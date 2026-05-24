Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Strażacy w domu rodzinnym prezydenta, strzały w Waszyngtonie, Pawlikowski nagrodzony

|
Karol Nawrocki
Fałszywe zgłoszenie, służby w domu rodzinnym prezydenta. Jest reakcja premiera
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Jarek Praszkiewicz
Po fałszywym zgłoszeniu strażacy weszli do domu rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego. W Waszyngtonie, w pobliżu Białego Domu, doszło do strzelaniny. Paweł Pawlikowski został nagrodzony w Cannes. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 24 maja.

1. Fałszywe zgłoszenie, strażacy w domu rodzinnym prezydenta

Po fałszywym zgłoszeniu o pożarze i zagrożeniu dla lokatorów strażacy "siłowo weszli" do domu rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku.

W nocy odbyła się pilna narada w MSWiA z udziałem szefów służb. Premier Donald Tusk napisał, że "jest w stałym kontakcie z ministrami i służbami", a na niedzielę zwołał odprawę rządu ze służbami.

Fałszywe zgłoszenie, strażacy w domu rodzinnym prezydenta
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Fałszywe zgłoszenie, strażacy w domu rodzinnym prezydenta

2. Paweł Pawlikowski nagrodzony w Cannes

Paweł Pawlikowski zdobył nagrodę za reżyserię na 79. Festiwalu Filmowym w Cannes. Dostał statuetkę za film "Ojczyzna".

Główną nagrodę - Złotą Palmę - otrzymał film "Fjord" Cristiana Mungiu. To druga jego Złota Palma w karierze. Wielką Nagrodę Jury otrzymał film "Minotaur".

Paweł Pawlikowski nagrodzony w Cannes
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Paweł Pawlikowski nagrodzony w Cannes

Tomasz-Marcin Wrona

3. Strzelanina w pobliżu Białego Domu

W pobliżu Białego Domu doszło do strzelaniny. Jak podaje Secret Service, napastnik został postrzelony, zmarł w szpitalu.

Kiedy mężczyzna wyjął broń i zaczął strzelać, "gunkcjonariusze Secret Service odpowiedzieli ogniem, uderzając podejrzanego, który został przetransportowany do szpitala, gdzie stwierdzono jego zgon. Podczas strzelaniny jeden ze świadków również został postrzelony" - poinformował rzecznik Secret Service.

Strzelanina w pobliżu Białego Domu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Strzelanina w pobliżu Białego Domu

Świat

4. Demokraci chcą wyjaśnień w sprawie Ziobry

Czołowi politycy Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów USA zwrócili się do sekretarza stanu Marco Rubio o wyjaśnienie, czy to prawda, że jego zastępca Christopher Landau pomógł w przyspieszeniu wydania wizy, która umożliwiła Zbigniewowi Ziobrze ucieczkę z Węgier do USA.

W liście, do którego dotarł Reuters, Gregory Meeks i James Raskin ocenili, że przyznanie wizy stanowi "bezprecedensowy poziom ingerencji w politykę wewnętrzną i systemy sądownicze dwóch długoletnich sojuszników USA".

Demokraci chcą wyjaśnień w sprawie Ziobry. Jest reakcja Kaczyńskiego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Demokraci chcą wyjaśnień w sprawie Ziobry. Jest reakcja Kaczyńskiego

5. Influencer wjechał nad Morskie Oko. Jest reakcja premiera i ministra

Ukraiński influencer Andriy Gavryliv w swoich mediach społecznościowych pochwalił się w piątek wizytą nad Morskim Okiem. Dotarł tam sportową Corvettą, mimo że na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz wjazdu prywatnych pojazdów.

Minister spraw wewnętrznych zapowiedział, że influencer będzie wpisany na listę osób z zakazem wjazdu do Polski na pięć lat. Wnioskował o to premier Donald Tusk oraz policja.

Wjechał nad Morskie Oko, dostał 100 złotych mandatu. Policja: wprowadził w błąd funkcjonariuszy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wjechał nad Morskie Oko, dostał 100 złotych mandatu. Policja: wprowadził w błąd funkcjonariuszy

Kraków

6. Polka z trofeum Ligi Mistrzyń

FC Barcelona wygrała Ligę Mistrzyń. Ewa Pajor strzeliła dwa gole w finale z Olympique Lyon. Był to szósty finał Pajor w najważniejszych kobiecych rozgrywkach klubowych w Europie, ale dopiero pierwszy wygrany.

