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Sześć rzeczy, które warto dziś wiedzieć

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Michał Moskal
Spotkanie Moskala z Kralem na Ibizie. Co było potem? Kalendarium
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP
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Poseł PiS Michał Moskal i były funkcjonariusz CBA Artur Chodziński w sierpniu zeszłego roku spotkali się na Ibizie z szefem Zondacrypto Przemysławem Kralem. W Nepalu doszło do potężnej powodzi błyskawicznej. W warszawskim szpitalu zmarł 13-letni Tymek, który oczekiwał na pilny przeszczep serca. Oto rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 27 sierpnia.

Michał Moskal, Artur Chodziński, Przemysław Kral i spotkanie na Ibizie

Michał Moskal, poseł PiS i wieloletni współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, oraz Artur Chodziński, były funkcjonariusz CBA, spotkali się 7 sierpnia 2025 roku na hiszpańskiej Ibizie z prezesem Zondacrypto Przemysławem Kralem - wynika z ustaleń "Superwizjera" i Wirtualnej Polski.

Wkrótce po spotkaniu Moskal zaczął się aktywnie zajmować tematem kryptowalut w Sejmie. Jacek Karnowski i Borys Budka zapowiedzieli, że złożą zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.

Katastrofa w Nepalu

W środę na granicy między Nepalem a Tybetem doszło do potężnej powodzi błyskawicznej. Zginęły co najmniej 162 osoby, a kilkaset, w tym wielu turystów, uznaje się za zaginione. Polskie MSZ nie ma na razie informacji o polskich obywatelach, którzy mieliby ucierpieć w powodzi.

Eksperci analizują zdjęcia satelitarne, by znaleźć odpowiedź na to, co dokładnie stało się w Nepalu. Przedstawiciele tamtejszego departamentu meteorologii i hydrologii powiedzieli w rozmowie z korespondentem środowiskowym BBC Navinem Singhiem Khadką, że na niektórych zdjęciach widać ogromną bryłę lodu - być może nawet część lodowca - która najprawdopodobniej osunęła się z góry po tybetańskiej stronie i porwała ze sobą skały. Gruz mógł trafił do rzeki Lhende i stworzyć na niej zaporę. Pojawiła się też teoria o tym, że zapadło się jezioro polodowcowe, ale wielu glacjologów wyklucza taką genezę. W pierwszych chwilach po kataklizmie minister spraw zagranicznych Nepalu Shisir Khanal podał, że według wstępnych doniesień do kataklizmu doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do powodzi.

Nie żyje 13-letni Tymek

W środę w warszawskim szpitalu zmarł 13-letni Tymek, który oczekiwał na pilny przeszczep serca. - Serce znalazło się o jeden dzień za późno - powiedziała tvn24.pl Anna Pluszkiewicz, mama Tymka.

Od kilku dni nagłaśnialiśmy w tvn24.pl i TVN24 apel rodziców Tymka. Apelowali do bliskich zmarłych osób, aby w obliczu ogromnej tragedii zgodzili się na pobranie narządów od zmarłego. Teraz podkreślają, że chociaż ich syna nie udało się uratować, chcą, aby ich wezwanie niosło się dalej.

Ujawniono przyczynę śmierci Dolly Parton

Dolly Parton, uwielbiana gwiazda country, zmarła we wtorek w wieku 80 lat. Jak informuje "The New York Times" Dolly Parton zmarła po krótkiej chorobie nowotworowej. Kilka godzin po ogłoszeniu informacji o śmierci piosenkarki, jej rzecznik Marcel Pariseau przekazał, że została w piątek przyjęta do centrum onkologicznego w Nashville. Nie podał jednak dodatkowych szczegółów.

"Opera Leśna w czterech aktach" w Sopocie i zapowiedź jesieni w TVN

Trwa Top of the Top Sopot Festival 2026. Środowy wieczór był koncertem zatytułowanym "Opera Leśna w czterech aktach". Scena wybrzmiała muzyką gwiazd. Były kultowe przeboje Artura Rojka, Katarzyny Nosowskiej, Alicji Majewskiej czy Michała Bajora. Były też muzyczne premiery.

TVN zaprezentowała ofertę programową na jesień 2026. W nadchodzących miesiącach telewizja TVN zaoferuje sporo nowości oraz cenione formaty w nieco zmienionych odsłonach i z udziałem gwiazd. Szczegóły sprawdzisz tutaj.

Rosja planuje eskalację w Ukrainie?

Rosja przygotowuje się do eskalacji ataków na Ukrainę - poinformował Bloomberg, powołując się na źródła w otoczeniu Kremla. Według amerykańskiej agencji, dotychczasowe działania USA nie przyniosły rezultatów, a negocjacje pokojowe utknęły w martwym punkcie.

Kreml ma planować intensyfikację silnych ataków konwencjonalnymi pociskami balistycznymi na Kijów, a także na obiekty infrastruktury w innych ukraińskich miastach.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Michał MoskalPrawo i SprawiedliwośćNajważniejsze informacjeKryptowalutyNepalPowódźTransplantologiaTop of the Top Sopot FestivalTVNDolly Parton
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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