Polska Sześć rzeczy, które warto dziś wiedzieć

Kolejne zatrzymanie w sprawie Zondacrypto. Michał Fuja o Romanie Ż. Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL

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1. Kolejny zatrzymany w sprawie Zondacrypto

W sobotę wieczorem w sprawie Zondacrypto został zatrzymany Roman Ż. - poinformowała Prokuratura Krajowa.

"Do zatrzymania doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki Romana Ż. Na polecenie prokuratora przeprowadzono przeszukanie miejsca, gdzie Roman Ż. został zatrzymany, a także miejsca jego zameldowania. W toku tych czynności zabezpieczono wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności ZondaCrypto" - przekazano w komunikacie.

2. Wysłannicy Trumpa z wizytą na Kremlu

Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się w sobotę na Kremlu z amerykańskimi wysłannikami Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Rozmowy pokojowe trwały około trzech godzin. Na ich początku Putin stwierdził, że sytuacja w Ukrainie jest "trudna".

Doradca Kremla Jurij Uszakow powiedział dziennikarzom po spotkaniu, że "amerykańscy przedstawiciele skrupulatnie przygotowali się do tej podróży". - Przedstawili szereg pomysłów na możliwe ścieżki dojścia do porozumienia - przekazał. Nie wskazał jednak na jakikolwiek przełom.

Przedstawiciel Białego Domu, komentując sobotnie rozmowy, przekazał, że strony omówiły konkretne plany dotyczące dalszych kroków w negocjacjach związanych z wojną w Ukrainie. Mają one zostać przedstawione w nadchodzących tygodniach. Witkoff i Kushner w niedzielę mają przybyć do Kijowa.

3. Zatrzymanie generała Piotra Pytla na lotnisku

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali generała Piotra Pytla - byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego - na lotnisku w Pyrzowicach. Ostatecznie uniemożliwiono mu wylot na urlop, ponieważ ma orzeczony zakaz opuszczania kraju w śledztwie, które dwa lata temu prawomocnie umorzono, a dziś ma status pokrzywdzonego. Miał z żoną polecieć na wczasy Turcji.

- Sytuacja, w której znalazł się dzisiaj generał Piotr Pytel, jest niedopuszczalna - ocenił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

4. Wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech

W nocy z piątku na sobotę doszło do wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w Zalaloevoe w zachodniej części Węgier. Pojazd zderzył się z owcą. Następnie nadjeżdżająca węgierska ciężarówka nie zdążyła wyhamować i uderzyła w autokar od tyłu.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że pasażerom polskiego autobusu nie stało się nic poważnego, a osiem osób odniosło lekkie obrażenia. Dodał, że poszkodowanym udzielono pomocy na miejscu i wszyscy pasażerowie są już w drodze do Polski.

5. Awans Igi Świątek do 1/8 finału wielkoszlemowego US Open

Iga Świątek pokonała w sobotę Czeszkę Marie Bouzkovą i awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego US Open. To pierwszy raz, kiedy miała z tą tenisistką tak trudną przeprawę, ale zdołała poprawić bilans bezpośrednich spotkań na 4-0.

Kolejną rywalką Świątek będzie Chinka Qinwen Zheng.

>>> Iga Świątek pokonała Marie Bouzkovą i awansowała do 1/8 finału US Open 2026

6. Polki przegrały w półfinale Mistrzostw Europy siatkarek 2026

Polki rozpoczęły półfinał z Włoszkami bardzo nerwowo. Dwie pierwsze partie padły łupem rywalek po 25:19, a Biało-Czerwone dopiero w trzecim secie znalazły sposób na nawiązanie walki. Wygrały go 25:21 i wydawało się, że mogą jeszcze odwrócić losy spotkania. W czwartej partii Włoszki ponownie jednak przejęły kontrolę i zwyciężyły 25:16.

>>> Mistrzostwa Europy siatkarek 2026. Polki przegrały w półfinale. Maja Koput o meczu o brązowy medal

W niedzielę Biało-Czerwone zagrają z Serbią o brązowy medal mistrzostw Europy.