Prokurator generalny Adam Bodnar powołał zespół do przyjrzenia się działaniom prokuratury w sprawie śmierci byłej posłanki Barbary Blidy. Broniący tytułu Włosi zawiedli w 1/8 Euro i przegrali ze Szwajcarią. Doszło do zmian we władzach partii Polska 2050. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 30 czerwca.