to warto wiedzieć Triumf siatkarzy, wracają upały, atak nożownika Oprac. Filip Czekała |

18-latek zatrzymany po ataku na kobietę we Wrocławiu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: volleyballworld.com

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1. Triumf polskich siatkarzy

Siatkarska reprezentacja Polski pokonała Stany Zjednoczone 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10) i wygrała rozgrywki Ligi Narodów. Dla Biało-Czerwonych to drugie złoto z rzędu. Polacy powtórzyli tym samym wyczyn Rosji, która dotychczas jako jedyna zdołała obronić tytuł w tych rozgrywkach (2018-19).

2. Atak nożownika. Kobieta walczy o życie

Kobieta w stanie zagrażającym życiu trafiła do szpitala po ataku nożownika we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem przy ulicy Gagarina. Policja zatrzymała 18-letniego mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. To obywatel Ukrainy. Pokrzywdzona to 30-letnia Polka.

Śledczy na razie nie informują, jaki był motyw ataku. Nie wiadomo również, czy pokrzywdzona i podejrzany znali się wcześniej.

3. Wracają upały

Po nieznacznym ochłodzeniu Polska znów znajdzie się w szponach upału. W środku tygodnia w wielu rejonach kraju termometry pokażą znacznie ponad 30 stopni Celsjusza.

Może paść rekord temperatury, który został pobity pod koniec czerwca w Słubicach. 28 czerwca, zanotowano tam 40,5 st. C.

4. Katastrofa samolotu w Peru

13 osób zginęło w katastrofie samolotu niedaleko miasta Nazca w Peru. 11 ofiar to turyści z Włoch, Niemiec i Hiszpanii. Samolot należący do firmy Aerodiana wystartował z lotniska w mieście Pisco i rozbił się na polu około sześć kilometrów od miasta Nazca.

Według informacji przekazanych lokalnej prasie przez policję do wypadku doszło w czasie, gdy samolot przygotowywał się do powrotu z lotu widokowego - podał Reuters. Po uderzeniu w ziemię Cessna miała stanąć w płomieniach, co uniemożliwiło pomoc ewentualnym rannym.

5. Donald Trump odwołał atak "niespotykany od II wojny światowej"

Stany Zjednoczone są gotowe do ataku na Islamską Republikę Iranu z poziomem terroru militarnego, siły i potęgi niespotykanym od czasów II wojny światowej" - napisał w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. Zastrzegł, że po namowie ze strony państw Bliskiego Wschodu "zgodził się na odwołanie ataku" pod warunkiem szybkiego porozumienia w sprawie otwarcia cieśniny Ormuz.

6. Polak przepłynął Bałtyk wpław

Bartłomiej Kubkowski jako pierwszy pokonał wpław trasę przez Bałtyk ze Szwecji do Polski.

Po ponad 160 kilometrach walki z morzem i zmęczeniem Polak dotarł wpław ze szwedzkiej miejscowości Kaseberga do plaży w Dziwnowie. Pokonanie trasy zajęło mu ponad 54 godziny. Pływak wystartował w piątek 31 lipca 2026 roku, a w czasie swojej próby wspierał Fundację Cancer Fighters.