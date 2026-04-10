Ślubowanie sędziów, Ił-20 nad Bałtykiem, Węgry wzywane do "pilnych" wyjaśnień

Sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie w Sejmie. Komisja Europejska wezwała Węgry do pilnych wyjaśnień w sprawie rozmów Petera Szijjarto z Siergiejem Ławrowem. 16 lat temu doszło do katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 10 kwietnia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Sędziowie złożyli ślubowanie

Sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie w Sejmie. Na uroczystości nie pojawił się zaproszony prezydent Karol Nawrocki. Mimo to sędziowie w ślubowaniu używali sformułowania "wobec prezydenta" i zwracali się do niego. Później pojechali do kancelarii prezydenta, a następnie do siedziby TK.

Nowi sędziowie TK
Nowi sędziowie TK
Źródło: PAP/Paweł Supernak

2. Rosyjski Ił-20 przechwycony nad Bałtykiem

Para dyżurna polskich samolotów F-16 dokonała w czwartek kolejnego w tym tygodniu przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20, wykonującego loty nad Morzem Bałtyckim. Do poprzedniego przechwycenia doszło w środę.

"Prowokacyjne działania Federacji Rosyjskiej testują nasze systemy obrony powietrznej" - skomentował wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Polskie F-16 przechwyciły rosyjski samolot nad Bałtykiem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polskie F-16 przechwyciły rosyjski samolot nad Bałtykiem

3. Komisja Europejska wzywa Węgry do "pilnych" wyjaśnień

Sprawa rozmów Petera Szijjarto z Siergiejem Ławrowem zostanie poruszona na szczeblu przywódców Unii Europejskiej – przekazała rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho. Określiła ujawnione informacje jako "niezwykle niepokojące". Powiedziała, że węgierski rząd powinien udzielić wyjaśnień w tej sprawie "w trybie pilnym".

Seria ujawnionych w ostatnich dniach rozmów telefonicznych między Szijjarto a Ławrowem pokazała, że węgierskie władze działały na rzecz rosyjskich interesów.

"Niezwykle niepokojące". KE chce wyjaśnień od Węgier "w trybie pilnym"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Niezwykle niepokojące". KE chce wyjaśnień od Węgier "w trybie pilnym"

Świat

4. NBP z ujemnym wynikiem finansowym

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych ustalonych przez Narodowy Bank Polski. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, pozostaje na poziomie 3,75 procent. RPP w tym roku obniżyła stopy procentowe raz - w marcu - o 25 punktów bazowych.

Prezes NBP Adam Glapiński przekazał na konferencji, że dzień wcześniej Rada Polityki Pieniężnej przyjęła roczne sprowadzanie finansowe NBP za 2025 rok – wskazał, że wynik finansowy NBP za 2025 rok był ujemny.

5. Oświadczenie Melanii Trump w sprawie Epsteina

Pierwsza dama USA Melania Trump wygłosiła oświadczenie, w którym zaprzeczyła utrzymywaniu relacji z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem.

- Ludzie kłamiący na mój temat są pozbawieni etyki, pokory i szacunku - powiedziała w Białym Domu. Wezwała również Kongres do zorganizowania publicznych wysłuchań z udziałem ofiar Epsteina "pod przysięgą".

6. 16 lat od katastrofy pod Smoleńskiem

10 kwietnia 2010 roku - 16 lat temu - w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, członkowie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, duchowni, rodziny katyńskie, weterani armii krajowej i sybiracy.

Ważni dla Polski, przez lata obecni w naszych domach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ważni dla Polski, przez lata obecni w naszych domach

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Najważniejsze informacjeTrybunał KonstytucyjnyRosjaWojsko PolskiePeter SzijjartoNBPJeffrey EpsteinMelania TrumpKatastrofa smoleńska
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Smutek kapitana. Lewandowski po meczu ze Szwecją
"Robert, zostań. Głośno mówię to, co myślę"
Rafał Kazimierczak
Piotr Pytel od ponad 20 lat odsiaduje wyrok dożywotniego pozbawienia wolności
"Nigdy nie zabiłem". Resort dwa miesiące temu zapowiadał interwencję
Polska
Mark Rutte podczas wystąpienia w Instytucie Reagana w Waszyngtonie
Szef NATO: sojusznicy mogą odegrać rolę w cieśninie
35 min
Emi Buchwald
Emi Buchwald zaskoczona sukcesem. "Żeby zrobić coś tak mocnego, trzeba czerpać z siebie"
Monika Olejnik
Wiosna
Sporo słonecznych chwil, do 12 stopni
METEO
Żołnierze z ukraińskiej 141. Brygady Zmechanizowanej na linii frontu
Ukraina i Rosja ogłosiły zawieszenie broni w czasie prawosławnej Wielkanocy
imageTitle
Kuriozalny samobój w meczu Porto. Wielka niewiadoma przed rewanżem
EUROSPORT
Melania Trump
"Kłamstwa muszą się dziś skończyć". Oświadczenie Melanii Trump
imageTitle
FC Barcelona żąda dochodzenia po meczu Ligi Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Kulisy rozmów ze Świątek. "Robiłem wszystko"
EUROSPORT
Osuwisko
Kolejne osuwisko. Ewakuacja, stan wyjątkowy
METEO
imageTitle
Wielki mecz Polaka. W pół godziny dopełnił formalności
EUROSPORT
imageTitle
Lawina emocji, na koniec karne. Raków w finale Pucharu Polski
EUROSPORT
26409211
"Sukces wszystkich, którzy wspierali obronę sądownictwa"
Polska
imageTitle
Dreszczowiec bez szczęśliwego finału. Ćwierćfinał nie dla Hurkacza
EUROSPORT
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
Utrata pracy przez AI oznacza nie tylko niższe zarobki
BIZNES
Mężczyzna wszedł na wiatę autobusową
Wszedł na wiatę autobusową, był agresywny. Cztery zarzuty i deportacja
WARSZAWA
F-16
Polskie F-16 przechwyciły rosyjski samolot nad Bałtykiem
Polska
Oblodzenie, noc
Prawie cała Polska objęta ostrzeżeniami. Uwaga, na drogach zrobi się ślisko
METEO
imageTitle
Wygrana na nic. Orlen Wisła Płock żegna się z Ligą Mistrzów
EUROSPORT
Teheran, Iran
Długofalowe skutki wojny. Prognozy dla globalnej gospodarki w dół
BIZNES
Włodzimierz Czarzasty
"Panie ministrze, nie interesuje mnie pana zdanie w tej sprawie"
Polska
Poszukiwania na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Olivier zaginął w Warszawie, ciało wyłowiono z Wisły w Ciechocinku
WARSZAWA
imageTitle
Polski talent krok bliżej mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Linette wysyła sygnał rywalkom z Ukrainy
EUROSPORT
Na Wall Street odnotowano ostre spadki po ogłoszeniu ceł przez Trumpa
Zapowiedź nowego modelu AI wywołuje przecenę na amerykańskiej giełdzie
BIZNES
AdobeStock_673066220
W nocy mróz ściśnie w całym kraju
METEO
Nowi sędziowie TK
Sędzia TK o dalszych krokach: prawdopodobnie złożymy pozew
Polska
Zbigniew Bogucki
Będzie ruch prezydenta. Zapowiedź z pałacu
Polska
Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
Dziki uśmiercane między blokami, dyrektor Lasów Miejskich przeprasza
Dariusz Gałązka

