotkamy się z państwem w Kazimierzu Dolnym.

Gospodyniami tego wydarzenia będą pochodząca z Kazimierza Dolnego Anna Jędrzejowska oraz związane z województwem lubelskim Agata Adamek i Dorota Gardias. Gościem specjalnym będzie Grzegorz Kajdanowicz z "Faktów" TVN.

5. Ambasador USA odpowiada na słowa Tuska

Ambasador USA w Polsce Tom Rose skomentował na platformie X z prywatnego konta rozmowę Donalda Tuska z "Financial Timesem", w czasie której polski premier powiedział między innymi, że "największym i najważniejszym pytaniem dla Europy jest to, czy Stany Zjednoczone są gotowe być tak lojalne, jak opisano to w naszych traktatach [NATO - red.]".

"Tak, Ameryka jest lojalna wobec swoich sojuszników - ale my również pytamy, czy nasi sojusznicy są wobec nas tak lojalni, jak oczekują tego od nas wobec nich" - zakończył wpis Rose.

Niedługo później w rozmowie z dziennikarzami Tusk skomentował zadane przez Rose'a pytanie. - To jest dokładnie ten problem, o którym zdecydowałem się powiedzieć głośno. Tutaj wśród liderów europejskich to zrobiło (...) dość duże wrażenie - powiedział w drodze z unijnego szczytu na Cyprze.

6. Andrzej Duda i zakazane kasyna online

Litewska firma ZEN, w której radzie nadzorczej zasiada Andrzej Duda, umożliwia płacenie za nielegalny w Polsce hazard internetowy. Działa jako bramka płatnicza dla zakazanych u nas serwisów - wynika z naszego dziennikarskiego śledztwa.

Sprawdziliśmy "czarną listę" Ministerstwa Finansów oraz to, jak łatwo obejść blokadę.

