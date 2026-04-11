TO WARTO WIEDZIEĆ Jacek Magiera nie żyje, finał misji Artemis II, nowy sondaż partyjny Oprac. Michał Malinowski |

Wodowanie kapsuły Orion Źródło: NASA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

TYLE MAJĄ KOSZTOWAĆ DZIŚ PALIWA

1. Jacek Magiera nie żyje

Nie żyje Jacek Magiera, asystent selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Były piłkarz i trener zmarł nagle we Wrocławiu w wieku 49 lat.

"Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia" - napisał związek w mediach społecznościowych.

2. Misja Artemis II. Astronauci wrócili na ziemię

Misja Artemis II dobiegła końca. Jej celem było okrążenie Księżyca przez czworo astronautów w kapsule Orion. To osiągnięcie pozwoli przygotować ludzkość na kolejne etapy podboju kosmosu.

3. Sędziowie pojawili się w Trybunale Konstytucyjnym

Sześcioro zaprzysiężonych w czwartek sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez około 10 minut czekało na otwarcie bramy, ale ostatecznie wjechało na teren Trybunału. Po około półtorej godziny sędziowie opuścili siedzibę TK. Sędzia Krystian Markiewicz poinformował, że złożyli pismo do prezesa TK.

4. Sondaż partyjny. Koalicja Obywatelska na czele

Koalicja Obywatelska umacnia się na pozycji lidera - wynika z najnowszego sondażu Opinii24. Prawo i Sprawiedliwość utrzymało wynik z zeszłego miesiąca. Na trzecim miejscu niezmiennie pozostaje Konfederacja.

5. Rada KO wybierze nowych członków

Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej wybierze dziś nowych wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego i skarbnika partii. Będzie to zwieńczenie przeprowadzanych od połowy stycznia wyborów wewnętrznych w ugrupowaniu - pierwszych po tym, jak PO połączyła się z Nowoczesną i Inicjatywą Polska.

6. Fragment rakiety niedaleko Zamościa

W Jarosławcu pod Zamościem odnaleziono fragment rakiety. Żandarmeria Wojskowa zabezpieczyła teren. - Policja otrzymała zgłoszenie, że mężczyzna na swojej działce zauważył jakiś niezidentyfikowany element - przekazał podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy policji w Lublinie.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

OGLĄDAJ: TVN24 HD