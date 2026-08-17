najważniejsze informacje Sześć rzeczy, które warto dziś wiedzieć Filip Czerwiński |

"Krzyk ludzi dookoła, wołanie o pomoc". Relacja rannego w wypadku autokaru Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE

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1. Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech

W nocy z soboty na niedzielę, około godziny 1, na autostradzie M3 na wschodzie Węgier autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu. Zginęło 12 osób. Dziesięć kolejnych osób w stanie bardzo ciężkim trafiło do szpitali. W pojeździe znajdowało się 57 pasażerów, którzy wracali z Medjugorje w Bośni i Hercegowinie, oraz dwóch kierowców.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE

Na Węgry jeszcze w niedzielę wyleciał z Polski samolot z konsulami oraz sześcioma medykami na pokładzie. Tego samego dnia potwierdzono tożsamość sześciu ofiar.

Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo ws. wypadku. Obaj kierowcy autokaru zostali przesłuchani przez węgierską policję. Jeden został zwolniony, drugi został zatrzymany.

2. Spłonął zabytkowy kościół w Sanoku

Także w nocy z soboty na niedzielę wybuchł pożar na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - w płomieniach stanął zabytkowy drewniany kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja z 1667 roku.

Pożar kościoła pw. św. Mikołaja w sanockim skansenie Pożar kościoła pw. św. Mikołaja w sanockim skansenie Źródło zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Adamczyk/KP Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku Pożar kościoła pw. św. Mikołaja w sanockim skansenie Źródło zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Adamczyk/KP Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku Pożar kościoła pw. św. Mikołaja w sanockim skansenie Źródło zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Adamczyk/KP Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku Pożar kościoła pw. św. Mikołaja w sanockim skansenie Źródło zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Adamczyk/KP Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku Pożar kościoła pw. św. Mikołaja w sanockim skansenie Źródło zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Adamczyk/KP Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku Pożar kościoła pw. św. Mikołaja w sanockim skansenie Źródło zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Adamczyk/KP Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku Pożar kościoła pw. św. Mikołaja w sanockim skansenie Źródło zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Adamczyk/KP Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku Pożar kościoła pw. św. Mikołaja w sanockim skansenie Źródło zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Adamczyk/KP Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku Pożar kościoła pw. św. Mikołaja w sanockim skansenie Źródło zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Adamczyk/KP Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku

Ogień strawił całą świątynię i jej wnętrze: zabytkowe organy, ołtarze, dzieła sztuki sakralnej. Spłonęły także dwa znajdujące się w pobliżu budynki. Ocalał tylko stojący w pobliżu kościoła drewniany krzyż.

Spłonął cały kościół i wyposażenie, krzyż ocalał Źródło zdjęcia: Martyna Sokołowska/tvn24.pl

3. Koniec upałów w Polsce

Meteorolodzy prognozują, że od tego tygodnia odczujemy w Polsce wyraźne ochłodzenie. W poniedziałek temperatura będzie nawet o 8-10 stopni Celsjusza niższa niż weekend. Przewidywane są też burze i ulewy.

4. Niebezpieczna pogoda w Europie

W niedzielę na greckiej wyspie Salamina wybuchły pożary. Dwie osoby zginęły, a wiele zostało rannych w wyniku poparzenia bądź zatrucia się dymem. Władze ewakuowały drogą morską blisko 600 osób. Z kolei w Hiszpanii nad prowincją Leon przeszła silna nawałnica. Z brzegów wystąpiła rzeka Oja. W miejscowości Manzanedo de Valdueza dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych - wśród nich było niemowlę.

5. Dron zestrzelony nad Rumunią

W niedzielę rano ministerstwo obrony Rumunii poinformowało, że pilot hiszpańskiego myśliwca F-18, uczestniczący w misji lotniczej NATO w Rumunii, zestrzelił drona, który naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną. Bezzałogowiec wleciał na terytorium kraju z sąsiedniej Mołdawii.

Rzecznik Kwatery Głównej Wojsk NATO, płk armii USA Martin O'Donnell, przekazał, że zestrzelono prawdopodobnie rosyjski bezzałogowiec. Ministerstwo obrony Mołdawii poinformowało, że był to dron typu Shahed.

6. Srebrny medal dla Klaudii Kazimierskiej

Klaudia Kazimierska zdobyła srebrny medal w biegu na 1500 metrów w ostatnim dniu lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham.

Polacy zdobyli w Wielkiej Brytanii łącznie osiem medali - sześć srebrnych i dwa brązowe. To o dwa krążki więcej niż dwa lata temu w Rzymie, ale zabrakło złota.