Polska Wymiana ognia na Bliskim Wschodzie, trzęsienie ziemi na Filipinach, rosyjski dron pobliżu Czarnobyla Oprac. Kamila Grenczyn |

Przechwycenie pocisku zaobserwowane na niebie nad północnym Izraelem podczas ataku Iranu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ENERGOATOM HANDOUT

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1. Iran zaatakował Izrael, jest odpowiedź

Izraelskie siły zaatakowały w niedzielę południowe przedmieścia Bejrutu (Liban). W odpowiedzi Iran przeprowadził serię ataków na Izrael. To pierwszy bezpośredni atak Teheranu od czasu zawieszenia broni z 8 kwietnia. Kilka godzin po wystrzeleniu przez Iran serii pocisków, Izrael przeprowadził ataki na cele w zachodnim i centralnym Iranie.

Wcześniej - związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie - prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z portalem Axios, że poradzi izraelskiemu premierowi Benjaminowi Netanjahu, by powstrzymał się od odwetu.

2. Potężne trzęsienie ziemi na Filipinach

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 nawiedziło wybrzeże wyspy Mindanao na południu Filipin. Potwierdzono co najmniej pięć zgonów.

Filipińskie władze ostrzegły przed falami tsunami. Ostrzeżenie przed wysokimi falami wydała także japońska agencja meteorologiczna. Z kolei indonezyjskie służby ogłosiły w północnej części kraju nakaz ewakuacji w związku z zagrożeniem.

3. Rosyjski dron uderzył blisko Czarnobyla

Rosyjski dron uderzył w budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w obwodzie kijowskim, około 15 kilometrów od Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. W wyniku zdarzenia budynek został częściowo uszkodzony, a na powierzchni około 40 metrów kwadratowych wybuchł pożar, który ugaszono w ciągu godziny.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała wieczorem, że atak drona nie spowodował skażenia, a poziom promieniowania nie uległ zmianie.

4. Christian Eriksen zasłabł na boisku

Piłkarz reprezentacji Danii Christian Eriksen upadł na murawę w drugiej połowie towarzyskiej potyczki z Ukrainą w Odense. Służby medyczne szybko zajęły się 34-latkiem. "Christian jest przytomny i czuje się dobrze, biorąc pod uwagę okoliczności" - uspokoiła duńska federacja na portalu X, dodając, że mecz z Ukrainą został odwołany (przy stanie 2:1 dla Danii).

Doświadczony pomocnik w czerwcu 2021 roku nagle zasłabł i był reanimowany na murawie w trakcie spotkania mistrzostw Europy z Finlandią w Kopenhadze. Po kilku minutach odzyskał przytomność, a następnie trafił do szpitala. Wszczepiono mu kardiowerter-defibrylator (ICD) i piłkarz wrócił do zdrowia.

Piłkarze Danii i Ukrainy towarzyszą Christianowi Eriksenowi w drodze do czekającej karetki Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Bo Amstrup

5. Tragiczny wypadek w Ząbkach

Do wypadku doszło w sobotę wieczorem na skrzyżowaniu przy ulicy Żołnierskiej w Ząbkach, gdzie kierowca Hondy próbował zawracać z prawego pasa, wtedy uderzyło w niego Audi. W wyniku uderzenia Audi wjechało w słup sygnalizacji i się rozpadło. Fragmenty uderzyły w dwa znajdujące się w pobliżu samochody.

Jak przekazał reporter TVN24 Sebastian Napieraj, w wypadku zginęli 22- i 23-latek, którzy jechali w Audi. Trzecia osoba znajdująca się w tym samochodzie walczy o życie. Kierujący Hondą, 37-letni obywatel Turcji, był trzeźwy. Został zatrzymany przez policję.

6. Reżyser Krzysztof Zanussi miał wypadek

Krzysztof Zanussi w opublikowanym na Facebooku nagraniu powiedział, że ze swojej winy spadł ze stalowych schodów w trakcie planu filmowego "Całopalenia" w Toruniu. Połamał rękę, złamał kość czaszki oraz potłukł się. Na nagraniu na jego ręce widoczny jest gips.

- Pewnie pierwszy raz - i mam nadzieję, że ostatni - reżyserowałem ze szpitalnego łóżka - powiedział 86-letni Zanussi w nagraniu.