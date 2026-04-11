Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Jacek Magiera nie żyje, finał misji Artemis II, nowy sondaż partyjny

|
Sędziowie przed Trybunałem Konstytucyjnym
Wodowanie kapsuły Orion
Źródło: NASA
Jacek Magiera nie żyje. Załoga kapsuły Orion wylądowała na ziemi. Sędziowie pojawili się w Trybunale Konstytucyjnym. Mamy też nowy sondaż partyjny. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 11 kwietnia.

TYLE MAJĄ KOSZTOWAĆ DZIŚ PALIWA

1. Jacek Magiera nie żyje

Nie żyje Jacek Magiera, asystent selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Były piłkarz i trener zmarł nagle we Wrocławiu w wieku 49 lat.

Brat Jacka Magiery: ciężko zebrać myśli
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Brat Jacka Magiery: ciężko zebrać myśli

EUROSPORT

"Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia" - napisał związek w mediach społecznościowych.

2. Misja Artemis II. Astronauci wrócili na ziemię

Misja Artemis II dobiegła końca. Jej celem było okrążenie Księżyca przez czworo astronautów w kapsule Orion. To osiągnięcie pozwoli przygotować ludzkość na kolejne etapy podboju kosmosu.

Wodowanie kapsuły Orion
Źródło: NASA

3. Sędziowie pojawili się w Trybunale Konstytucyjnym

Sześcioro zaprzysiężonych w czwartek sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez około 10 minut czekało na otwarcie bramy, ale ostatecznie wjechało na teren Trybunału. Po około półtorej godziny sędziowie opuścili siedzibę TK. Sędzia Krystian Markiewicz poinformował, że złożyli pismo do prezesa TK.

Sędziowie opuścili TK. Opisali, co się działo w środku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sędziowie opuścili TK. Opisali, co się działo w środku

4. Sondaż partyjny. Koalicja Obywatelska na czele

Koalicja Obywatelska umacnia się na pozycji lidera - wynika z najnowszego sondażu Opinii24. Prawo i Sprawiedliwość utrzymało wynik z zeszłego miesiąca. Na trzecim miejscu niezmiennie pozostaje Konfederacja.

Najnowszy sondaż. Zmiana tuż za podium
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Najnowszy sondaż. Zmiana tuż za podium

5. Rada KO wybierze nowych członków

Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej wybierze dziś nowych wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego i skarbnika partii. Będzie to zwieńczenie przeprowadzanych od połowy stycznia wyborów wewnętrznych w ugrupowaniu - pierwszych po tym, jak PO połączyła się z Nowoczesną i Inicjatywą Polska.

6. Fragment rakiety niedaleko Zamościa

W Jarosławcu pod Zamościem odnaleziono fragment rakiety. Żandarmeria Wojskowa zabezpieczyła teren. - Policja otrzymała zgłoszenie, że mężczyzna na swojej działce zauważył jakiś niezidentyfikowany element - przekazał podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy policji w Lublinie.

Fragment rakiety w sadzie. Na miejscu żandarmeria
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Fragment rakiety w sadzie. Na miejscu żandarmeria

Lublin

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl, TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
Tagi:
NASATrybunał KonstytucyjnyZamośćPrawo i SprawiedliwośćKonfederacjaKoalicja Obywatelska
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Islamabad
Dwa warunki Iranu. Wiadomo już, że jeden nie będzie spełniony
Świat
Załoga misji Artemis II wróciła na Ziemię
Ten moment ich poruszył. "Tak się cieszyłem, słysząc jego głos"
Krzysztof Posytek
imageTitle
Polski 15-latek znów spróbuje podbić świat snookera. Trudny rywal
EUROSPORT
42 min
pc
Kościelne przywileje jak przestępstwa. "Celem nie jest religia, tylko kasa"
Czarno na białym. Podcast
Putin
Były współpracownik Putina skazany na długoletnie więzienie
Świat
Diesel paliwa
Ceny paliw w sobotę. Nowe stawki
BIZNES
Zamierzchła przeszłość. Grzegorz Braun i Sławomir Mentzen razem (Warszawa 06.12.2022). Od tego czasu wiele się zmieniło
Półtora miliona, a może więcej. Co się stanie w 2027 roku?
Marcin Zaborski
imageTitle
Po piekielnych brukach po chwałę. Wielkie cele Pogaczara i Van der Poela
EUROSPORT
Jeden z ostatnich widoków na Ziemię
Misja Artemis II. "Była ogromna radość"
METEO
Policja (zdj. ilustracyjne)
Strzelanina na Dolnym Śląsku. Nie żyje młody mężczyzna
Wrocław
Wodowanie w Pacyfiku
Pokonali ponad milion kilometrów, okrążyli Księżyc, są już na Ziemi
METEO
Deszcz, parasol, wiosna, chłodno
Tutaj w sobotę mogą przydać się parasole
METEO
imageTitle
Kolejna wpadka Realu Madryt
EUROSPORT
Trening podejmowania astronautów z kapsuły Orion, styczeń 2026
Taka jest pogoda w miejscu wodowania
METEO
imageTitle
Kolejna strata punktów Jagiellonii. Wielka szansa przed rywalami
EUROSPORT
Antyrządowy koncert w Budapeszcie
"Chcemy nowych Węgier". Tysiące osób na antyrządowym koncercie
Świat
imageTitle
Linette podjęła rękawicę. "Byłam postawiona w dość trudnej sytuacji"
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
shutterstock_2367140227_1
Premier Francji zapowiada zmianę polityki energetycznej
BIZNES
szlapka sklej
Rzecznik rządu: nie ma na to parlamentarnych słów
Polska
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Mocny spadek temperatury. Ostrzeżenia niemal w całej Polsce
METEO
imageTitle
"Jestem smutny, nie może być inaczej"
EUROSPORT
Policja (zdj. ilustracyjne)
Nocny marsz ku tragedii. Szła poboczem ekspresówki ubrana na czarno
WARSZAWA
45 min
pc
Złośliwości i napięcia? Rzecznik rządu: będzie dużo oznak miłości między koalicjantami
#BezKitu
Uwaga na dziki
Zabite za cztery tulipany? Mieszkańcy oburzeni usypianiem dzików na ich oczach
WARSZAWA
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Kluczowy tydzień na nowojorskim parkiecie. Raporty kwartalne amerykańskich banków
BIZNES
Karol Nawrocki
Profesor Zoll o działaniach Nawrockiego: skandaliczne
Polska
Sędziowie przed Trybunałem Konstytucyjnym
Sędzia TK: Dopytywałem o podstawy prawne. Nie otrzymałem konkretnej odpowiedzi
Polska
Obchody rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem
"Antypolskie hasła" podczas obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej
Polska
Fotoradar rekordzista zniknął po ponownym uszkodzeniu
Została tylko czarna folia. Fotoradar rekordzista zniknął
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

