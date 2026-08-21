Polska Sześć rzeczy, które warto dziś wiedzieć Adam Styczek |

Nawrocki: ogłaszam własną inicjatywę legislacyjną przeciw szarlatanom Źródło wideo: Kancelaria prezydenta Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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Prezydent zdecydował w sprawie ustawy "lex szarlatan"

Karol Nawrocki nie podpisał tak zwanej ustawy lex szarlatan. Skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej.

Prezydent przedstawił przy tym swoją propozycję zmian w prawie, mających być odpowiedzią na działalność szarlatanów - między innymi wprowadzenie do Kodeksu karnego nowego czynu zabronionego i kary do 15 lat więzienia.

Karol Nawrocki Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę

Co najmniej 15 osób zginęło w wyniku nocnego zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów - przekazała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.

W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa swoje samoloty poderwała Polska, a do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego wysłano alerty RCB.

Trump znów grozi Iranowi

Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone rozpoczną przeciwko Iranowi wojnę gospodarczą i izolację na niespotykaną dotąd skalę. Prezydent USA zagroził również dotkliwymi konsekwencjami wszystkim państwom, które udzielą Teheranowi pomocy.

W odpowiedzi irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi stwierdził, że to próba odwrócenia uwagi od problemów gospodarczych samych Stanów Zjednoczonych.

Kontrowersyjny raport o Polsce

Na Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz pełnomocniczkę rządu do spraw promocji Polski spadła fala krytyki po publikacji raportu "Polaków Portret Własny" opublikowany przez Fundację Marka Polska. Padły oskarżenia, że dokument został wygenerowany przy pomocy sztucznej inteligencji, a do tego zawiera błędy.

Przedstawiciele rządu dementują i bronią się. Resort przekonuje, że prezentowany na platformie X raport nie był przedmiotem zamówienia, ani nie stanowił realizacji żadnej umowy, której stroną był resort.

Groźna pogoda w trzech województwach

W trzech województwach (świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim) odnotowano burze, którym towarzyszyły ulewne opady deszczu oraz porywisty wiatr.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał przed niebezpieczną pogodą. Synoptycy wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Piłkarski wieczór

Piłkarze Rakowa Częstochowa rzutem na taśmę uratowali remis w Chorwacji w pierwszym meczu czwartej, ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Z Hajdukiem Split skończyło się wynikiem 2:2. Górnik w Zabrzu w pierwszym meczu 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji przegrał z AS Monaco 2:3.

Piłkarze Lecha Poznań zrobili olbrzymi krok w kierunku awansu do Ligi Europy. W pierwszym meczu czwartej, ostatniej rundy kwalifikacji pokonali FC Thun aż 7:0. Również Jagiellonia pokazała zdecydowanie większą jakość i pokonała mistrza Gruzji FC Iberię 1999 4:0.