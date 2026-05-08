Polska

Nawrocki chce referendum, ataki w cieśnienie Ormuz, zatrzymany adwokat od "trumny na kółkach"

Karol Nawrocki
Nawrocki o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej
Źródło: Kancelaria Prezydenta RP
Prezydent Karol Nawrocki skierował wniosek do Senatu o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. W cieśninie Ormuz doszło do wymiany ognia między USA a Iranem. Znany adwokat zatrzymany przez policję. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 8 maja.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Nawrocki chce referendum

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Poinformował o tym w oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Ujawnił też pytanie, które widziałby na kartach referendalnych.

Zapowiedź prezydenta skomentowała marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Stwierdziła, że "to pytanie jest z tezą i tak naprawdę w jakiś sposób nie traktuje obywateli poważnie, bo obywatel powinien się wypowiedzieć, jakiej polityki klimatycznej chce w naszym kraju, a nie dyskutować o kosztach życia".

Źródło: PAP/Paweł Supernak

2. Ataki w cieśninie Ormuz mimo zawieszenia broni

Siły amerykańskie przeprowadziły atak na irańskie obiekty wojskowe odpowiedzialne za ataki na okręty wojenne przepływające przez cieśninę Ormuz - poinformowało Centralne Dowództwo USA. Wojsko oświadczyło, że siły amerykańskie "nie dążą do eskalacji".

Rzecznik irańskich sił zbrojnych stwierdził z kolei, że ataki dotknęły obszary cywilne. Irańskie media państwowe podały, że wojsko w odpowiedzi zaatakowało trzy amerykańskie niszczyciele w cieśninie Ormuz.

Prezydent USA Donald Trump uważa, że zawieszenie broni z Iranem nadal obowiązuje, ale zagroził mocniejszym uderzeniem, jeśli Iran nie podpisze porozumienia.

3. Zatrzymany adwokat od "trumny na kółkach"

Paweł Kozanecki, adwokat od kontrowersyjnych słów o "trumnie na kółkach", został zatrzymany. 46-latek był zaskoczony i nie stawiał oporu. "Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym" - podała policja w komunikacie.

Paweł Kozanecki od kilku dni poszukiwany był listem gończym. Mężczyzna został prawomocnie skazany 5 marca na półtora roku bezwzględnego więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie osoby.

3. Umowa SAFE czeka na podpisy

Premier Donald Tusk weźmie w piątek udział w podpisaniu umowy SAFE - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość odbędzie się o godzinie 13.30 w kancelarii szefa rządu, przewidziane zostało również jego wystąpienie.

Według wcześniejszych zapowiedzi umowę z polskiej strony podpiszą wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, a ze strony Komisji Europejskiej - komisarz ds. budżetu Piotr Serafin i komisarz ds. obronności Andrius Kubilius.

5. Sędziowie przyszli do Trybunału Konstytucyjnego

Czworo wybranych w marcu przez Sejm i niedopuszczonych do pełnienia obowiązków sędziów TK - Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska - przyszło do Trybunału, aby przekazać prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu decyzję ETPC nakazującą zaprzestanie utrudnień w objęciu i wykonywaniu przez nich obowiązków.

Sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska przekazała, że ostatecznie spotkali się z wiceprezesem TK, Bartłomiejem Sochańskim. Wiceprezes TK stwierdził, że pomimo zabezpieczenia z ETPC nadal nie może dopuścić czwórki wybranych przez Sejm sędziów TK do orzekania - przekazała Korwin-Piotrowska.

6. Dogaszany wielki pożar Puszczy Solskiej

Na terenie Puszczy Solskiej strażacy nadal prowadzą działania związane z dogaszaniem pożarzyska – poinformowała Państwowa Straż Pożarna. W czwartek przez cały dzień dwa helikoptery Black Hawk wykonały 112 zrzutów,  cztery dromadery 32 zrzuty, a 7 śmigłowców Lasów Państwowych łącznie 250 zrzutów wody.

Wcześniej strażacy poinformowali, że pożar w powiecie biłgorajskim (Lubelskie) już się nie rozprzestrzenia, ale nie jest jeszcze dogaszony. Powierzchnia pogorzeliska to około 300 hektarów, a obszar działań strażaków to około 1000 hektarów.

