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TO WARTO WIEDZIEĆ

Nawrocki na urodzinach u Trumpa, porozumienie USA-Iran, kolizja z udziałem Czarnka

Karol Nawrocki
Kolizja z udziałem samochodu, którym jechał Przemysław Czarnek
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Mikołaj Bujak/KPRP
Karol Nawrocki przebywa w Waszyngtonie na urodzinach Donalda Trumpa. Prezydent USA w tym dniu ogłosił porozumienie między USA i Iranem. W miejscowości Smulsko doszło do kolizji samochodu z udziałem Przemysława Czarnka. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 15 kwietnia.

1. Karol Nawrocki na urodzinach Donalda Trumpa

Karol Nawrocki jest w Waszyngtonie, gdzie bierze udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Przed wieczorną uroczystością polski prezydent uczestniczył w mszy w polskim kościele w Silver Spring. - Naszym celem strategicznym jest oczywiście stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce - powiedział później w rozmowie z dziennikarzami. Zdradził też, czego będzie życzył Trumpowi.

Około godziny 23.30 czasu polskiego odbyła się kolacja z udziałem amerykańskiego prezydenta i zaproszonych gości.

Po kolacji - około godziny 1 w nocy czasu polskiego - na terenie Białego Domu rozpoczęła się Gala UFC Freedom 250 z okazji 250. rocznicy powstania USA oraz 80. urodzin Trumpa. W tym celu został na południowym trawniku wybudowany specjalny oktagon.

2. Porozumienie między USA i Iranem

Stany Zjednoczone i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Potwierdzili to prezydent USA Donald Trump i pośredniczący w rozmowach premier Pakistanu Shebhaz Sharif.

Trump poinformował o tym we wpisie na swoim portalu Truth Social. "Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich! Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia Cieśniny Ormuz i jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia amerykańskiej blokady morskiej. Statki świata, uruchomcie silniki. Niech ropa popłynie!" - napisał.

3. Kolizja samochodu z udziałem Przemysława Czarnka

Doszło do kolizji drogowej z udziałem samochodu, którym jechał Przemysław Czarnek. O szczegółach zdarzenia poinformowała policja. "19-latek kierujący Oplem nie ustąpił pierwszeństwa i wyjechał z drogi podporządkowanej przed jadącego Volkswagen" - przekazał młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policij w Poznaniu.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek podał, że Czarnek nie był kierowcą samochodu. "Do zdarzenia doszło z powodu wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę drugiego samochodu. Kierowca ten przyznał się do winy i przyjął mandat" - przekazał. Dodał, że "na szczęście nic poważnego nikomu się nie stało".

Zdarzenie drogowe w miejscowości Smulsko (Wielkopolskie)
Zdarzenie drogowe w miejscowości Smulsko (Wielkopolskie)
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Internauta

4. Sukces Kamila Majchrzaka

Kamil Majchrzak zapisał piękny rozdział w historii polskiego tenisa w holenderskim 's-Hertogenbosch. 30-latek z Piotrkowa Trybunalskiego sensacyjnie triumfował w turnieju ATP 250 na kortach trawiastych, zostając dopiero trzecim Polakiem z tytułem singlowym w głównym cyklu.

Kamil Majchrzak
Kamil Majchrzak
Źródło zdjęcia: Imago

Piotrkowianin ma za sobą najlepszy tydzień w zawodowej karierze. Po drodze do trofeum w 's-Hertogenbosch pokonał aż trzech rywali z czołowej dziesiątki światowego rankingu. W ćwierćfinale był lepszy od Kanadyjczyka Feliksa Augera-Aliassime'a (4. ATP), w półfinale wygrał z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem (8. ATP), a w decydującym pojedynku pokonał Australijczyka Aleksa de Minaura (6. ATP).

5. Brytyjczycy przejęli statek z floty cieni

Wielka Brytania przejęła tankowiec rosyjskiej floty cieni, który miał przepłynąć przez kanał La Manche - przekazał premier Keir Starmer. Jednostka została zajęta przez komandosów brytyjskiej marynarki.

"Ta udana operacja stanowi kolejny cios dla Rosji i przypomina tym, którzy napędzają wojnę Putina w Ukrainie, że nie pozwolimy im się ukryć" - napisał Starmer w serwisie X.

6. Decyzja FIFA w sprawie sędziego z Somalii

Somalijski sędzia piłkarski Omar Abdulkadir Artan, któremu władze USA zabroniły wjazdu do tego kraju na mistrzostwa świata, i tak otrzyma taką samą pensję, jak inni arbitrzy pracujący podczas turnieju. Jak przekazało BBC, FIFA zobowiązała się do pokrycia jego wynagrodzenia.

Somalijczyk od lat jest arbitrem międzynarodowym, między innymi w ubiegłym roku został uznany za najlepszego sędziego w Afryce. Miał być jednym z 52 arbitrów, którzy będą prowadzić mecze mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie i zostać pierwszym Somalijczykiem sędziującym w mistrzostwach świata. Jednak w weekend został zawrócony przez amerykańską Służbę Celną i Ochrony Granic.

Administracja USA poinformowała we wtorek, że Artanowi odmówiono wjazdu do kraju z powodu jego powiązań z "podejrzanymi członkami organizacji terrorystycznych". Surowa polityka imigracyjna administracji prezydenta Donalda Trumpa budziła obawy przed mundialem po tym, jak w zeszłym roku nałożono całkowity zakaz podróżowania na obywateli 12 krajów, w tym Somalii.

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Źródło: tvn24.pl, PAP, TVN24
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Tagi:
Najważniejsze informacjePrzemysław CzarnekWypadekIranDonald TrumpFIFA
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