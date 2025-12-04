Stopy procentowe, zderzenie tramwajów, Kaczyński ukarany

Do zderzenia doszło przed godziną 18 Źródło: TVN24

1. Zderzenie tramwajów w Krakowie

Na ulicy Bieńczyckiej w Krakowie zderzyły się dwa tramwaje. Miejski przewoźnik podaje, że obrażenia odniosło co najmniej 35 osób.

Łącznie hospitalizacji wymagało 11 osób, w najpoważniejszym stanie jest motorniczy jednego ze składów.

2. Ustawa łańcuchowa wraca do Sejmu

W Sejmie Włodzimierz Czarzasty zabrał głos w sprawie zawetowania przez prezydenta Karola Nawrockiego projektu ustawy o kryptoaktywach i tak zwanej ustawy łańcuchowej. - Dzisiaj dam do druku oraz skieruję na komisję kwestię związaną z wetem w stosunku do tych ustaw - poinformował.

Jak wyjaśnił, ustawa łańcuchowa zostanie skierowana do sejmowej komisji nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt. - Chciałem państwa poinformować, że jest decyzja koalicji w tej sprawie. To weto będzie głosowane, dlatego że uważamy tę decyzję pana prezydenta jako następną decyzję, która jest absolutnie niezrozumiała. Argumenty do nas nie przemawiają. Z tego, co widać do ludzi również nie przemawiają - powiedział Czarzasty.

3. Stopy procentowe w dół

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych - poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski po zakończonym dwudniowym posiedzeniu RPP. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami analityków.

Była to szósta obniżka stóp procentowych w tym roku. Od początku roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,75 pkt. proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4 proc.

4. Bundestag zdecydował w sprawie pomnika polskich ofiar

W niemieckim parlamencie przyjęto rezolucję wzywającą rząd federalny do niezwłocznego rozpoczęcia fazy planowania oraz budowy w Berlinie pomnika polskich ofiar narodowego socjalizmu i niemieckiej okupacji Polski w latach 1939-1945.

Wcześniej kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiadał taki krok w trakcie polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych.

5. Polska poniosła porażkę. Niemcy organizatorem mistrzostw Europy kobiet

UEFA ogłosiła, kto zorganizuje mistrzostwa Europy kobiet w piłce nożnej w 2029 roku. Impreza odbędzie się Niemczech. Mecze będą rozgrywane w ośmiu miastach: Monachium, Frankfurt nad Menem, Kolonia, Duesseldorf, Dortmund, Hanower, Wolfsburg i Lipsk.

O prawo gospodarza, oprócz zwycięskiej kandydatury, rywalizowały dwie oferty: polska oraz wspólna duńsko-szwedzka. Polska nie dostała ani jednego głosu.

Dokładny termin zmagań nie jest jeszcze znany.

6. Kaczyński ukarany

Poseł PiS Jarosław Kaczyński został dwukrotnie ukarany przez komisję etyki poselskiej. Dostał upomnienie za użycie słowa "cham" w stosunku do dziennikarza TVN24 Radomira Wita i naganę za słowa o "śmieciach" wypowiedziane na miesięcznicy smoleńskiej 10 sierpnia.

