TO WARTO WIEDZIEĆ

Romanowski zabrał głos, odwołany dyrektor po imprezie techno, nie żyje Krzysztof Piesiewicz

Marcin Romanowski
Gdzie jest Marcin Romanowski? Relacja Bartłomieja Ślaka z Budapesztu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
Poszukiwany poseł PiS Marcin Romanowski wypowiedział się pierwszy raz, odkąd Zbigniew Ziobro uciekł do USA. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska po imprezie techno Circoloco. W wieku 80 lat zmarł prawnik, scenarzysta filmowy i polityk Krzysztof Piesiewicz. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 15 maja.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Romanowski opublikował nagranie

Poszukiwany przez prokuraturę poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski opublikował nagranie w serwisie X, w którym krytykował między innymi obecną koalicję rządzącą, a także zapowiadał dalsze działania przeciwko niej, mimo "zmieniających się okoliczności".

Była to pierwsza wypowiedź, odkąd Zbigniew Ziobro ogłosił, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. W opublikowanym nagraniu polityk nie ujawnił, gdzie się znajduje.

Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

2. Odwołany dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie

W miniony weekend wilanowski pałac stał się areną imprezy techno Circoloco - sieć zalała fala negatywnych komentarzy. Pojawiały się pytania o skutek wielogodzinnego hałasu dla zabytkowych budynków i rezerwatu przyrody Morysin, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.

W związku z tym wydarzeniem, decyzją ministry kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cienkowskiej, ze stanowiska odwołany został dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis.

Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany

3. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz

W wieku 80 lat zmarł Krzysztof Piesiewicz. O jego śmierci poinformowała na portalu społecznościowym marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Piesiewicz był prawnikiem, scenarzystą filmowym i politykiem. Za scenariusz filmu "Trzy kolory. Czerwony" otrzymał nominację do Oscara. Jako senator angażował się w prace komisji związanych z kulturą, mediami i prawami człowieka.

4. Ostatni dzień wizyty Trumpa w Chinach

Prezydent Chin Xi Jinping zaoferował wsparcie w zakończeniu wojny z Iranem - poinformował Trump w czwartek po spotkaniu przywódców w Pekinie. - Prezydent Xi chciałby, żeby doszło do porozumienia i powiedział: 'Jeśli mogę w jakikolwiek sposób pomóc, to chętnie bym pomógł' - relacjonował Trump. Uwagę zwrócił też toast prezydenta Stanów Zjednoczonych, który wzniósł w trakcie oficjalnego spotkania w Pekinie.

Przywódcy mają w planach kolejne rozmowy w piątek, po tym Trump opuści Chiny i wróci do Stanów Zjednoczonych.

5. Lewandowski może odejść z Barcelony

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w klubie FC Barcelona, z którym kończy mu się kontrakt, pozostaje niepewna. Piłkarz miał otrzymać wiele propozycji dotyczących dalszych planów kariery. Według najświeższych informacji polskich mediów tę decyzję już podjął.

Wśród najczęstszych kierunków podawano Włochy oraz Stany Zjednoczone i tamtejszą MLS. Z kolei WP SportoweFakty poinformowały o niesamowitej ofercie opiewającej na 90 milionów euro za sezon gry w Al-Hilal w Arabii Saudyjskiej.

6. Dobiega końca proces Meksykanów z Podlasia

W niewielkiej Orli, wsi w pobliżu Bielska Podlaskiego, zamieszkali czterej obywatele Meksyku. Okazało się, że produkowali tam metamfetaminę.

Podczas czwartkowej rozprawy wygłoszono mowy końcowe. Prokurator dla dwóch oskarżonych chce kar łącznych - 17 lat więzienia, dla trzeciego z mężczyzn 15, a dla czwartego z oskarżonych - 16 lat pozbawienia wolności. Ogłoszenie wyroku zaplanowano na 26 maja.

Nikt niczego nie podejrzewał. Meksykańskie laboratorium działało w podlaskiej wsi

Tomasz Mikulicz
pc

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport
Marcin Romanowski, Donald Trump, Chiny, Narkotyki, Robert Lewandowski, Najważniejsze informacje
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
