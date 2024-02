Sześć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 16 lutego

czytaj dalej

Podczas konferencji prasowej doszło do spięcia ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z pracownikiem Telewizji Republika. Zapytał szefa polskiej dyplomacji o reparacje wojenne od Niemiec i jednocześnie o sprawę katastrofy smoleńskiej, zarzucając nowemu rządowi brak działań w tym zakresie. - Kłamie pan - odpowiedział szef MSZ. Podkreślił, że "sprawa reperacji jest zamknięta". Jak mówił, "próbujemy uzyskać to, co jest do uzyskania, czyli nie reparacje, ale formę zadośćuczynienia, która by nas przekonała, że Niemcy na poważnie żałują tego, co robili w Polsce podczas II wojny światowej".