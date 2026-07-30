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najważniejsze informacje

Alarm w Lublinie, Rozwój Plus zakłada klub w Sejmie, spotkanie Tuska z Zełenskim

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Atak na Ukrainę
Rozwój Plus zakłada klub w Sejmie. Komentarze polityków
Źródło zdj. gł.: dsns.gov.ua
Członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus zakładają klub parlamentarny. W Lublinie doszło do spotkania Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Tuska. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia premiera w sprawie przedterminowych wyborów w Krakowie. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 30 lipca.

1. Alarm w Lublinie

W Lublinie i części województwa lubelskiego w nocy zawyły syreny. Około godziny 4:00 alarm został odwołany.

- Potwierdzam, że zgodnie z decyzją RCB doszło do uruchomienia systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie miasta Lublin oraz kilku innych rejonów województwa lubelskiego – powiedział rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Dodał, że decyzja jest związana z operowaniem lotnictwa wojskowego Federacji Rosyjskiej, działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy.

Więcej na temat alarmu w Lublinie i ataków w Ukrainie przeczytasz tutaj >>>

2. Rozwój Plus zakłada klub parlamentarny

W środę odbyła się konferencja prasowa członków stowarzyszenia Rozwój Plus pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego. Były premier powiedział, że grupa zdecydowała się założyć klub parlamentarny.

Rozwój Plus zakłada klub parlamentarny
Rozwój Plus zakłada klub parlamentarny
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP/EPA

Na sejmowym korytarzu doszło do kłótni między członkiem stowarzyszenia Rozwój Plus posłem Łukaszem Kmitą a posłem PiS Filipem Kaczyńskim. Poszło o zdjęcia z Mateuszem Morawieckim, które jeden z parlamentarzystów miał usuwać ze swoich mediów społecznościowych.

3. Tusk spotkał się z Zełenskim

W Lublinie doszło do spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i premiera Donalda Tuska. Ukraiński przywódca przybył do Polski tuż po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Spotkanie liderów odbyło się bez obecności mediów i zakończyło się około godziny 18. Niedługo później Tusk przekazał na X, że Zełenski "poinformował go o przebiegu rozmów w Waszyngtonie".

4. Termin wyborów na prezydenta Krakowa - jest propozycja

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia premiera w sprawie przedterminowych wyborów w Krakowie. Wybory mają się odbyć 27 września. Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania i konsultacji z PKW.

Do projektu został dołączony także planowany kalendarz wyborczy. Wynika z niego, że w dniu wejścia w życie rozporządzenia zostaną wydane obwieszczenia o wyborach. Do 17 sierpnia będzie czas na zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu.

5. Kontrowersyjny projekt FIFA w sprawie mundialu

Szef FIFA Gianni Infantino zszokował opinię publiczną, przyznając, że zastanawia się nad sprzedażą części praw do flagowej imprezy związku, czyli mistrzostw świata. W tym celu FIFA miałaby powołać nową, dodatkową organizację, która przejęłaby prawa komercyjne do jej turniejów, celem późniejszego handlu nimi.

Pomysł został skrytykowany przez środowisko piłkarskie. Byli i obecni działacze zarzucają oficjelom FIFA "sprzedawanie futbolu". Wśród najgłośniejszych krytyków nowego pomysłu znaleźli się m.in. szef UEFA Aleksander Ceferin czy były przewodniczący globalnej federacji Sepp Blatter.

6. IMGW ostrzega przed upałami

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed upałami. W czwartek skwar rozleje się po prawie całym kraju, a miejscami obowiązywać mają czerwone alarmy meteorologiczne.

Najgoręcej będzie w województwach: lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim. Temperatura maksymalna w czwartek (30.07) w powyższych regionach wyniesie od 33 do 36 stopni Celsjusza, a w piątek (31.07) od 31 do 34 st. C.

Źródło: TVN24, Eurosport, PAP
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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćMateusz MorawieckiDonald TuskWołodymyr ZełenskiKrakówFIFAIMGWUpałNajważniejsze informacje
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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