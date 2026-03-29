TO WARTO WIEDZIEĆ

Pakiet o cenach paliw wchodzi w życie, wystąpienie Nawrockiego w USA, niedziela handlowa

Oprac. Jan Sowa
Karol Nawrocki na CPAC w USA: przywożę wam pozdrowienia z Polski
Opublikowano regulacje umożliwiające ograniczenie wzrostu cen paliw. Karol Nawrocki wystąpił na konferencji konserwatystów CPAC w USA. Dziś zrobimy zakupy w sklepach i zobaczymy ostatni konkurs w karierze Kamila Stocha. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 29 marca.

1. Wchodzą w życie przepisy umożliwiające obniżkę cen paliw

W sobotę zostały opublikowane ustawy, które obniżają VAT i akcyzę na paliwa, a także wprowadzają mechanizm cen maksymalnych. Cena będzie ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Zmiana cen na stacjach widoczna ma być jednak najwcześniej we wtorek. Powodem jest między innymi konieczność dostosowania kas fiskalnych.

Według wyliczeń resortu finansów obniżka akcyzy na paliwa kosztować ma budżet 700 milionów złotych miesięcznie, a obniżka VAT - 900 milionów złotych miesięcznie. Pakiet CPN ["Ceny Paliwa Niżej" - red.] ma ograniczyć presję cenową i działać antyinflacyjnie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw paliw.

2. Nawrocki na konferencji CPAC

Prezydent Karol Nawrocki przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie uczestniczy w konferencji konserwatystów CPAC w Dallas. W swoim wystąpieniu mówił o wspólnocie wartości łączącej Polskę i USA, a także chwalił prezydenta Donalda Trumpa. - Łączy nas ta sama chrześcijańska cywilizacja. I dzisiaj ta cywilizacja jest niestety zagrożona. Nie tylko z zewnątrz, ale również wewnątrz - powiedział.

Prezydent mówił też o znaczeniu tradycji, wiary i patriotyzmu. Jak mówił, naród bez tożsamości jest narodem bez przyszłości.

W swoim przemówieniu odniósł się również do Rosji. Ocenił, że Kreml próbuje przedstawiać się jako obrońca wartości tradycyjnych, ale - jak mówił - to kłamstwo, bo Rosja reprezentuje korupcję i przemoc.

3. Dziś niedziela handlowa

Niedziela 29 marca jest jedną z nielicznych niedziel handlowych w tym roku. To zarazem dodatkowy dzień na przedświąteczne zakupy, bo przypada w Niedzielę Palmową, a więc tuż przed Wielkanocą.

To druga niedziela handlowa w 2026 roku. Pierwsza przypadła 25 stycznia. Kolejne wypadają 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 6 grudnia, 13 grudnia i 20 grudnia.

W pozostałe niedziele obowiązuje zakaz handlu, choć ustawa przewiduje katalog wyjątków. Obejmuje on między innymi stacje paliw, kwiaciarnie, cukiernie, lodziarnie, sklepy z prasą i kawiarnie. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara od 1000 do 100 tysięcy złotych, a przy uporczywym naruszaniu przepisów - kara ograniczenia wolności.

4. Zmieniliśmy czas na letni

W nocy z soboty 28 na niedzielę 29 marca nastąpiła zmiana czasu na letni - zegarki przestawiliśmy z godziny 2 na 3, co wiązało się z tym, że pospaliśmy o godzinę krócej.

Zmiana czasu wciąż obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Na czas letni przechodzi się zawsze w ostatnią niedzielę marca, a do czasu zimowego wraca w ostatnią niedzielę października.

5. Ostatni skok Kamila Stocha

Kończy się jedna z najpiękniejszych karier w historii polskiego sportu. W Planicy po raz ostatni rywalizuje Kamil Stoch. Polski mistrz przez długie lata dawał kibicom najpiękniejsze emocje. Jednocześnie stał się wzorem dla wielu innych zawodników, którzy na zawsze zapamiętają jego niesamowitą technikę.

Stoch sezon i całą karierę kończy weekendem w Planicy.

6. Tragiczny wypadek na S19. Wśród rannych Łukasz Różański

Na drodze ekspresowej S19 w Trzebownisku niedaleko Rzeszowa doszło do tragicznego wypadku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 49-letni kierowca Hyundaia wjechał na trasę pod prąd i zderzył się najpierw z lawetą, a następnie czołowo z Lexusem. Jego samochód uderzył w bariery i stanął w ogniu. Mężczyzna zginął na miejscu.

