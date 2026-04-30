Pożegnanie Litewki, Mejza wyrzucony, atak nożownika w urzędzie
1. Tłumy pożegnały Łukasza Litewkę
Łukasz Litewka, poseł Lewicy, który zginął w tragicznym wypadku, spoczął na cmentarzu parafialnym w Sosnowcu. W ostatniej drodze towarzyszyły mu tłumy ludzi.
"Potrafiłeś pochylić się nad każdym, kto potrzebował pomocy, jako rodzice jesteśmy z ciebie dumni" - tymi słowami zmarłego pożegnali jego najbliżsi. Przyjaciele przypomnieli, że "łączył, był jak magnes i wspólny mianownik".
Litewka był zaangażowany w pomoc ludziom i zwierzętom. Cieszył się szacunkiem i sympatią polityków z różnych opcji. Karol Nawrocki odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
2. Mejza wyrzucony z klubu PiS
Poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości - poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek. "Jednocześnie informujemy, iż członkiem partii nigdy nie był" - zaznaczył we wpisie na X.
Po rozmowie z kierownictwem partii i klubu podjąłem decyzję o wystąpieniu - przekazał z kolei Mejza. Ostatnio było o nim głośno w związku z rozważanym występem we freak fightach i wykroczeniami drogowymi.
3. Atak nożownika na wójt Starej Kornicy
Nożownik zaatakował wójt Starej Kornicy (Mazowieckie) Beatę Jerzman. Poszkodowana trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Policja zatrzymała 42-letniego mężczyznę. Podczas ataku miał przy sobie dwa noże. W czwartek ma usłyszeć zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Siedlcach.
4. Zamknięte zbiórki na Cancer Fighters
Wszystkie zbiórki w ramach charytatywnej akcji Łatwoganga zostały już zamknięte. Według zapowiedzi Fundacji Cancer Fighters teraz nastąpi przeliczenie łącznie zebranej kwoty. Już teraz na liczniku zbiórki są ponad 282 miliony złotych. "Działamy dalej" - napisała fundacja na swojej stronie. Zapowiedziała transparentne rozliczenie zbiórek.
5. Trump proponuje "małe zawieszenie broni"
Donald Trump odbył ponad półtoragodzinną rozmowę z Władimirem Putinem, któremu - jak mówił - "zasugerował małe zawieszenie broni" w wojnie z Ukrainą. Prezydent USA przekazał, że rozmowa dotyczyła głównie kwestii ukraińskich, lecz przywódcy rozmawiali też o Iranie.
Putin zaproponował zawieszenie broni w walkach w Ukrainie podczas Dnia Zwycięstwa, do czego Trump odniósł się przychylnie - przekazał doradca przywódcy Rosji Jurij Uszakow, cytowany przez agencję Reuters.
6. Półfinał Ligi Mistrzów na remis
Atletico Madryt zremisowało u siebie z Arsenalem Londyn 1:1 w pierwszym meczu półfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Rewanż w stolicy Anglii rozegrany zostanie 5 maja.
Atletico walczy o swój czwarty finał w historii, wliczając także Puchar Europy, ale tego trofeum jeszcze nie zdobyło. Ostatnio miało na to szansę w 2016 roku. Z kolei Kanonierzy w decydującej rundzie wystąpili raz, w 2006 roku, kiedy ulegli Barcelonie. Finał bieżącego sezonu zaplanowano na 30 maja w Budapeszcie.
Źródło: PAP, TVN24, Eurosport
Źródło zdjęcia głównego: Jarek Praszkiewicz/PAP/EPA