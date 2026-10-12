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Udaremniona próba zamachu, nowy prezydent Krakowa, Trump zaskakuje Zełenskiego

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Odprawa z udziałem ministrów i szefów służb została zwołana przez premiera w związku z aktami przemocy w szkołach i falą dezinformacji
Dobrzyński o informacji o "możliwym zamachu": mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
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Policja zatrzymała mężczyznę, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi. Łukasz Gibała wygrał w Krakowie. Donald Trump mówi o "zawieszeniu broni", ale Rosjanie nie przestają atakować. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek, 12 października.

1. Sygnał o "możliwym zamachu" na premiera i szefa MON. Zatrzymany mężczyzna

Około 60-letni mężczyzna kierował groźby pod adresem premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Premier dostał informację od służb około 7 rano. - Ten sygnał był bardziej niepokojący niż poprzednie tego typu kaskadowe sygnały - mówił rzecznik rządu Adam Szłapka w rozmowie z TVN24

Podejrzewany został zatrzymany na Dolnym Śląsku. - Jest to mężczyzna narodowości polskiej - powiedział reporterowi TVN24 Arkadiuszowi Wierzukowi, rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

- Służby trafiły [do niego - red.] przez dokładną analizę treści, które zawarte zostały w internecie. Natomiast cały czas trwają czynności procesowe, badane są kontakty tego człowieka, jego aktywność w internecie i na podstawie tego pewnie służby będą podejmować kolejne decyzje - powiedział szef MSWiA Marcn Kierwiński na antenie TVP Info.

2. Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa

W niedzielę odbyła się druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy wybierali między niezależnym Łukaszem Gibałą, a popieraną przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe Moniką Piątkowską. Według pełnych wyników podanych na stronie PKW zdobył 62,12 procent głosów, a Monika Piątkowska 37,88 procent. Frekwencja wyniosła 44,27 procent. To był jego czwarty start w wyborach na prezydenta Krakowa, pierwszy skuteczny.

Gibała ma 49 lat. Jest liderem stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i miejskim radnym. Wcześniej związany był z Platformą Obywatelską i Ruchem Palikota. W przeszłości był przedsiębiorcą.

3. Trump ogłasza wstrzymanie ataków, Rosja dalej zabija

Po ogłoszeniu handlu z Rosją - Donald Trump ogłosił, że Władimir Putin bardzo chce zawrzeć porozumienie, a Wołodymyr Zełenski mógł już wiele razy zakończyć wojnę, ale nie chciał tego zrobić. Stwierdził też, że Ukraina powinna mieć nowego prezydenta.

"To zawieranie paktu z diabłem" - grzmią politycy Partii Demokratycznej, ale Trumpa krytykują również Republikanie. Z łona jego partii ma wyjść projekt ustawy, który zabroni prezydentowi handlu z Rosją.

W niedzielę Trump ogłosił, że Rosja i Ukraina zgodziły się na natychmiastowe wstrzymanie wzajemnych ataków na infrastrukturę energetyczną. Nie przedstawił jednak szczegółów porozumienia. Zełenski w rozmowie z portalem Axios przyznał, że był zaskoczony tą deklaracją, ale zapewnił, że Ukraina popiera zawieszenie broni, jeśli tylko zgodzi się na nie Rosja. Dodał, że Kijów oczekuje od Waszyngtonu szczegółów ustaleń.

Rosjanie tymczasem nie zaprzestają ataków. W niedzielę zginęło w nich szesć osób, a kilkadziesiąt jest rannych.

4. Papież Leon XIV przejdzie zabieg

Papież Leon XIV przekazał, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie. Dodał, że w najbliższych dniach podda się operacji jego usunięcia. 

- Lekarze znaleźli u mnie guzek w płucu w bardzo początkowej fazie i dobrze zlokalizowany - ogłosił w niedzielę na zakończenie spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. - Lekarze uznają za słuszną interwencję i dlatego za ich radą postanowiłem poddać się operacji, by go usunąć. Zabieg przewidziany jest na najbliższe dni - wyjaśnił 71-letni papież.

5. Atak nożem w szkole policealnej w Warszawie. 21-latka aresztowana

Kobieta, która w sobotę w szkole przy ul. Mińskiej w Warszawie zaatakowała nożem trzy osoby, usłyszała w niedzielę zarzuty - poinformowała policja.

21-latka usłyszała zarzuty usiłowania zabójstwa trzech osób, naruszenia nietykalności policjantki oraz kierowania gróźb karalnych. Decyzją sądu kobieta została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące.

6. Christa Pike opuściła szpital i wróciła do więzienia

Christa Pike, która przeżyła próbę egzekucji przez podanie śmiertelnego zastrzyku, opuściła szpital i została przewieziona z powrotem do zakładu karnego dla kobiet w amerykańskim stanie Tennessee - poinformowali w sobotę jej prawnicy. 

Pike odzyskała przytomność na początku tego tygodnia i zaczęła mówić, co zszokowało ekspertów, personel medyczny oraz jej obrońców.

Kobieta spędziła w więzieniu ostatnie 30 lat, oczekując na wykonanie kary śmierci wydanej za zabójstwo.

Źródło: tvn24.pl
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