Do szpitala trafił 39-letni kierowca Lexusa. Jego obrażenia nie zagrażają życiu. Jak podały jako pierwsze lokalne media, chodzi o Łukasza Różańskiego. Informację o hospitalizacji boksera potwierdził później jego trener Krzysztof Przepióra.

Różański to utytułowany pięściarz z Rzeszowa. W 2023 roku zdobył mistrzostwo świata WBC w wadze bridger. W 2021 roku pokonał Artura Szpilkę, nokautując go już w pierwszej rundzie.

Czytaj także:
imageTitle
Źle odczytano werdykt. Polak przez minutę cieszył się z wygranej
Najnowsze
imageTitle
Odebrali im tytuł, zaskoczyli paradą
EUROSPORT
USS Tripoli
Huti dołączają do wojny. Desant żołnierzy USA, są ich tysiące
WOJNA NA BLISKIM WSCHODZIE
Karol Nawrocki
Prezydent na konferencji CPAC. "Nasza cywilizacja jest zagrożona"
Polska
Lotnisko w Bangkoku, 6 marca 2026. Turyści w hali odlotów
"To może jutro, Warszawa". Bierzemy w ciemno
Szymon Żyśko
imageTitle
Wzór, idol, mistrz. "Jakby był stworzony do latania"
EUROSPORT
imageTitle
Ta ostatnia niedziela. O której godzinie konkurs w Planicy
EUROSPORT
Przymrozek, mróz, zimno
Poranek z zagrożeniami ze strony pogody. Gdzie uważać
METEO
27 min
2703_adopcje
Dzieci w Polsce czekają w kolejce na nowy dom. Jest ich ponad dwa tysiące
TVN24+ Originals
Deszcz, wiosna, chłodno
Deszczowy dzień w części kraju. Będą też miejsca, gdzie dosypie śniegu
METEO
Aryna Sabalenka wygrała Miami Open
Sabalenka z Sunshine Double. Triumf w Miami nie przyszedł łatwo
EUROSPORT
imageTitle
Chuligański skandal na polskich boiskach
EUROSPORT
imageTitle
Dramatyczne chwile w Stalowej Woli. Na stadionie pojawiły się dwie karetki
EUROSPORT
Donald Trump
Trump "popłynął". Seria osobliwych komentarzy
Świat
imageTitle
Pijani kibice zaatakowali ekipę Polaka
EUROSPORT
Sejwal na plaży w Nowym Jorku
Martwy sejwal na plaży w Nowym Jorku. Wiadomo, co mogło go zabić
METEO
Andrzej Domański
Kaczyński o cichych "podwyżkach" cen paliw. Minister finansów odpowiada
Polska
imageTitle
Szwecja osłabiona przed finałem baraży. Wypadł kolejny z liderów
EUROSPORT
Mural Banksy'ego w Borodziance w Ukrainie
Cztery pytania po zdemaskowaniu Banksy'ego
Tomasz-Marcin Wrona
shutterstock_2386715203_1
Ktoś ukradł 12 ton czekoladowych batoników. Zaginęły w drodze do Polski
Świat
imageTitle
Ta reprezentacja Polski już straciła jakiekolwiek nadzieje na wielki turniej
EUROSPORT
Opady deszczu nocą
Noc pod znakiem opadów, nie tylko deszczu
METEO
imageTitle
Wymarzony koniec sezonu dla Niki Prevc
EUROSPORT
imageTitle
Ślinka cieknie na sam widok. Kulinarna Planica na tysiąc sposobów
EUROSPORT
Dzień Dobry TVN
Kontynuują misję ks. Kaczkowskiego. "Nie pozwolimy światu zapomnieć"
Polska
imageTitle
Polacy zagrają ze Szwedami na hybrydowej murawie
EUROSPORT
Stolicę Kenii nawiedziły ulewy
Wszystko zaczęło się w nocy 6 marca. Zginęło już ponad 100 osób
METEO
51 min
2703_madalinskiego
To mogło nigdy nie wyjść na jaw. "Pytanie, ile takich spraw udało się zamieść pod dywan"
Superwizjer. Podcast
imageTitle
Vingegaard poszedł z ciosem w Katalonii. Pozostał ostatni etap
EUROSPORT
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Od kiedy tańsze paliwo na stacjach? Jest data
BIZNES

