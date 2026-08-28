Warto wiedzieć Radosław Piesiewicz z zarzutami, kara dla Mety, decyzja w sprawie Marcina Romanowskiego Kuba Koprzywa |

Radosław Piesiewicz opuścił budynek prokuratury Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Kasia Zaremba

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Radosław Piesiewicz z zarzutami

Najpierw prezes PKOl został zatrzymany, a następnie doprowadzony do budynku prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty z artykułów 230 i 302 Kodeksu karnego - płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością.

Reporter "Superwizjera" Maciej Duda i reporter tvn24.pl Robert Zieliński ustalili, że w obliczu nadciągającego krachu i niewypłacalności Zondacrypto, Radosław Piesiewicz zdołał odzyskać 100 procent zainwestowanego kapitału. Śledczy twierdzą, że został potraktowany w sposób uprzywilejowany względem tysięcy innych klientów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Szef PKOl opuścił prokuraturę

Wniosek o miliard złotych kary dla Mety

Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski poinformował, że zawnioskował o nałożenie na właściciela Facebooka nałożenie 250 milionów euro kary. "Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania" - napisał Gawkowski.

Sprawa dotyczy przestrzegania unijnych przepisów DSA i eliminowania oszukańczych reklam, pojawiających się na Facebooku i Instagramie.

Decyzja w sprawie ENA dla Marcina Romanowskiego

Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku obrońcy Marcina Romanowskiego o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Sąd pozostawił też bez dalszego biegu wnioski dowodowe obrony, w tym wniosek o "przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka Prezesa Rady Ministrów". O przesłuchanie premiera Donalda Tuska wnosił obrońca Romanowskiego.

Pełnomocnik byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości poinformował w czwartek, że sąd wyznaczył termin posiedzenia w sprawie rozpoznania wniosku Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Odbędzie się ono 30 września o godzinie 13.30.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Jest decyzja sądu w sprawie ENA Romanowskiego

Wzrósł bilans ofiar w Nepalu i Tybecie

Co najmniej 469 osób zginęło w powodzi błotnej w Nepalu i Tybecie - podała w piątek nad ranem agencja Reuters, powołując się na nepalską policję. Ciała wielu ofiar odnaleziono w nepalskim dystrykcie Chitwan oddalonym o setki kilometrów od miejsc najbardziej dotkniętych przez powódź. Według lokalnych źródeł, los setek osób nadal jest nieznany.

CBA na Dolnym Śląsku

Funkcjonariusze CBA zatrzymali sześć osób na Dolnym Śląsku. Chodzi o śledztwo w sprawie podejrzenia oszustwa związanego z wypłatą odszkodowania dla przedsiębiorców dotkniętych powodzią w 2024 roku. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Europejskiej, gdzie usłyszeli zarzuty.

Dziennikarz "Superwizjera" TVN24 Grzegorz Głuszak ustalił nieoficjalnie, że do siedziby Prokuratury Europejskiej w Katowicach przewieziono byłą wiceprezes KARR i jej męża.

Jedna z osób zatrzymana została w samolocie z Warny, który wylądował we Wrocławiu. Według naszych informacji na lotnisku został zatrzymany jeden z bohaterów reportażu "Superwizjera TVN24 autorstwa Grzegorza Głuszaka pt. "Hejt i układy po karkonosku".

Top of the Top Sopot Festival za nami

Zakończyła się kolejna edycja Top of the Top Sopot Festival. W czwarty i ostatni dzień wydarzenia scena Opery Leśnej opanowana została przez legendy polskiego rocka za sprawą koncertu "Top of the Rock", a w drugiej części wieczoru Maryla Rodowicz i jej goście zaserwowali świetny koncert "Duety nocy letniej".

Maryla Rodowicz i Zalia Źródło zdjęcia: PAP/Andrzej Jackowski

Od samego początku swojego występu Rodowicz szybko potwierdziła swój "królewski" status. Cały koncert został zbudowany wokół materiału z jej ostatniego albumu "Niech żyje bal" z 2025 roku. Płytę tworzą nowe, zaskakujące, odświeżone wersje jej największych przebojów, nagranych z gościnnym udziałem najciekawszych przedstawicieli młodej sceny polskiej muzyki.