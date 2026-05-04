Operacja USA w cieśninie Ormuz, Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, ruszają matury

1. Trump ogłosił nową operację w cieśninie Ormuz

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział na platformie Truth Social, że siły USA zaczną pomagać statkom handlowym w bezpiecznym tranzycie przez cieśninę Ormuz. Jak przekazał, o pomoc w tej sprawie zwróciły się do niego "kraje z całego świata, z których prawie żadne nie są zaangażowane w konflikt bliskowschodni".

Amerykański przywódca nie wyjaśnił, w jaki sposób USA mają pomóc statkom przedostać się przez cieśninę. Według "Wall Street Journal" w misji uczestniczyć będzie amerykańskie wojsko w regionie, ale nie zapewni statkom eskorty.

Operacja pod hasłem Projekt Wolność rozpocznie się w poniedziałek. Iran skomentował, że "jakakolwiek ingerencja USA w cieśninie będzie uznawana za naruszenie zawieszenia broni".

2. Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji

Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, której zadaniem ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji.

Akty powołania do Rady otrzymali już: była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia i były minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych.

3. Ruszają matury 2026

Majowa, główna sesja egzaminów maturalnych rozpocznie się w poniedziałek 4 maja rano egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego dnia nie będzie żadnego egzaminu po południu.

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 21 maja. Będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

Sesja egzaminów ustnych potrwa od 7 do 30 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.

4. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego

Prezydent Karol Nawrocki wręczył Andrzejowi Poczobutowi Order Orła Białego. Ceremonia miała miejsce w trakcie obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Zgromadzeni na niedzielnych uroczystościach uhonorowali dziennikarza, który spędził ponad pięć lat w więzieniu białoruskiego reżimu, długimi owacjami.

- Jako historyk i były prezes IPN nie waham się powiedzieć, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny. To człowiek niezłomny, który dał wyraz polskości, przywiązania do historycznej prawdy, do prawdy o żołnierzach AK, do walki o prawa człowieka, o demokrację - oświadczył prezydent.

5. Immunitety Hołowni i Koboski

Prokuratorzy prowadzący sprawę afery prywatnej uczelni Collegium Humanum doszli do wniosku, że zgromadzili już materiały pozwalające im na pociągnięcie do odpowiedzialności posła Szymona Hołowinię i europosła Michała Koboskę.

Jak nieoficjalnie dowiedzieli się dziennikarze "Superwizjera" i tvn24.pl - Maciej Duda i Robert Zieliński - przesądzone jest, że prokuratorzy zwrócą się o uchylenie immunitetów wobec obydwu liderów Polski 2050. Więcej przeczytasz w poniższym tekście:

6. Pożar fabryki w Gliwicach

W Gliwicach na terenie fabryki drutu w niedzielę wieczorem wybuchł pożar, który objął najprawdopodobniej składowane na zewnątrz odpady lub elementy po rozbiórce. - Trudne będzie dogaszanie, szykujemy się, że może to potrwać nawet do rana - mówiła w TVN24 prezydentka miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka.

Zaznaczyła też, że przyczyny pożaru nie są jeszcze znane i będą ustalane przez policję. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

