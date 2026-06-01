Fałszywe alarmy i kolejne zatrzymanie, przegrana z Ukrainą, specjalny lot do Pekinu
1. Chora Polka wróci do kraju specjalnym lotem
Znajdująca się w śpiączce Klaudia Uciechowska, która przebywa w szpitalu w Pekinie, zostanie przetransportowana do kraju specjalnym samolotem. O decyzji w tej sprawie poinformował w niedzielę wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Wylot samolotu z Warszawy, z wojskowym zespołem medycznym na pokładzie, zaplanowano na poniedziałek "wcześnie rano".
U 24-letniej studentki zdiagnozowano rzadkie powikłanie potworniaka jajnika. Od kilku tygodni jest nieprzytomna i przebywa na oddziale intensywnej terapii, podłączona do respiratora.
2. Zatrzymano znanego adwokata
Znany warszawski adwokat został zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów - przekazał w niedzielę szef MSWiA Marcin Kierwiński.
Warszawska policja dodała, że 48-latek usłyszał siedem zarzutów i został aresztowany na trzy miesiące.
Wskutek fałszywych alarmów policja podjęła działania m.in. w mieszkaniu redaktora naczelnego TV Republika po zgłoszeniu dotyczącym rzekomego zagrożenia życia osoby nieletniej oraz przy posesji Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. 23 maja wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego.
>>> Zobacz też ustalenia tvn24.pl w sprawie zatrzymania adwokata
3. Polska przegrała mecz z Ukrainą
W niedzielę Polska przegrała w towarzyskim meczu z Ukrainą, rozegranym we Wrocławiu. Biało-Czerwoni przegrali 0:2. W środę czeka ich spotkanie z Nigerią.
>>>Zobacz też komentarz trenera reprezentacji Polski Jana Urbana
4. Przegrana Igi Świątek
Polska tenisistka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk i odpadła z tenisowego turnieju Roland Garros 2026.
Tym samym Iga Świątek zakończyła swój udział w paryskiej imprezie na 4. rundzie rywalizacji.
Świątek czterokrotnie wygrała Roland Garros w latach 2020, 2022, 2023 i 2024. Tyle samo razy nie uniosła w górę pucharu za wygraną na kortach ziemnych w Paryżu.
>>>Tak Świętek komentowała przegraną w rozmowie z Eurosportem
5. Artyści rezygnują. Trump chce wystąpić sam
W Waszyngtonie trwają przygotowania do festiwalu "The Great American State Fair" w związku z obchodami 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych.
Część artystów, którzy mieli uświetnić wydarzenie swoim występem, odwołała swój udział. Donald Trump skrytykował ich we wpisie na Truth Social i zasugerował, że sam może wystąpić.
6. Zamieszki w Paryżu
Francuska policja zatrzymała kilkaset osób w związku z zamieszkami, do których doszło po zwycięstwie Paris Saint-Germain nad Arsenalem Londyn w piłkarskiej Lidze Mistrzów.
Według informacji służb niszczono samochody, lokale handlowe, usługowe i gastronomiczne. W wielu miejscach obrzucano siły porządkowe różnymi przedmiotami, również zagrażającymi zdrowiu i życiu.