TO WARTO WIEDZIEĆ

"Kwestia godzin" w sprawie SAFE, Puchar Polski dla Górnika, Humbak Timmy na wolności

Humbak Timmy wrócił do Morza Północnego
Sobkowiak-Czarnecka: w ciągu kilkudziesięciu godzin podpiszemy umowę SAFE
Umowa w sprawie unijnego programu SAFE zostanie podpisana w przeciągu kilkudziesięciu godzin - przekazała pełnomocniczka rządu do spraw tego programu. W podwarszawskim Halinowie zapłonął supermarket. Humbak Timmy został przetransportowany na Morze Północne i po raz kolejny odzyskał wolność. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 3 maja.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Wkrótce umowa w sprawie SAFE

W ciągu kilkudziesięciu godzin podpiszemy umowę SAFE - poinformowała w sobotnich "Faktach po Faktach" w TVN24 pełnomocniczka rządu do spraw tego programu, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dopytywana, kiedy może trafić do Polski 15 procent zaliczki z unijnej pożyczki, odparła: - Od razu, to jest kwestia godzin.

- O tym rozmawialiśmy z Piotrem Serafinem [komisarzem UE do spraw budżetu - red.]. Te pieniądze już czekają - dodała.

Komisja Europejska wysłała w ubiegłym tygodniu ostateczną treść umowy pożyczkowej SAFE do 18 z 19 państw członkowskich uczestniczących w tym programie dozbrajania, w tym do Polski.

2. USA wycofają część wojsk z Niemiec

W piątek wieczorem Pentagon poinformował, że USA wycofają część swoich żołnierzy z Niemiec. Zdaniem niemieckiego "Frankfurter Allgemeine Zeitung" decyzja ta oznacza "pogorszenie" relacji obu krajów i "może mieć odczuwalne skutki dla regionów, których to dotyczy".

"Sueddeutsche Zeitung" ocenił natomiast, że w relacjach między prezydentem USA Donaldem Trumpem, a kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem "zakończył się etap przyjaźni", po tym, jak zaczęli nawzajem komentować swoje działania dotyczące Iranu. Dziennik dodał, że NATO "pozostaje bezsprzecznie użyteczne i skuteczne, ale nie ma pewności, czy poradzi sobie z obecnymi wstrząsami".

3. Pożar marketu pod Warszawą

W Halinowie w powiecie mińskim na Mazowszu zapłonęła hala supermarketu o powierzchni 1500 metrów kwadratowych. Spłonął także dach budynku. Nikt nie został poszkodowany - personel sklepu oraz klienci ewakuowali się przed przyjazdem na miejsce służb ratowniczych. Pożar został ugaszony po kilku godzinach walki z żywiołem.

Obecny na miejscu Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl, który był na miejscu, relacjonował, że "gęsty słup czarnego dymu" był widoczny aż w południowych dzielnicach Warszawy.

4. Prezydent wręczył nominacje generalskie

Prezydent Karol Nawrocki nominował 11 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i jednego na stopień admiralski. Akty mianowania zostały im wręczone przez głowę państwa podczas uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

Nawrocki zwrócił się do generałów i podkreślił, że nominacje są "wyrazem głębokiego szacunku dla ich dyspozycyjności wobec Rzeczpospolitej Polskiej". - Z waszych życiorysów płynie głębokie przekonanie o tym, że Rzeczpospolita będzie bezpieczna i wobec tego przekonania gotowi byliście do wypełniania nawet bardzo trudnych misji w Polsce i poza granicami naszej ukochanej Ojczyzny - mówił.

5. Górnik z Pucharem Polski

W finale rozegranym na stadionie PGE Narodowym w Warszawie Górnik Zabrze pokonał 2:0 Raków Częstochowa dzięki golom Roberto Massimo i Maksyma Chłania. Był to już siódmy triumf Górnika w tych rozgrywkach, ale pierwszy od 1972 roku.

Zabrzanie zagrali w finale Pucharu Polski po raz czternasty w historii. Wcześniej triumfowali w 1965 roku oraz w latach 1968-1972. Z kolei dla Rakowa było to piąte spotkanie o taką stawkę. Drużyna z Częstochowy zwyciężała w 2021 i 2022.

6. Humbak Timmy na wolności

W sobotę rano humbak Timmy ponownie znalazł się na wolności u wybrzeży Danii. Wieloryb został wcześniej umieszczony na barce i przetransportowany do Morza Północnego, gdzie humbaki żyją naturalnie.

Jak podał niemiecki nadawca publiczny NDR, Timmy opuścił Barkę w sobotę, około godziny 8.45. Nadawca opublikował też zdjęcie z okolic Skagen w północnej Danii, na którym widać walenia wystrzeliwującego w górę fontannę wody.

