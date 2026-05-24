Strażacy w domu rodzinnym prezydenta, strzały w Waszyngtonie, Pawlikowski nagrodzony

Fałszywe zgłoszenie, służby w domu rodzinnym prezydenta. Jest reakcja premiera

1. Fałszywe zgłoszenie, strażacy w domu rodzinnym prezydenta

Po fałszywym zgłoszeniu o pożarze i zagrożeniu dla lokatorów strażacy "siłowo weszli" do domu rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku.

W nocy odbyła się pilna narada w MSWiA z udziałem szefów służb. Premier Donald Tusk napisał, że "jest w stałym kontakcie z ministrami i służbami", a na niedzielę zwołał odprawę rządu ze służbami.

2. Paweł Pawlikowski nagrodzony w Cannes

Paweł Pawlikowski zdobył nagrodę za reżyserię na 79. Festiwalu Filmowym w Cannes. Dostał statuetkę za film "Ojczyzna".

Główną nagrodę - Złotą Palmę - otrzymał film "Fjord" Cristiana Mungiu. To druga jego Złota Palma w karierze. Wielką Nagrodę Jury otrzymał film "Minotaur".

3. Strzelanina w pobliżu Białego Domu

W pobliżu Białego Domu doszło do strzelaniny. Jak podaje Secret Service, napastnik został postrzelony, zmarł w szpitalu.

Kiedy mężczyzna wyjął broń i zaczął strzelać, "gunkcjonariusze Secret Service odpowiedzieli ogniem, uderzając podejrzanego, który został przetransportowany do szpitala, gdzie stwierdzono jego zgon. Podczas strzelaniny jeden ze świadków również został postrzelony" - poinformował rzecznik Secret Service.

4. Demokraci chcą wyjaśnień w sprawie Ziobry

Czołowi politycy Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów USA zwrócili się do sekretarza stanu Marco Rubio o wyjaśnienie, czy to prawda, że jego zastępca Christopher Landau pomógł w przyspieszeniu wydania wizy, która umożliwiła Zbigniewowi Ziobrze ucieczkę z Węgier do USA.

W liście, do którego dotarł Reuters, Gregory Meeks i James Raskin ocenili, że przyznanie wizy stanowi "bezprecedensowy poziom ingerencji w politykę wewnętrzną i systemy sądownicze dwóch długoletnich sojuszników USA".

5. Influencer wjechał nad Morskie Oko. Jest reakcja premiera i ministra

Ukraiński influencer Andriy Gavryliv w swoich mediach społecznościowych pochwalił się w piątek wizytą nad Morskim Okiem. Dotarł tam sportową Corvettą, mimo że na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz wjazdu prywatnych pojazdów.

Minister spraw wewnętrznych zapowiedział, że influencer będzie wpisany na listę osób z zakazem wjazdu do Polski na pięć lat. Wnioskował o to premier Donald Tusk oraz policja.

6. Polka z trofeum Ligi Mistrzyń

FC Barcelona wygrała Ligę Mistrzyń. Ewa Pajor strzeliła dwa gole w finale z Olympique Lyon. Był to szósty finał Pajor w najważniejszych kobiecych rozgrywkach klubowych w Europie, ale dopiero pierwszy wygrany.

