Pożegnanie Litewki, Mejza wyrzucony, atak nożownika w urzędzie

Ostatnie pożegnanie posła Łukasza Litewki

1. Tłumy pożegnały Łukasza Litewkę

Łukasz Litewka, poseł Lewicy, który zginął w tragicznym wypadku, spoczął na cmentarzu parafialnym w Sosnowcu. W ostatniej drodze towarzyszyły mu tłumy ludzi.

"Potrafiłeś pochylić się nad każdym, kto potrzebował pomocy, jako rodzice jesteśmy z ciebie dumni" - tymi słowami zmarłego pożegnali jego najbliżsi. Przyjaciele przypomnieli, że "łączył, był jak magnes i wspólny mianownik".

Litewka był zaangażowany w pomoc ludziom i zwierzętom. Cieszył się szacunkiem i sympatią polityków z różnych opcji. Karol Nawrocki odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

2. Mejza wyrzucony z klubu PiS

Poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości - poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek. "Jednocześnie informujemy, iż członkiem partii nigdy nie był" - zaznaczył we wpisie na X.

Od dzisiaj, po rozmowie z kierownictwem partii i klubu parlamentarnego @pisorgpl poseł @lukaszmejza przestaje być członkiem klubu PiS. Jednocześnie informujemy, iż członkiem partii nigdy nie był. — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) April 29, 2026 Rozwiń Źródło: X

Po rozmowie z kierownictwem partii i klubu podjąłem decyzję o wystąpieniu - przekazał z kolei Mejza. Ostatnio było o nim głośno w związku z rozważanym występem we freak fightach i wykroczeniami drogowymi.

3. Atak nożownika na wójt Starej Kornicy

Nożownik zaatakował wójt Starej Kornicy (Mazowieckie) Beatę Jerzman. Poszkodowana trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja zatrzymała 42-letniego mężczyznę. Podczas ataku miał przy sobie dwa noże. W czwartek ma usłyszeć zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Siedlcach.

4. Zamknięte zbiórki na Cancer Fighters

Wszystkie zbiórki w ramach charytatywnej akcji Łatwoganga zostały już zamknięte. Według zapowiedzi Fundacji Cancer Fighters teraz nastąpi przeliczenie łącznie zebranej kwoty. Już teraz na liczniku zbiórki są ponad 282 miliony złotych. "Działamy dalej" - napisała fundacja na swojej stronie. Zapowiedziała transparentne rozliczenie zbiórek.

5. Trump proponuje "małe zawieszenie broni"

Donald Trump odbył ponad półtoragodzinną rozmowę z Władimirem Putinem, któremu - jak mówił - "zasugerował małe zawieszenie broni" w wojnie z Ukrainą. Prezydent USA przekazał, że rozmowa dotyczyła głównie kwestii ukraińskich, lecz przywódcy rozmawiali też o Iranie.

Putin zaproponował zawieszenie broni w walkach w Ukrainie podczas Dnia Zwycięstwa, do czego Trump odniósł się przychylnie - przekazał doradca przywódcy Rosji Jurij Uszakow, cytowany przez agencję Reuters.

6. Półfinał Ligi Mistrzów na remis

Atletico Madryt zremisowało u siebie z Arsenalem Londyn 1:1 w pierwszym meczu półfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Rewanż w stolicy Anglii rozegrany zostanie 5 maja.

Atletico walczy o swój czwarty finał w historii, wliczając także Puchar Europy, ale tego trofeum jeszcze nie zdobyło. Ostatnio miało na to szansę w 2016 roku. Z kolei Kanonierzy w decydującej rundzie wystąpili raz, w 2006 roku, kiedy ulegli Barcelonie. Finał bieżącego sezonu zaplanowano na 30 maja w Budapeszcie.

