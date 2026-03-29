Pakiet o cenach paliw wchodzi w życie, wystąpienie Nawrockiego w USA, niedziela handlowa

Karol Nawrocki na CPAC w USA: przywożę wam pozdrowienia z Polski

1. Wchodzą w życie przepisy umożliwiające obniżkę cen paliw

W sobotę zostały opublikowane ustawy, które obniżają VAT i akcyzę na paliwa, a także wprowadzają mechanizm cen maksymalnych. Cena będzie ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Zmiana cen na stacjach widoczna ma być jednak najwcześniej we wtorek. Powodem jest między innymi konieczność dostosowania kas fiskalnych.

Według wyliczeń resortu finansów obniżka akcyzy na paliwa kosztować ma budżet 700 milionów złotych miesięcznie, a obniżka VAT - 900 milionów złotych miesięcznie. Pakiet CPN ["Ceny Paliwa Niżej" - red.] ma ograniczyć presję cenową i działać antyinflacyjnie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw paliw.

2. Nawrocki na konferencji CPAC

Prezydent Karol Nawrocki przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie uczestniczy w konferencji konserwatystów CPAC w Dallas. W swoim wystąpieniu mówił o wspólnocie wartości łączącej Polskę i USA, a także chwalił prezydenta Donalda Trumpa. - Łączy nas ta sama chrześcijańska cywilizacja. I dzisiaj ta cywilizacja jest niestety zagrożona. Nie tylko z zewnątrz, ale również wewnątrz - powiedział.

Prezydent mówił też o znaczeniu tradycji, wiary i patriotyzmu. Jak mówił, naród bez tożsamości jest narodem bez przyszłości.

W swoim przemówieniu odniósł się również do Rosji. Ocenił, że Kreml próbuje przedstawiać się jako obrońca wartości tradycyjnych, ale - jak mówił - to kłamstwo, bo Rosja reprezentuje korupcję i przemoc.

3. Dziś niedziela handlowa

Niedziela 29 marca jest jedną z nielicznych niedziel handlowych w tym roku. To zarazem dodatkowy dzień na przedświąteczne zakupy, bo przypada w Niedzielę Palmową, a więc tuż przed Wielkanocą.

To druga niedziela handlowa w 2026 roku. Pierwsza przypadła 25 stycznia. Kolejne wypadają 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 6 grudnia, 13 grudnia i 20 grudnia.

W pozostałe niedziele obowiązuje zakaz handlu, choć ustawa przewiduje katalog wyjątków. Obejmuje on między innymi stacje paliw, kwiaciarnie, cukiernie, lodziarnie, sklepy z prasą i kawiarnie. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara od 1000 do 100 tysięcy złotych, a przy uporczywym naruszaniu przepisów - kara ograniczenia wolności.

4. Zmieniliśmy czas na letni

W nocy z soboty 28 na niedzielę 29 marca nastąpiła zmiana czasu na letni - zegarki przestawiliśmy z godziny 2 na 3, co wiązało się z tym, że pospaliśmy o godzinę krócej.

Zmiana czasu wciąż obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Na czas letni przechodzi się zawsze w ostatnią niedzielę marca, a do czasu zimowego wraca w ostatnią niedzielę października.

5. Ostatni skok Kamila Stocha

Kończy się jedna z najpiękniejszych karier w historii polskiego sportu. W Planicy po raz ostatni rywalizuje Kamil Stoch. Polski mistrz przez długie lata dawał kibicom najpiękniejsze emocje. Jednocześnie stał się wzorem dla wielu innych zawodników, którzy na zawsze zapamiętają jego niesamowitą technikę.

Stoch sezon i całą karierę kończy weekendem w Planicy.

6. Tragiczny wypadek na S19. Wśród rannych Łukasz Różański

Na drodze ekspresowej S19 w Trzebownisku niedaleko Rzeszowa doszło do tragicznego wypadku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 49-letni kierowca Hyundaia wjechał na trasę pod prąd i zderzył się najpierw z lawetą, a następnie czołowo z Lexusem. Jego samochód uderzył w bariery i stanął w ogniu. Mężczyzna zginął na miejscu.

Do szpitala trafił 39-letni kierowca Lexusa. Jego obrażenia nie zagrażają życiu. Jak podały jako pierwsze lokalne media, chodzi o Łukasza Różańskiego. Informację o hospitalizacji boksera potwierdził później jego trener Krzysztof Przepióra.

Różański to utytułowany pięściarz z Rzeszowa. W 2023 roku zdobył mistrzostwo świata WBC w wadze bridger. W 2021 roku pokonał Artura Szpilkę, nokautując go już w pierwszej rundzie.

