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TO WARTO WIEDZIEĆ

Kryzys w Ceucie, bez zgody USA na produkcję Patriotów, pożary w Grecji

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Dziesiątki tysięcy migrantów przedostały się na terytorium Hiszpanii w Ceucie
Kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Relacja Łukasza Wójcika
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: JALAL MORCHIDI/PAP/EPA
Około 60 tysięcy migrantów pokonało granicę w Ceucie, hiszpańskim terytorium w Afryce Północnej. W cieniu rozłamu w PiS odbył się grill u Mateusza Morawieckiego, pod hasłem "Rozwój+Wy". Donald Trump nie zgadził się na udzielenie Ukrainie licencji na produkcję Patriotów. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 1 sierpnia.

1. Kryzys migracyjny w Ceucie

Hiszpania i Maroko wzmacniają ogrodzenie na granicy Ceuty po tym, jak podano, że drogą morską i lądową przybyło na to hiszpańskie terytorium w Afryce Północnej około 60 tysięcy migrantów, a liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 57.

Kryzys odbija się międzynarodowym echem - premierka Włoch Giorgia Meloni ogłosiła, że jej rząd gotów jest podjąć nadzwyczajne działania, by bronić granic kraju, w tym zawiesić w relacjach z Hiszpanią układ z Schengen o zniesieniu kontroli granicznych.

Dziesiątki tysięcy migrantów przedostały się na terytorium Hiszpanii w Ceucie
Dziesiątki tysięcy migrantów przedostały się na terytorium Hiszpanii w Ceucie
Źródło zdjęcia: JALAL MORCHIDI/PAP/EPA

2. Trump nie zgadza się na udzielenie Ukrainie licencji na produkcję Patriotów

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w rozmowie z dziennikarzami podczas posiedzenia gabinetu, że przyznanie Ukrainie licencji na produkcję pocisków Patriot byłoby "dużym krokiem". - Musimy być bardzo ostrożni z pozwalaniem komukolwiek na ich budowanie - dodał.

Jego słowa padły trzy dni po spotkaniu w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, który ocenił rozmowy jako "dobre".

3. Pożary w Grecji

W greckiej Beocji wybuchł pożar, który zmusił do ucieczki setki mieszkańców oraz turystów. Ogień odciął drogę lądową do jednej z miejscowości, dlatego ewakuacja odbywała się za pomocą łodzi.

Ewakuowani byli transportowani jednostkami straży przybrzeżnej, jednostkami straży pożarnej oraz prywatnymi łodziami obsługiwanymi przez lokalnych mieszkańców i rybaków z portu we wsi na pobliską plażę Livadostrata.

Pożary w Argolidzie, krainie w północno-wschodniej części greckiego Półwyspu Peloponeskiego
Pożary w Argolidzie, krainie w północno-wschodniej części greckiego Półwyspu Peloponeskiego
Źródło zdjęcia: BOUGIOTIS EVANGELOS/PAP/EPA

4. Trzęsienie ziemi w rejonie Neapolu

Włoska Obrona Cywilna poinformowała, że w wyniku trzęsienia ziemi, które nawiedziło rejon Neapolu na południu Włoch, rannych zostało 21 osób.

Wstrząs o magnitudzie 4,7 spowodował szkody - zawaliło się kilka niezamieszkanych budynków, odpadły fragmenty murów domów, doszło do przerw w dostawach prądu.

5. Mateusz Morawiecki spotkał się z wyborcami

W piątek na stołecznej Pradze odbyła się konferencja "Rozwój+Wy", organizowana przez nowy klub parlamentarny Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus. W trakcie swojego wystąpienia były premier ocenił, że "czekają nas trudne dni, trudne miesiące".

Wydarzenie zapowiadane było od czasu, gdy Rozwój Plus było jeszcze stowarzyszeniem. To pierwsze spotkanie z wyborcami od ogłoszenia przez Morawieckiego decyzji o utworzeniu własnego klubu parlamentarnego.

6. Urodziny TVN24 w Koninie

Kolejnym przystankiem urodzinowej trasy TVN24 będzie Konin. Już dziś zapraszamy naszych widzów na Plac Wolności. Pojawią się między innymi Katarzyna Sławińska, Maciej Woroch, Grzegorz Kajdanowicz, Tomasz Zubilewicz, Justyna Kosela, Nadia Rulak i Maciej Sokołowski.

W ramach trasy "Jesteśmy stąd" odwiedziliśmy już między innymi Słupsk, Kazimierz Dolny, Siemiatycze, Bielsko-Białą, Łódź, Giżycko, Zakopane, Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Tydzień temu byliśmy w Kielcach, gdzie pokazaliśmy widzom słynną Kadzielnię. W programie nie zabrakło rozmów ze znanymi Kielczanami, w tym z legendą telewizji Bożeną Walter, która opowiedziała o początkach TVN24.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Najważniejsze informacjeCeuta i MelillaDonald TrumpUkrainaGrecjaPożaryNeapolMateusz MorawieckiTVN24
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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