Pajor z trofeum Ligi Mistrzyń! Dwa gole Polki w finale jak ze snów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pajor z trofeum Ligi Mistrzyń! Dwa gole Polki w finale jak ze snów

EUROSPORT
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters, CNN
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
pbc trzustka shutterstock_2471731173
Trudno go wykryć, trudno operować. Ten rak to wciąż wyrok
Wywiad medyczny
27 min
Pokrowsk - reportaż Superwizjera
To prawdziwe piekło na ziemi. I najważniejszy cel ludzi Putina
Superwizjer
36 min
pc
Nie czują żadnych objawów. Trafiają do lekarza, bo "żona im kazała"
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Donald Tusk
Odprawa rządu i służb. Premier zabrał głos
Polska
Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę
Otworzył drzwi auta i kopnął kobietę. Nagranie
Trójmiasto
Karol Nawrocki
Fałszywe zgłoszenie, strażacy w domu rodzinnym prezydenta
Polska
Influencer wjechał autem nad Morskie Oko
Wjechał nad Morskie Oko, dostał 100 złotych mandatu. Policja: wprowadził w błąd funkcjonariuszy
Kraków
23 1200 kaczynski-0005
Demokraci chcą wyjaśnień w sprawie Ziobry. Jest reakcja Kaczyńskiego
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Wielki zbiornik na działce dewelopera. "Wie ktoś, w jakim celu to powstało?"
Klaudia Kamieniarz
pap_20241203_01F
Odsiaduje dożywocie. Jej torebki sprzedano na aukcji za setki tysięcy dolarów
BIZNES
Najdłuższy tunel drogowy w Polsce - wizualizacja
Pięć kilometrów trasy pod ziemią. Najdłuższy tunel w Polsce
Szczecin
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Pilna narada w MSWiA. Przyjechali szefowie służb
Policja (zdj. ilustracyjne)
Odnaleziono zaginioną 14-latkę
Prognozowana trasa frontu chłodnego w niedzielę 24 maja
Przez Polskę przejdzie chłodny front. Tu może przynieść opady i burze
METEO
Żołnierze amerykańscy na poligonie w Nowej Dębie
Dotarli do depeszy od ambasadora. "Dominującą reakcją jest poczucie zdrady"
Polska
Sławomir Cenckiewicz
Służby przed blokiem Cenckiewicza. Komunikat policji
Polska
Paweł Pawlikowski
Paweł Pawlikowski nagrodzony w Cannes
Tomasz-Marcin Wrona
Andriej Zwiagincew, laureat Grand Prix za film Minotaur
Dostał nagrodę w Cannes, ze sceny zaapelował do Putina
Krakowska policja poszukuje 14-letnia Mileny Niewitały
Szukają 14-letniej Mileny. Apel policji
Kraków
Zbigniew Ziobro
"Jeśli to prawda...". Demokraci piszą do Rubio w sprawie Ziobry
Świat
Sandra Hueller jako Erika Mann w filmie "Ojczyzna" (reż. Paweł Pawlikowski)
Powrót po ośmiu latach. O czym jest "Ojczyzna"?
Tomasz-Marcin Wrona
Widok znad Morskiego Oka na Rysy
Rajd influencera nad Morskie Oko. Minister: będzie miał zakaz wjazdu do Polski
Kraków
Ateny Grecja Ermou shutterstock_1491928292
Tajemniczy odór dotarł do europejskiej stolicy. Szukają jego źródła
METEO
imageTitle
Kontrowersyjny nokaut pod piramidami. Mistrz wygrał, niesmak pozostał
EUROSPORT
imageTitle
"Prezydent Czech w krótkich portkach wręcza puchar. Wymyśliłbyś to dzisiaj rano?"
EUROSPORT
plaza mewy AdobeStock_531244294
Zbliżymy się do 30 stopni. Później przyjdzie zmiana
METEO
Funkcjonariusze organów ścigania badają miejsce strzelaniny
Strzelanina w pobliżu Białego Domu
Świat
Lotto
12 milionów złotych do wygrania w Lotto
BIZNES
Sikorski
Sikorski: obecność wojsk USA w Polsce pozostanie mniej więcej na tym samym poziomie
Sprawa 8‑latka z Łącznej. Jest śledztwo prokuratury, szkoła reaguje (zdjęcie ilustracyjne)
Sprawa 8-latka z Łącznej. Jest postępowanie prokuratury, szkoła reaguje
Kielce
Zespół dawnych szkół przy ul. Emilii Plater w rejestrze zabytków
"Stanowi cenne źródło wiedzy" i nie jest szablonowy. Został zabytkiem
WARSZAWA
Autobus potrącił pieszą (zdjęcie ilustracyjne)
Autobus potrącił pieszą. Trafiła do szpitala
WARSZAWA
30 min
Problem z odbiorem śmieci i dziki w Wawrze
Najłatwiej zabić? Koszt jednego dzika to nawet 119 tysięcy złotych
TVN24+ Originals

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica