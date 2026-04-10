Ślubowanie sędziów, Ił-20 nad Bałtykiem, Węgry wzywane do "pilnych" wyjaśnień

Sędziowie TK złożyli akty ślubowania w kancelarii prezydenta

1. Sędziowie złożyli ślubowanie

Sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie w Sejmie. Na uroczystości nie pojawił się zaproszony prezydent Karol Nawrocki. Mimo to sędziowie w ślubowaniu używali sformułowania "wobec prezydenta" i zwracali się do niego. Później pojechali do kancelarii prezydenta, a następnie do siedziby TK.

Nowi sędziowie TK Źródło: PAP/Paweł Supernak

2. Rosyjski Ił-20 przechwycony nad Bałtykiem

Para dyżurna polskich samolotów F-16 dokonała w czwartek kolejnego w tym tygodniu przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20, wykonującego loty nad Morzem Bałtyckim. Do poprzedniego przechwycenia doszło w środę.

"Prowokacyjne działania Federacji Rosyjskiej testują nasze systemy obrony powietrznej" - skomentował wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

3. Komisja Europejska wzywa Węgry do "pilnych" wyjaśnień

Sprawa rozmów Petera Szijjarto z Siergiejem Ławrowem zostanie poruszona na szczeblu przywódców Unii Europejskiej – przekazała rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho. Określiła ujawnione informacje jako "niezwykle niepokojące". Powiedziała, że węgierski rząd powinien udzielić wyjaśnień w tej sprawie "w trybie pilnym".

Seria ujawnionych w ostatnich dniach rozmów telefonicznych między Szijjarto a Ławrowem pokazała, że węgierskie władze działały na rzecz rosyjskich interesów.

4. NBP z ujemnym wynikiem finansowym

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych ustalonych przez Narodowy Bank Polski. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, pozostaje na poziomie 3,75 procent. RPP w tym roku obniżyła stopy procentowe raz - w marcu - o 25 punktów bazowych.

Prezes NBP Adam Glapiński przekazał na konferencji, że dzień wcześniej Rada Polityki Pieniężnej przyjęła roczne sprowadzanie finansowe NBP za 2025 rok – wskazał, że wynik finansowy NBP za 2025 rok był ujemny.

5. Oświadczenie Melanii Trump w sprawie Epsteina

Pierwsza dama USA Melania Trump wygłosiła oświadczenie, w którym zaprzeczyła utrzymywaniu relacji z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem.

- Ludzie kłamiący na mój temat są pozbawieni etyki, pokory i szacunku - powiedziała w Białym Domu. Wezwała również Kongres do zorganizowania publicznych wysłuchań z udziałem ofiar Epsteina "pod przysięgą".

6. 16 lat od katastrofy pod Smoleńskiem

10 kwietnia 2010 roku - 16 lat temu - w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, członkowie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, duchowni, rodziny katyńskie, weterani armii krajowej i sybiracy.

